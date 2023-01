Älyttömän helpot ja edulliset kasvispihvit – tarvitset vain yhden raaka-aineen

Kokonaisena paahdettu mukula on helppo leikata pihveiksi.

Rujon näköinen juuriselleri ei ole ulkonäöltään kaikista helpoiten lähestyttävä juures. Maku on kuitenkin erittäin herkullinen, etenkin pitkän uunikypsennyksen jälkeen.

Juuriselleristä syntyykin parhaat yhden aineksen kasvispihvit ja vielä älyttömän helposti. Suurin työ on juurisellerin pesemisessä, sillä sillä on vahva ja paksu juurakko, jonka uumeniin jää helposti multaa. Helpointa on leikata juurakko pois ja pestä mukula huolella.

Sen jälkeen pintaan hierotaan öljyä, suola ja pippuria ja mukulat uuniin paahtumaan noin kahdeksi tunniksi koosta riippuen. Kun kokonaiset mukulat ovat pehmenneet, niistä leikataan paksuja viipaleita, jotka saavat ruskistettua pintaa uunin grillivastuksilla tai paistinpannulla.

Juuriselleripihvien syvän voimakkaaseen makuun sopii erinomaisesti suolainen ja kermainen café de paris -kastike, jossa on paljon yrttejä. Yksinkertaisemman, mutta superherkullisen lisän pihveille saa myös ruskistetusta voista.

Katso ohje Sopasta!