Uudet virvoitusjuomat makutestissä – kohuttu juoma kauhistutti: ”Aivan hirveää! Kenelle tämä on tehty?”

Ilta-Sanomat testasi viisi uutuuslimpparia eri valmistajilta. Miltä maistuu mintulla maustettu Pepsi Max tai kauan kaivattu sininen Smurffit-limu?

Markettien virvoitusjuomahyllyillä on runsaasti uutuuksia. Testasimme niistä viisi.

Kevät saapuu ja tuo mukanaan paljon jännittäviä uutuuksia markettien juomahyllyihin. Uutuuksia on paljon niin virvoitusjuomissa, energiajuomissa kuin alkoholijuomissakin.

Lue lisää: 10 energiajuomaa makutestissä – voittaja oli täysin ylivoimainen

Virvoitusjuomien valikoimaan on ilmestynyt jännittäviä uutuuksia, kuten esimerkiksi juustolimu. Lisäksi mukana on klassikoiden päivitettyjä versioita, kuten sokeriton ja sininen Smurffit-limu ja mintulla maustettu Pepsi Max.

Ilta-Sanomat testasi viisi kiinnostavaa uutuutta. Virvoitusjuomia arvioi kaikkiaan kahdeksan maistelijaa Ilta-Sanomien toimituksessa.

Yllättävän aito mintun maku

Tuttuun sokerittomaan Pepsi Maxiin on yhdistetty nyt raikasta minttua ja limeä. Pepsi Max Mint-lime toden totta maistuu voimakkaalta mintulta – mikä jakoi testaajien mielipiteitä.

Osasta minttu toi tutun drinkin maun juomaan:

– Minttu tulee selkeästi esiin, lime ei. Tuoksuu mojitolta, yllättävän hauska maku. Luulin, että olisi hammastahnamainen, siksi pullo ei houkutellut.

– Mojito maistuu. Yllättävän aito mintun maku! Voisi luulla, että pullossa kelluu tuoreita lehtiä.

Mintunmakuisissa tuotteissa on kuitenkin aina pieni riski hammastahnamaiseen makuun, ja osa testaajista tämän maistoikin:

– Maistuu kuin kolaan olisi sekoitettu hammastahnaa. Ei lähtökohtaisesti hyvä juttu.

– Aika jännä, en tiedä yhdistäisinkö kolan makua minttuun – pieni hammastahnan vivahde tulee.

Huh, miten makea

Sokeriton Jaffa Mansikka-Sitruuna on kesäinen uutuus. Makean mansikan ja kirpeän sitruunan makuinen virvoitusjuoma oli testaajista pääasiassa makea ja melko esanssinen. Moni yhdisti maun alkoholiin tai sopivaksi osaksi esimerkiksi kesäistä boolia jonkin kuivan, ei niin makean alkoholin kyljessä:

– Esanssisten limujen ystävälle. Tölkin perusteella voisi luulla makuvissyksi, mutta väri paljasti limuksi. Sopisi booliin kesällä.

– Virolaisen mansikkaliköörin makua.

– Huh, miten makea! En haluaisi juoda koko tölkkiä. Voisiko tämä toimia osana jotakin kesäistä drinkkiä?

Muutama testaaja piti makua kuitenkin raikkaana ja limua oivana hellepäivien janojuomana:

– Minusta melko raikas! Sitruuna freesaa vähän esanssista mansikan makua.

– Jos haluaa vaihtelua makuvichylle, tässä on hyvä limsa, sillä tämä on raikas! Vähän esanssinen maku, mutta kesällä hyvä janojuoma. Sitruuna ei juuri maistu.

Vanilja maistuu, pippuria saa etsiä

Yhteistyössä laulaja-lauluntekijä Rosalían kanssa luotu sokeriton Coca-Cola Creations Zero Sugar Movement on Coca-Colan uusi juomakonsepti Suomessa.

Kolassa kerrotaan maistuvan häivähdys pippuria ja vaniljaa. Suurin osa testaajista ei kuitenkaan pippuria maistanut:

– Maistuu vanilja voimakkaasti, mutta pippuri ei maistu yhtään.

– Vanilja maistuu selvästi. Hiilihappoja on melko vähän.

Osalle testaajista pippuri maistui miedosti. Kolan kuvailtiin olevan miellyttävää.

– Vanilja maistuu, pippuria saa etsiä. Ehkä joku maustepippurin häivähdys erottuu. Ihan okei, tavallinen kokis parempi.

– Tästä tulee mieleen puuterimaisten tuotteiden haju, mutta makuna. Jännän pehmeä maku, hieman hajuvesimäinen.

Testaajista oli hyvin häiritsevää, ettei maku lue selkeästi tölkissä.

Ei uskoisi sokerittomaksi

Ikoninen Smurffit-limsa sai sokerittoman version klassisesta päärynämaustaan – vihdoin hahmojen tapaan sinisenä. Testaajista limsa oli makeaa ja luultavasti erityisesti lasten makuun.

– Tuoksuu ja maistuu tavalliselle Smurffille, ehkä jopa päärynäisempi. Varmasti lasten mieleen.

– Maku on parempi kuin näky. Ei uskoisi sokerittomaksi! Ihan onnistunut.

Osasta maku oli kiva ja raikas, osasta aivan liian makea. Yhden testaajan mielestä maun tunnisti sokerittomaksi.

– Tuttu maku. Tosi makea. Väri tuo mieleen ysärillä myydyn Spiderman-limsan!

– Tekee mieli pestä hampaat.

Homeinen maku tuli suuhun

Qdolin Pokémon-limonadi on erikoinen uutuus – juomassa maistuu nimittäin merisuola ja juusto. Tuote on herättänyt sekä hinnallaan että maullaan huomiota niin Twitterissä kuin Tiktokissakin. Makua on kuvailtu somessa suorastaan pahaksi.

Kauniin tölkin sisällön maku ei myöskään Ilta-Sanomien testaajia vakuuttanut. Tuote herätti voimakkaita reaktioita. Tuoksua kuvailtiin suolaiseksi ja juustoiseksi, toisista tuoksussa oli kookosta tai voipopcornia.

– Maistuu juuri siltä kuin lupaakin. Eli pahalta. Homeinen maku tuli suuhun, hyi.

– Aivan hirveää! Kenelle tämä on tehty? Haju on ikävä, maku onneksi haihtuu suusta nopeasti.

Osa testaajista ei vihannut juomaa ihan niin paljoa:

– Juusto ei kuitenkaan maistu juurikaan. Todella mauton.

– Haju on tosi juustoinen, maku ei aivan yhtä tymäkkä. Tulee mieleen Harry Potterista Bertie Bottin Joka maun rakeet! Eli eihän tämä mikään ihana makuelämys ole.

Juoma poikkeaa maun lisäksi myös hinnaltaan, sillä se on reilusti keskivertolimua kalliimpi. Testin tölkki on Helsingin K-Supermarket Postitalosta ja hintaa tölkillä oli 4,99 euroa.

Lue myös: 12 kadonnutta tuotetta, joita suomalaiset kaipaavat – muistatko sinä nämä herkut?