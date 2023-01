Helppo ja maukas makkararuoka, johon tarvitset vain yhden pannun

Chorizolla ryyditetty ohratto saa veden herahtamaan kielelle.

Herkullinen, terveellisempi ja kotimainen vaihtoehto risotolle on suomalaisesta ohrasta tehty ohratto. Ohrassa on enemmän makua kuin risottoriisissä. Lisäksi se on ravintorikkaampaa ja sen ostaminen tukee suomalaista ruoantuotantoa.

Kotimaisuus yhdistyy sulavasti välimerellisiin makuihin, kun ohrattoa varten paistetaan mausteista chorizomakkaraa ja valkosipulia. Mausteiksi käy rosmariini sekä savupaprika ja oliivit. Suolaa ei tarvitse erikseen lisätä, sillä ohratto kypsyy tomaattisessa kanaliemessä.

Ohrattoa ei tarvitse hämmentää jatkuvasti, toisin kuin risottoa, mikä vapauttaa aikaa esimerkiksi lisukesalaatin tekemiselle.

Katso ohje Sopasta!