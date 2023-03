Testasimme kauppojen maitosuklaat – yksi levy oli ylitse muiden, kallein sai murskapisteet

Ilta-Sanomien suklaatestissä yksi levy sai huippupisteet. Edullinen suklaalevy ylsi hopeasijalle.

Tuttu Fazerin Sininen nappasi parhaat pisteet IS:n suklaaraadilta, joka sai maisteltavakseen 12 erilaista maitosuklaalevyä.

Viiden parhaan suklaan joukkoon nousi tuttuja brändejä sekä yksi yllättäjä: Lidlissä myytävä edullinen Fin Carré Milk Chocolate nimittäin jätti taakseen Royalin, Pandan ja Maraboun.

Testiin valikoitui myös muita Lidlin Fin Carré -tuotemerkin alla myytäviä, eri valmistajien maitosuklaalevyjä. Maistelussa kuitenkin menestyi niistä vain yksi – kermainen ja paksu Milk Chocolate.

– Tämä oli yhtä hyvää kuin Fazerin suklaa, mikä on kyllä aikamoinen yllätys, totesi maistaja, joka antoi kermasuklaalle täydet 5/5 pistettä.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että testissä toiseksi tullut Fin Carré maitosuklaa on koostumukseltaan kermaisempi kuin toinen testissä mukana ollut samanniminen Fin Carré. Suklaat myös valmistetaan eri tehtaissa.

– Tämä kermaisempi on tykätty suklaa Suomessa. Erityisesti se sopii eurooppalaiseen makuun ja on hyvin suosittu myös muualla Euroopassa.

Täyteläiseksi ja suussa sulavaksi kehuttu Lidlin suklaa sai myös moitteita, sillä palat todettiin ”liian paksuiksi”. Samanlaista kritiikkiä sai Royal, jonka uudet pakkaukset ja paksummat harkot tulivat markkinoille viime vuonna.

– Osa paloista on järkyttävän suuria. Näitä on aivan mahdotonta pilkkoa pienemmiksi, eikä tällainen jättipala mahdu suuhun, moitti yksi raatilainen.

Testin suklaiden hinta vaihteli 7,5 euron kilohinnasta aina 16,60 euroon. Kallein oli Brunberg, joka sijoitus tässä testissä oli toiseksi viimeinen.

Kehnoimmat arviot jaettiin Lidlin Reilu kauppa -sertifioidulle Way to Go -suklaalle, joka sai kehuja lähinnä vain kiinnostavasta palastelukuvioinnistaan.

Suklaaraadissa oli mukana kaksi alle 30-vuotiasta ja kolme 59-67-vuotiasta suklaan ystävää. Suklaita maisteltiin ”sokkona” siten, että suklaapalat tarjoiltiin nurinpäin käännettyinä.

Suklaata syödään entiseen malliin

Fazerin viestintäjohtaja Liisa Eerola kertoo suomalaisen syövän vuodessa 6–7 kiloa suklaata. Määrä on pysynyt tasaisena viime vuodet.

Suklaahyllylle ilmestyy jatkuvasti uusia makuversioita, mutta ainakin Fazerin tuotteissa perusmaku eli Fazerin Sininen johtaa myyntitilastoja.

– Makuversioista suosituin on kokonaisia hasselpähkinöitä sisältävä suklaalevy. Se on pitänyt paikkansa jo pitkään.

Näin moni syö suklaata päivittäin

Ruotsalaisen makeisyhtiön Cloettan teettämän tutkimuksen mukaan 87 prosenttia kuluttajista syö suklaalevyjä vähintään kerran 2–3 kuukauden aikana.

Kyselyyn vastanneista 3 prosenttia söi suklaalevyjä joka päivä ja 8 prosenttia muutaman kerran viikossa. Kerran viikossa herkutteli 14 ja muutaman kerran kuukaudessa 23 prosenttia.

Suklaalevyjen päivittäisessä käytössä kunnostautuivat miehet: miespuolisista vastaajista 5 prosenttia kertoi syövänsä suklaata joka päivä ja naisista vain 1 prosentti.

Muutaman kerran viikossa suklaalevyjä syövien miesten osuus oli 9 ja naisten 8 prosenttia, eli ero ei ole tilastollisesti kovin merkittävä.

Tutkimus tehtiin marraskuussa 2022 ja siihen vastasi 311 henkilöä.