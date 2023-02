Helppo ja nopea välipala – lohiherkussa on reippaasti proteiinia ja hyvää rasvaa

Raikas ja rouskuva täyte valmistuu nopeasti.

Pienessä annoksessa on reilusti proteiinia.

Jos ruokavaliossa on tavoitteena vähentää hiilihydraattien määrää, leipä on yksi ensimmäisistä tuotteista, joista yleensä luovutaan. Tässä ohjeessa leipäsiivut on korvattu kananmunalla.

Kun kananmunat paistaa lettupannulla tasakokoisiksi ympyröiksi, voi niitä käyttää sandwichin pohjana ja kantena. Niiden väliin tehdään lohesta, kurkusta ja kermaviilistä raikas täyte.

Täytteessä parhaalta maistuu lämminsavulohi. Se muussataan haarukalla ja joukkoon sekoitetaan hiukan kermaviiliä ja sitruunanmehua. Kurkun voi kuutioida tai halutessaan raastaa, jolloin se sekoittuu paremmin lohen joukkoon. Muutama kevätsipulinvarsi tuo täytteeseen sopivaa pirteyttä.

