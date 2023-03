Nopea herkkumunakas on ihana lounas – helppo ohje kannattaa ottaa talteen

Vihreä munakas pursuaa raikkaita makuja!

Munakas on helppo ja ravitseva ateria lounaaksi tai vaikka välipalaksi. Lisäksi sen voi täyttää loputtomilla vaihtoehdoilla.

Jos pakastettu pinaatti ja herneet ovat sinunkin pakkasesi luottotuotteita, tämä vihreä munakas valmistuu käden käänteessä. Muutaman raaka-aineen skagenrörä tuo munakkaaseen lisää ruokaisuutta ja pientä luksusta.

Skagenrörän valmistus on varsin helppoa. Katkaravut sulatetaan ja valutetaan huolellisesti, jonka jälkeen reseptin loput raaka-aineet sekoitetaan keskenään. Munakkaan valmistuksessa on oleellista tarkkailla sen kypsymistä. Kun munakas on juuri ja juuri hyytynyt, lisätään joukkoon paistetut herneet ja raastettu pecorinojuusto.

