Riittoisa ja herkullinen arkiruoka – lihapullapasta syödään takuulla viimeiseen muruun

Tämän viikon arkiruokalistassa on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Yksi arjen todellinen herkkuruoka on italialainen lihapullapasta. Se on riittoisa ja herkullinen vaihtoehto, joka toimii aina ja maistuu koko perheelle.

Kikherne-oliivipaistos ja broilerinkoivet

2 tl paprikajauhetta

1 tl suolaa

4 broilerinkoipea

1 sipuli

2 valkosipulia

2 rkl öljyä

600 g kikherneitä

suolaa

mustapippuria

2 rkl punaviinietikkaa

2 rkl hienonnettua persiljaa

150 g kivettömiä vihreitä oliiveja

Hiero paprikajauhe ja suola broilerinkoipiin nahan alle ja päälle. Paista koipia pellillä 200 asteessa noin 45 minuuttia. Kuullota sillä aikaa hienonnetut sipulit öljyssä. Lisää kikherneet ja mausteet sekä etikka. Kuumenna. Lisää hienonnettu persilja ja oliivit.

Nosta broilerit tarjolle ja kaada paistoliemi kikherneiden joukkoon. Sekoita hyvin. Tarjoile kikhernepaistos broilerinkoipien kanssa.

Valmistusaika: 1 tunti

Annoksia: 4

Herkkusienikeitto

500 g herkkusieniä

1 sipuli

2 rkl öljyä

4 rkl vehnäjauhoa

8 dl kanalientä

2 dl kermaa

suolaa

pippuria

persiljaa

Puhdista ja viipaloi sienet. Kuullota sieniä ja hienonnettua sipulia öljyssä kattilan pohjalla noin 5 minuuttia. Sekoita joukkoon jauhot. Lisää lientä vähitellen, koko ajan sekoittaen. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä miedolla lämmöllä kannen alla 10 minuuttia välillä sekoittaen. Lisää kerma ja mausteet. Soseuta sauvasekoittimella.

Valmistusaika: 20 minuuttia

Annoksia: 4

Italialainen lihapullapasta

4 valkosipulinkynttä

½ nippua silolehtistä persiljaa

3 rkl hienoksi jauhettuja leipämuruja

500 g sika-nautajauhelihaa

1 dl raastettua parmesaania

suolaa

mustapippuria myllystä

1 kananmuna

Lisäksi

6 dl haluamaasi tomaattikastiketta (itse tehtyä tai valmista)

400 g pastaa

Hienonna valkosipulinkynnet ja persilja. Sekoita taikinan ainekset yhteen ja anna turvota hetki. Kuumenna tomaattikastike kiehuvaksi. Pyöritä pieniä lihapullia ja nostele ne tomaattikastikkeeseen kypsymään. Älä sekoita kastiketta paljon, muuten lihapullat hajoavat. Anna kiehua miedolla lämmöllä noin 30 minuuttia. Keitä pasta ja tarjoile se lihapullakastikkeen kanssa.

Valmistusaika: 1 tunti 15 minuuttia

Annoksia: 4

Punainen kalakeitto

1 sipuli

1 fenkoli

1 rkl öljyä

2 rkl tomaattipyreetä

1 l kasvislientä tai osa kasvislientä ja osa tomaattimurskaa

2 dl sokeroimatonta appelsiinimehua

2 rkl sitruunamehua

500 g perunakuutioita

suolaa

400 g pakasteseitiä tai muuta kalaa

Kuullota hienonnettua sipulia ja suikaloitua fenkolia öljyssä hetki. Lisää loput ainekset kalaa lukuun ottamatta. Anna kiehua, kunnes perunat ovat kypsiä. Mausta suolalla ja lisää pilkottu seiti. Anna hautua kannen alla muutamia minuutteja, kunnes kala on kypsynyt.

Valmistusaika: 25 minuuttia

Annoksia: 4

Lindströminmureke

2 dl kuorittua ja rouhittua hernerouhetta

3 dl lihalientä

2 isoa etikkapunajuurta

1 sipuli

2 valkosipulinkynttä

400 g jauhelihaa

1 rkl kapriksia

1 kananmuna

suolaa

pippuria

Keitä lihaliemi ja kaada se hernerouheen päälle. Anna turvota 45 minuuttia. Raasta punajuuri raastimen pienellä osalla ja hienonna sipulit. Kuullota punajuurta ja sipuleita öljyssä pannulla hetki. Jäähdytä. Yhdistä kaikki aineet ja sekoita taikinaksi.

Muotoile massasta mureke ja nosta uunivuokaan. Voit tehdä massasta myös ohuen levyn, ripotella päälle juustoraastetta ja kääriä rullalle. Leipävuoka on hyvä vuoka, koska mureke pysyy muodossa hyvin.

Nosta 200-asteiseen uuniin 45 minuutiksi. Tarjoile esimerkiksi perunamuusin kanssa.

Valmistusaika: 1 tunti 45 minuuttia

Annoksia: 4