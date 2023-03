Mehevä ja herkullinen makaronilaatikko ilman perinteistä ainesosaa

Perinteisesti munamaitoon valmistettu kotiruokien klassikko saa rinnalleen kirkkaan makaronilaatikon.

Makaronilaatikko on arkiruokien vakiokalustoa monessa kodissa. Valmistustapoja on monia, mutta yleinen tyyli on valmistaa laatikko munamaitoseokseen. Tällä kertaa munamaidon korvaa laadukas kanaliemi.

Resepti etenee kuitenkin tuttuun tyyliin. Makaronit keitetään suolatussa vedessä, jonka jälkeen paistetaan jauheliha. Tässä reseptissä kannattaa suosia joko sika-nautajauhelihaa tai rasvaista naudanlihaa. Lopuksi jauhelihan joukkoon lisätään hienonnettu sipuli ja valkosipuli. Kypsä jauheliha sekoitetaan makaronien sekä voisulan kanssa, jonka jälkeen se kaadetaan uunivuokaan ja viimeistellään kanaliemellä.

Aktiivinen kokkausaika jää makaronilaatikon valmistuksessa lyhyeksi, mutta uunissa se saa kypsyä 45 minuuttia ja vetäytyä vielä 10 minuuttia paiston jälkeen.

