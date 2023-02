Näin leivot ihanan suklaakakun – helpossa ohjeessa on mehevyyttä tuova aines, joka saattaa yllättää

Suklaakakun mehevyyden takaavat avokado ja öljy.

Leivonta on hauskaa yhteistä tekemistä perheen tai ystävien kesken, lopputulos kutkuttaa makuhermoja ja tekee päivästä kuin päivästä paremman.

Leivonnassa käytetään usein paljon sokeria ja kovia rasvoja, jotka eivät kuitenkaan ole usein ja paljon käytettynä hyväksi terveydelle. Siispä hieman terveellisemmät leivontareseptit ovat taatusti monelle mieleen, jotta herkuista ei tarvitse karsia niin paljon.

Tämä kostea suklaakakku on hyvä esimerkki terveellisemmästä leivonnasta, jossa kovat rasvat on korvattu pehmeillä ja sokeriakin on melko maltillisesti. Lisäksi se on helppo kuin mikä: yhdessä kulhossa ainekset sekaisin ja kakkuvuoassa uuniin paistumaan.

Katso ohje Sopasta!