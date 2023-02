Yksi virhe, jonka voit tehdä, kun pasta on jo keitetty – Sikke Sumari kertoo, miksi lävikköön ei pitäisi koskea

Sikke Sumarin kotona pasta valmistuu kaapeista jo löytyvistä aineksista. Hän kertoo, mikä valmistuote hänen kaapistaan löytyy aina.

Mitä simppelimpi kastike on, sitä tärkeämpää on, että raaka-aineet ovat hyviä, Italia lautasella -valmisruokasarjan kehittänyt Sumari muistuttaa.

Pasta on monen luottoruoka arjessa: valmistuuhan se vauhdilla ja vaivatta.

Kokkina, juontajana ja ravintoloitsijana tunnetulle Sikke Sumarille pasta on sydämenasia. Sumari on ollut itse kehittämässä valmispasta-annoksia oman tuotesarjan merkeissä.

Hän kertoo kokkaavansa pastaa kotona useita kertoja viikossa.

– Kyllähän pasta on ruoka, jonka teen useimmiten. Se on niin helppo ja nopea ruoka, ihan alustakin itse tehtynä, Sumari kertoo.

Sumarin lempipasta vaihtelee, mutta peruspastat toimivat aina. Muun muassa puttanesca ja carbonara maistuvat Sumarille. Myös valkosipulista, oliiviöljystä ja chilistä syntyvä aglio, olio e peperonchino pasta löytyy suosikkien listalta.

Kaapissa aina valmiina

Pastan voi tehdä mistä tahansa: Sumarin kotona pasta valmistuu useimmiten kaapeista jo löytyvistä aineksista

– Pasta on kahden kattilan ruoka. Pastan keitän isossa kattilassa samaan aikaan kun kastike valmistuu korkeareunaisessa paistinpannussa. Useimmiten kastike alkaa siitä, että pannun pohjalla on soffritto: oliiviöljyä sekä silputtuna porkkanaa, sipulia ja selleriä.

Tomaatti sopii monen pastan kastikkeeseen. Sumarin kaapeista löytyy aina valmiita purkkitomaatteja.

– Käytän tuoreita tomaatteja kun ne ovat hyviä. Kun tomaatit eivät ole hyviä, ovat purkkitomaatit loistavia.

Yksinkertaisimmillaan pastakastike voi olla vain voita ja parmesaania.

Vaikka pasta on helppo ruoka, tekee moni suomalainen pastankeitossa usein yhden oleellisen virheen.

– Mitä simppelimpi kastike on, sitä tärkeämpää on, että pastan keitinvedessä on tarpeeksi suolaa, Sumari muistuttaa.

” Ilman suolaa pastasta puuttuu oleellinen maku.

Suolaista kuin merivesi

Ei ole uutta tietoa, että pastavedessä tulisi olla reilusti suolaa. Se on kuitenkin yksi yleisin moka, sillä suolan käyttöä säädellään paljon.

Todellisuudessa pasta ei ime kaikkea suolaa vedestä. Sumarin mukaan suola korostaa pastan makua, mutta ei muuta sitä.

– Ilman suolaa pastasta puuttuu oleellinen maku: pastan kuuluu maistua.

Paljonko suolaa sitten pitäisi olla?

Määrä vaihtelee kattilan koon ja vesimäärän mukaan. Sumari suosii merisuolaa.

– Veden pitäisi maistua selvästi suolaiselle.

Pastan keittämiseen liittyy myös muita väärinkäsityksiä. Toinen virhe on lorauttaa keitinveteen öljyä.

– Hyvän pastan pinta on karhea. Oliiviöljy tekee pastan pinnasta liukkaan, eikä kastike yhdisty pastaan yhtä hyvin.

Kypsää pastaa ei myöskään kannata valuttaa läviköllä tai huuhtoa kylmän veden alla. Pastan imemä suola ja pinnan tärkkelys huuhtoutuu tällöin hukkaan.

Vastoin kokkien yleistä ohjetta Sumarin mukaan pastaa ei tarvitse kypsentää loppuun kastikkeessa.

– Jokaisella on oma makunsa pastan kypsyyden suhteen. Minä keitän pastan makuuni sopivaksi ja lisään sen suoraan valmiiseen kastikkeeseen, sekoitan kunnolla ja tarjoilen heti.

” Hyvän pastan pinta on karhea.

Joka kerta hyvää pastaa

Sikke Sumarin ohje on simppeli: näin onnistut pastassa joka kerta!

Tee kastike. Keitä pasta runsassuolaisessa vedessä. Lisää pasta kypsänä kastikkeeseen. Siirrä pasta vedestä pastaottimella kastikkeeseen. Keitinvettä saa ja kuuluu mennä loraus kastikkeeseen. Siinä on makua ja pastasta liuennutta tärkkelystä, joka suurustaa kastiketta. Sekoita pasta kastikkeeseen.

Lue myös: Sikke teki helposti ja nopeasti valmistuvan, ihanan sitruunapastan – täydellistä arkiruokaa!