Täydellinen herkuttelupasta viikonloppuun – yksi mauste tekee siitä erityisen

Pastan nimestä voi päätellä sen makumaailman.

Viikonloppuna on ihana nauttia hyvää ruokaa, joka on valmistettu rakkaudella ajan kanssa. Pitkää haudutettu lihaisa ja tomaattinen pasta pizzaiola on hyvä esimerkki tällaisesta ruoasta.

Jo tämän pasta nimi kertoo, minkälainen makumaailma on odotettavissa. Pizzaiolassa tomaattinen kokolihakastike maustetaan italialaisten suosimalla pizzamausteella oreganolla. Siinä resepti eroaa ragusta. Pizzaiolaan ei myöskään koskaan lisätä maitoa, jota ragu-resepteissä näkee usein.

Lihat saavat hautua kastikkeessa täysin pehmeiksi. Ennen pastan sekoittamista joukkoon, lihapalat nyhdetään haarukoiden avulla ohuiksi rihmoiksi.

