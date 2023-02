Kun Suomeen muuttanut Asalya, 27, maistoi mämmiä, hänen leukansa loksahtivat – löysi hämmentävän yhtäläisyyden oman kotimaansa kansallisherkkuun

Uzbekistanilainen Asalya Davlyatova etsi kansallisherkkuaan sumalakia kahdeksan vuotta Euroopasta, kunnes törmäsi suomalaiseen mämmiin. – En ole tähän mennessä löytänyt mitään tämän kaltaista.

– Olen asunut Euroopassa kahdeksan vuotta, enkä ole vielä tähän mennessä löytänyt mitään tämän kaltaista, hihkaisee uzbekistanilainen Asalya Davlyatova, 27.

Hän kertoo maistaneensa suomalaista mämmiä.

Mämmi – rakastettu ja inhottu jälkiruoka – herättää usein vahvoja reaktioita. Harva ulkomaalainen arvaa ulkonäön ja tuoksun perusteella, että kyseessä on juuri jälkiruoka.

– Olin kuullut vain negatiivisia juttuja mämmistä. Ulkomaalaiset puhuivat, että on tällainen outo suomalainen ruoka, Asalya kertoo haastattelussa.

Asalya muutti Suomeen viime kesäkuussa. Töissä Asalyan suomalainen työkaveri kertoi mämmistä tarkemmin: kuvaili, mistä se on tehty ja miltä se näyttää.

– Kun työkaveri luetteli raaka-aineita, yhdistin sen heti uzbekistanilaiseen perinnejälkiruokaan, sumalakiin.

Asalya kiinnostui heti: jos jälkiruoissa on samankaltaiset raaka-aineet, maistuvatko ne myös samalta?

Katso alta videolta, kun Asalya maistaa mämmiä ensi kertaa!

Täsmälleen samaa tavaraa

Asalya asteli kauppaan ja etsi käsiinsä paketin mämmiä. Hän oli varma, ettei mämmi maistuisi lainkaan sumalakilta. Avattuaan paketin hän kuitenkin yllättyi:

– Tiesin jo heti mämmin tuoksusta, että se on täsmälleen samaa tavaraa.

Myös maku vakuutti Asalyan:

– Maistaessani mämmiä tunsin kummaa nostalgiaa suoraan lapsuudesta. Tunnetta on vaikea edes kuvailla.

Asalya asui ennen Suomea Tšekissä ja yritti etsiä sumalakia Prahan uzbekistanilaisista ravintoloista. Kukaan ei valmistanut sitä, sillä valmistus on monimutkainen prosessi.

– Luovutin etsintöjen kanssa. Vihdoin vuosien jälkeen löysin sitä Suomesta, eikä se edes ole uzbekistanilaista sumalakia, vaan suomalaisten oma perinneruoka.

Jälkiruoat kuin sisarukset

Mämmin ja uzbekistanilaisen sumalakin maku on Asalyan mukaan täysin sama.

– Ainoa ero on väri ja koostumus. Mämmi on tummempaa, lähes mustaa, ja paksumpaa. Sumalak on vaaleampaa, rusehtavaa, ja nestemäisempää, Asalya kuvailee.

Mämmi on ruisjauhoista, ruismaltaista ja vedestä valmistettu imellytetty ja paistettu jälkiruoka. Sumalakiin taas käytetään vehnäjyviä ja vehnäjauhoja.

Jälkiruokia yhdistää myös omanlaiset perinteensä. Mämmiä nautitaan Suomessa perinteisesti jälkiruokana pääsiäisen aikaan.

Uzbekistanilainen sumalak on vaaleampaa ja nestemäisempää kuin kuvan perinteinen suomalainen mämmi.

Sumalakin valmistus ja syöminen liittyy persialaiseen uuden vuoden juhlaan, jota vietetään monissa Keski-Aasian maissa maaliskuussa. Silloin juhlistetaan päivien pidentymistä.

Sumalakille, kuten myös juhlalle, on monia nimiä. Uzbekistanissa juhla kulkee nimellä Navruz. Sumalakia kutsutaan esimerkiksi myös nimillä samanu, samanak ja sumanak.

Sumalakin valmistus on erityinen ja pitkäkestoinen rituaali. Sitä valmistetaan usean, perinteisesti noin kolmen yön, ajan suurissa kattiloissa.

– Vanhan perinteen mukaan kattilaan laitetaan kiviä. Jos lautaselle tulee kivi, saa kivensaaja hyvää onnea ja vaurautta, Asalya kertoo.

Sumalak tuoksuu Uzbekistanissa kaduilla, sillä jälkiruokaa valmistetaan naapurustoissa pihoilla. Myös Asalya muistaa, kun koko perhe teki sumalakia hänen tätinsä luona.

– Suomi ja Uzbekistan ovat hyvin kaukaisia sekä maantieteellisesti että kulttuurillisesti, joten yllätyin, että jaamme tämän yhden kummallisen jälkiruoan.

Kermalla vai ilman?

Asalya on tottunut syömään sumalakin sellaisenaan. Kun Asalya jakoi mämminmaisteluvideon Tiktokiin nimimerkillä @datgurl_asalya, moni kommentoi, että mämmi maistuu paremmalta kerman, sokerin tai vaniljakastikkeen kera.

– Minusta on kummallista lisätä mämmiin mitään, sillä olen tottunut sen makuun sellaisenaan. Pidän sen perinteisestä mausta, Asalya toteaa.

Asalya jakoi tarinansa mämmistä myös Instagramiinsa @asalya.says -tilille.

– Suomalaiset kommentoivat, että on hienoa nähdä, kuinka ulkomaalainen on intohimoinen mämmistä, kun monet suomalaisetkaan eivät pidä siitä, Asalya kertoo.

Ulkomaalaiset tutut sen sijaan ihmettelivät, miten hän voi pitää mämmistä. Vaikka kyseessä on suomalainen jälkiruoka, Asalya otti asiakseen puolustaa sitä kuin omaansa.

– Ymmärrän, miksi jotkut eivät pidä mämmin mausta. Se on erikoisen makuista, mutta minulle se maistuu lapsuuden muistoilta.

