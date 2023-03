Helppo ja maukas uunilohi sopii arkeen ja viikonloppuun – ihana makuyhdistelmä hurmaa

Uunilohen seurana maistuu nyt veriappelsiini ja raikas fenkoli.

Ihana uunilohi kuuluu monen suomalaisen suosikkiruokiin. Kun haluat uunilohesta täydellisen, lämpömittari tulee tarpeeseen, sillä lohi saattaa mennä uunissa helposti ylikypsäksi. Mediumiksi eli läpikuultavan kypsäksi lohi paistuu 175-asteisessa uunissa noin puoli tuntia. Mikäli lohesta haluaa läpikypsän, tulee kypsentämistä jatkaa vielä tovi.

Mehukas veriappelsiini on vielä hetken sesongissa, eli nyt on loistava aika ottaa siitä kaikki ilo irti! Hapokkaat sitrukset ovat täydellinen pari rasvaisen lohen kanssa ja raikas fenkoli viimeistelee kokonaisuuden. Fenkoli on maultaan aniksinen ja mausteinen ja se on löytänyt tiensä jo monien kalakeittojen raaka-ainelistalle.

