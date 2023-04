Vappu Pimiä paljastaa helpon arkiruokansa reseptin – takuuvarma hitti ja maistuu koko perheelle: ”Erittäin nopea”

Erityisesti Vappu Pimiän arkiruokareseptien perään kysellään paljon. Nyt hän on koonnut muun muassa niitä uuteen reseptikirjaansa.

”Kyllä arkiruoan pitää alle tunnissa syntyä.”

Tämän periaatteen nimeen juontaja ja ruokavaikuttaja Vappu Pimiä vannoo.

Lapsiperheen arki on kiireistä. On harrastuksia ja iltapäiväkerhoja, töitä ja muuta. Ruoan pitää valmistua nopeasti tai sitä pitää olla valmiina jääkaapissa.

– Normaalisti arkiruoka syntyy 30–40 minuutissa. Syödään välillä parikin päivää samaa ruokaa tai jatkojalostetaan se uudeksi ateriaksi. Pyrin siihen, ettei hävikkiä tulisi, Vappu kertoo perheensä arkiruokailusta.

Intohimoisena kotikokkina tunnettu Vappu jakaa arjen ruokasisältöä myös Instagramissa. Seuraajat kyselevät arkiruokareseptien perään runsaasti.

– Nopeat ja helpot perusruoat selkeästi puhuttelevat, Vappu kertoo.

Vappu on julkaissut kolme reseptikirjaa ja nyt on ilmestynyt hänen neljäs kirjansa Vappu joka päivä – Parhaat reseptit arkeen ja juhlaan. Kirjasta löytyy enemmän kiireiseen arkeen sopivia ruokia kuin aiemmista.

Haaveesta todeksi

Innostus ruokaan syntyi varhain ja Vappu oli ahkera keittiössä jo nuorena.

Vapun isä on koulutukseltaan kokki ja keittiömestari. Kulinaristiperheessä on aina arvostettu hyvää ruokaa ja raaka-aineita.

– Teininä en ottanut isältäni ohjeita vastaan, mutta nykyään soitellaan usein ruoasta, että miten joku valmistetaan tai kysellään, mitä laitetaan ruoaksi, Vappu kertoo.

Vappu ajautui ruoka-alalle kovalla työllä ja tavallaan tietoisesti, mutta hyvin paljon sattumien johdattelemana.

Vappu työskenteli radiossa ja teki erilaisia yhteistöitä ja reseptiikkaa taajuudelle. Esihenkilö ehdotti, että Vapun pitäisi tehdä keittokirja.

” Kun Vappu oli 13-vuotias, hänellä kolme itsetehtyä käyntikorttia painettuna: kokki, rikas liikenainen ja näyttelijä.

Vappu kirjoitteli reseptejä pöytälaatikkoon ja mietti, uskaltaako tarjota niitä kellekään. Kustantamo kyseli kirjaa, ja Vappu tarttui tilaisuuteen. Näin syntyi ensimmäinen, toinen, kolmas ja nyt neljäs ruokakirja.

– Yksi asia on poikinut seuraavan asian. Hyviä ihmisiä on ollut potkimassa perseelle. Se on antanut voimaa, että no hitsi, miksei.

Ruoka-ala oli aina Vapun haaveena. Kun Vappu oli 13-vuotias, hänellä kolme itsetehtyä käyntikorttia painettuna: kokki, rikas liikenainen ja näyttelijä.

– Rikas liikenainen en ehkä vielä ole, mutta liikenainen ainakin. Ruokaa olen saanut tehdä ja näyttelijäksi en päässyt, mutta esiintymään kyllä. Eli ne ovat kaikki jollain tapaa toteutuneetkin.

Isä ei kannustanut kokin ammattiin, sillä työ on raskasta. Samalla Vappu pelkäsi, että jos tekisi rakkaasta harrastuksesta ammatin, alkaisiko hän vihaamaan sitä.

– Vaikka sitä nykyään teenkin työkseni, ei siitä ole ilo poistunut, Vappu toteaa.

Kolme nopeaa ja helppoa reseptiä

Vaikka edellisestä keittokirjasta on kulunut aikaa seitsemän vuotta ja leivontakirjasta kuusi, on Vapun ruokafilosofia pysynyt samana.

– Pyrin tekemään yksinkertaisia ruokia – mutta jollain uudella twistillä, Vappu kertoo.

Tällä hetkellä Vapun kotikeittiössä tehdään helppoja ja herkullisia ruokia. Hän nostaa esiin kaksi reseptiä:

– Nyt viime aikoina olemme kokanneet paljon dandan-nuudeleita. Ruoka on lasten suosikki, joka valmistuu nopeasti arjessa, Vappu kertoo.

– Viikonloppuisin hellalla kiehuu usein erittäin nopea ja äärimmäisen herkullinen salviapasta.

Dandan-nuudelit

4 annosta

Porkkanasalaatti

3 porkkanaa

2 rkl riisiviinietikkaa

Murskatut kurkut

1 kurkku

pari hyppysellistä suolaa

1 valkosipulinkynsi

2 tl riisiviinietikkaa

1 rkl seesamiöljyä

Dandan-nuudelit

1 nippu kevätsipulia

200 g munanuudeleita

4 rkl rypsiöljyä

400 g possun jauhelihaa

3–4 rkl seesamiöljyä

4–6 rkl soijaa

2 rkl riisiviinietikkaa

1 dl suolapähkinöitä tai kuorittuja maapähkinöitä

(chilikastiketta)

Valmista porkkanasalaatti. Kuori porkkanat ja vuole niistä ohuita suikaleita kuorimaveitsellä tai juustohöylällä. Kaada suikaleiden päälle etikka, sekoita ja jätä maustumaan.

Valmista murskatut kurkut. Pese kurkku ja halkaise se pitkittäin. Käännä kurkkupalat leikkauspinta alaspäin ja nuiji niitä varovasti muutama kerta kaulimella. Kuutioi kurkut. Ripottele kurkuille vähän suolaa, silppua tai raasta valkosipuli joukkoon sekä lisää etikka ja öljy. Sekoita ja anna maustua.

Suikaloi kevätsipulit ja ota ½ dl kevätsipulien vihreästä osasta leikattua silppua sivuun annosten koristelua varten.

Keitä nuudelit pakkauksen ohjeen mukaan ja valuta.

Kuumenna öljy wokkipannussa tai paistinpannulla. Paista siinä kevätsipuli ja jauheliha rapeaksi muruksi. Lisää nuudelit pannuun ja lisää joukkoon seesamiöljy, soija ja etikka, kääntele ja anna paistua ihan hetki. Rouhi sillä aikaa maapähkinät veitsellä ja lisää ne vielä joukkoon. Kääntele maut tasaiseksi. Ripottele pinnalle loput kevätsipulit.

Tarjoile porkkanasalaatin ja murskattujen kurkkujen kera. Mausta nuudeleita halutessasi chilikastikkeella.

Salviapasta

4 annosta

350–400 g spagettia

1–2 ruukkua salviaa (ruukun koon mukaan) tai 2 kourallista

(1–2 valkosipulinkynttä)

1 sitruunan mehu ja kuori

3 kourallista parmesaania raastettuna

40–50 g voita

4–6 hyppysellistä suolaa

rouhittua mustapippuria

noin ½–1 dl pastan keitinvettä

Tarjoiluun

parmesaania

Kiehauta vettä isossa kattilassa, mausta se reilusti suolalla ja laita pasta kypsymään kiehuvaan veteen.

Silppua salvia ja halutessasi valkosipuli. Raasta sitruunan kuori ja parmesaani. Käytä mieluiten hienoteräistä Microplane-raastinta.

Kun pasta on kiehunut niin, että keittoaikaa on 3 minuuttia jäljellä, laita voi pannulle ja lisää 2/3 salviasta pannulle. Freesaa salviaa noin minuutti, jonka jälkeen lisää pannulle valkosipuli, jos käytät sitä, ja jatka freesausta vielä hetki. Lisää pannulle myös sitruunan kuori ja mehu sekä suola ja mustapippuri, kääntele hetki.

Ota kupillinen pastan keitinvettä talteen ja kaada pannulle ½–1 dl keitinvettä. Valuta pasta ja kaada se pannulle kastikkeen joukkoon. Kääntele ja lisää sekaan parmesaani ja loput salviasta. Tarvittaessa lisää hieman keitinvettä pannulle. Tarkista maku ja lisää suolaa ja mustapippuria tarvittaessa.

Nauti heti raastetun parmesaanin kanssa!

Reseptit: Vappu Pimiä: Vappu joka päivä – Parhaat reseptit arkeen ja juhlaan (Otava 2023)