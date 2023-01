Maailman tunnetuin ruokatapahtuma järjestetään ensi kesänä Suomessa

Michelin Guide julkistaa pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet vuosittaisessa tilaisuudessa. Ensi kesänä tapahtuma järjestetään Turun Logomossa.

Michelin Guide julkistaa pohjoismaisten ravintoloiden uudet Michelin-tähdet vuosittain toteutettavassa Michelin Star Revelation Event for Nordic Countries -tilaisuudessa. Tapahtuma järjestetään 12. kesäkuuta Turun Logomossa.

Michelin-tähtien julkistamistilaisuus on maailman tunnetuin ruokatapahtuma. Tapahtumassa jaettavat Michelin-tähdet ovat ravintola-alan himotuin ja arvostetuin tunnustus.

Michelin-tähtien lisäksi tapahtumassa julkistetaan myös Michelin Green Star -tunnustukset ja muut erikoispalkinnot.

– Olemme nyt ensimmäistä kertaa valinneet Suomen ja kauniin Turun kaupungin vuotuisen palkintoseremoniamme pitopaikaksi. Tämä on merkittävä tunnustus sekä paikalliselle että kansalliselle ruokakulttuurille ja -perinnölle, sanoo Gwendal Poullennec, Michelin Guide -julkaisujen kansainvälinen johtaja tiedotteessa.

Suomessa 8 Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa

Vuosittain julkaistavaan The Michelin Guide Nordic Countries -oppaaseen kuuluvat Ruotsi, Suomi, Tanska, Norja ja Islanti. Nordic-oppaan vuoden 2022 painoksessa on yhteensä 255 ravintolaa, joista 74:lla on tähti.

Suomessa on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa, joista seitsemän sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa.

Turkulainen Kaskis-ravintola sai ensimmäisen Michelin-tähtensä kesällä 2022.

Kaskis-ravintolaa pyörittävät Erik Mansikka ja Simo Raisio.

– Tämä merkitsee meille kaikkea. Tähti on enemmän kuin tärkeä, Mansikka kommentoi Michelin-tähteä aiemmin Ilta-Sanomille.

Ravintola Kaskis avattiin Turun Kaskenkadulle vuonna 2014.

Jo muutamassa vuodessa Kaskis kapusi Suomen arvostetuimpien ruokaravintoloiden joukkoon. Vuonna 2016 Kaskis luopui à la carte -listasta ja siirtyi tarjoilemaan ainoastaan menuja.

Helsinkiläinen Palace-ravintola nosti myös arvionsa yhdestä kahteen Michelin-tähteen kesällä 2022. Sen keittiötä johtaa keittiöpäällikkö Eero Vottonen.

Palace valmistui Helsingin olympialaisiin vuonna 1952, ja se oli Suomen ensimmäinen Michelin-tähdellä palkittu ravintola vuonna 1987.

Uusien tähtiravintoloiden lisäksi Michelin Guide esittelee vuosittain myös uudet Vihreän tähden ravintolat. Vihreä tähti edustaa ravintolan sitoutumista kestäviin, ympäristöä säästäviin käytäntöihin.

Yksi tähdistä myönnettiin helsinkiläiselle Natura-ravintolalle. Natura on rento, perheomisteinen ravintola Helsingin Iso Roobertinkadulla.