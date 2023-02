Superhelppo ja herkullinen ruoka – yllättävä maustevoi nostaa arkisen pastan uudelle tasolle

Helppo arkipasta saa nyt vaikutteita Lähi-idän ja Intian makumaailmoista.

Niter Kibbeh eli maustettu kirkastettu voi on herkullinen makupommi. Maustevoi tuo yhteen todellisen mausteiden kavalkadin. Sen ansiosta arkinen pasta saa seurakseen inkiväärin, valkosipulin, kanelin, kardemumman ja neilikan.

Kirkastettu voi eli ghee eroaa perinteisestä voista niin, että voin heraproteiini on poistettu. Kirkastettua voita pystyy valmistamaan helposti myös kotona, mutta siihen on hyvä varata hieman aikaa. Maustevoin valmistuksessa oleellisessa osassa on mausteiden paahtaminen pannulla matalalla lämmöllä. Paahtaminen korostaa niiden makuja ja aromeja entisestään. Ole kuitenkin tarkka, etteivät mausteet pala.

Täyteläisen pasta-annoksen salaisuus piilee sen keitinvedessä. Voi ja tärkkelyspitoinen pastavesi muodostavat yhdessä kermaisen suutuntuman. Tämä annos on parhaimmillaan heti tarjoiltuna.

