Tämä suklainen peltikeksi on takuuvarma kahvipöydän hitti – pinnalta rapea ja sisältä ihanan sitkeä

Onko viikonloppuna tiedossa juhlia tai kahvihetkiä? Tämä peltikeksi valmistuu nopeasti, eikä vaadi turhaa taikinan pyörittelyä.

Klassinen suklaahippukeksi on pinnalta rouskuvan rapea, mutta sisältä ihanan sitkeä. Jos suunnitelmissa on leipoa keksejä isommalle porukalle, voi keksitaikinan pyörittelyyn kulua tovi jos toinenkin. Näihin hetkiin peltikeksi on oiva ratkaisu.

Keksitaikina valmistetaan vatkaamalla huoneenlämpöinen voi ja sokeri vaahdoksi, jonka jälkeen joukkoon lisätään kananmunat. Lopuksi taikinaan sekoitetaan suklaahiput ja kuivat aineet.

Taikina levitetään uunipellille leivinpaperin päälle tasaisesti ja paistetaan 200-asteisessa uunissa noin 15-20 minuuttia riippuen siitä, pidätkö enemmän pehmeistä vai rapeista kekseistä. Tarkkaile, ettei levy pääse kärähtämään! Kun keksilevy on paistunut, leikkaa se heti isolla veitsellä noin 64 palaan ja anna jäähtyä.

Katso ohje Sopasta!