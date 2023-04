Suloinen jälkiruoka ei jätä kylmäksi! Juustokakun miniversio ihastuttaa

Purkissa tarjottavat sitruunaiset juustokakut eivät takuulla jätä ketään kylmäksi.

Jos illallispöytään on saapumassa vain muutama vieras, jälkiruokaan on aikaa panostaa. Raikas ja sitruunainen juustokakku on sellaisenaan ihana päätös aterialle, mutta purkissa tarjottavat juustokakut ovat suorastaan valloittavia.

Jälkiruoan valmistus aloitetaan sekoittamalla vanukkaan ainekset yhteen, jonka jälkeen massa annostellaan uuninkestäviin purkkeihin tai kulhoihin. Nämä vanukkaat vaativat kypsyäkseen uunia, jotta tuorejuustoseos hyytyy.

Jäähtyneet vanukkaat viimeistellään keksimuruilla, esimerkiksi muro- tai kaurakekseillä. Kotitekoinen ja hieman hapokas omenahilloke on myös herkullinen lisuke sitruunaisille vanukkaille.

