Supermaukas paistettu kala – tähän annokseen ei tarvita edes kastiketta

Made on isojen ruotojensa myötä helppo syödä.

Monen mielestä kalaruoissa yksinkertaisuus on parasta. Kala on arvokas raaka-aine, jonka omaa makua halutaan kunnioittaa. Tämä made-resepti on juuri sellainen.

Mateenpyrstöjen mausteeksi riittää suola ja ne paistetaan voissa. Pyrstöt ovat siitä helppoja, että niissä on vain vähän ruotoja ja nekin ovat isohkoja ja helposti perattavissa kypsästä kalasta.

Mateenpyrstöjen seuraksi tehdään raikas ja yksinkertainen lisuke kirpeästä sitruunasta ja rapeasta, hieman anikselta maistuvasta fenkolista. Molemmat kannattaa höylätä mandoliinilla tai leikata veitsellä hyvin ohueksi siivuksi, jolloin öljy ja suola pehmentävät ne suuhun sopivaksi.

Katso ohje Sopasta!