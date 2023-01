Punnitsimme McDonald’sin, Hesburgerin ja Burger Kingin ranskalaiset – tämä oli testin tulos

Pikaruokaravintoloiden ranskalaisten kilohinnoissa on eroja – niin ketjujen kuin niiden omien annoskokojenkin välillä.

Eurolla isompi annos on tuttu lause pikaruokaravintoloissa. Usein aterian saa tilattua isompana, jos siitä maksaa vain hieman lisää. Tarjous vaikuttaa houkuttelevalta – mutta onko annos todellisuudessa isompi?

Tiktokissa kummasteltiin taannoin McDonald’sin Plus-ateriaa. Isomman, hieman kalliimman Plus-aterian isot ranskalaiset olivatkin lähestulkoon samankokoiset kuin normaalikokoisen aterian.

Isot ranskalaiset painoivat tuolla mittauskerralla pahveineen 128 grammaa ja normaalit 126 grammaa. Sen perusteella isomman aterian tilaajalle – ja maksajalle – ostos voikin olla melkoinen pettymys.

Päätimme selvittää, mitä McDonald’sin, Hesburgerin ja Burger Kingin ranskalaisannokset painavat.

Teimme pistokokeen ja ostimme pikaruokaketjujen ranskalaisia kaikkia tarjolla olevia kokoja. Sen jälkeen punnitsimme ranskalaiset. Yksittäisen annoksen koko voi vaihdella työntekijän mukaan, ja mukaan otettaessa ranskalaisia voi pudota pussin pohjalle.

Mutta mitkä olivat eri ketjujen ranskalaisten painot tällä mittauskerralla?

McDonald’sin, Hesburgerin ja Burger Kingin ranskalaisten pakkauksissa on selkeitä kokoeroja.

Keskikokoinen annos tulee halvemmaksi

McDonald’sin ranskalaiset on pakattu somasti omiin annoskokoihinsa. Annoksista näkee jo silmin, että ranskalaisia on pakkauksissa eri verran.

Pieni annos ranskalaisia painaa 79 grammaa, keskikokoinen 120 grammaa ja iso 144 grammaa.

Hintaa pienellä annoksella on 2,20 euroa, keskikokoisella 2,85 euroa ja isolla 3,45 euroa. Painojen perusteella laskettuna pienen annoksen kilohinta on 27,85 euroa, keskikokoisen 23,75 euroa ja ison 23,96 euroa.

Vaikka iso annos on painavampi kuin keskikokoinen, on keskikokoinen hinnan perusteella aavistuksen edullisempi valinta.

Kympin ero kilohinnassa

Kotimaisen Hesburgerin listalla on vain kaksi annoskokoa: normaalit tai isot ranskalaiset. Vaikka pussit ovat samankokoiset, on niissä eri verran ranskalaisia.

Normaali annos ranskalaisia painaa 87 grammaa ja iso 144 grammaa. Hesburgerin nettisivuilla normaalin annoksen kooksi on kerrottu 100 grammaa ja ison 140 grammaa.

Hintaa normaalilla annoksella on 2,90 euroa ja isolla 3,30 euroa. Tässä pistokokeessa painojen perusteella laskettuna normaalin annoksen kilohinta on 33,33 euroa ja ison 22,92 euroa.

Ero on huima, ja sen perusteella tulee huomattavasti edullisemmaksi valita iso annos normaalin sijaan.

Iso annos kannattavin valinta

Burger Kingin ranskalaiset on pakattu värikoodattuihin, eri kokoisiin, pusseihin.

Pieni annos ranskalaisia painaa pistokokeessa 64 grammaa, keskikokoinen 104 grammaa ja iso 153 grammaa.

Hintaa pienellä annoksella on 2,25 euroa, keskikokoisella 2,75 euroa ja isolla 3,45 euroa. Painojen perusteella laskettuna pienen annoksen kilohinta on 35,16 euroa, keskikokoisen 26,44 euroa ja ison 22,55 euroa.

Burger Kingin pieni ranskalaisannos on ketjuista kooltaan pienin ja kilohinnaltaan suurin. Sen sijaan iso annos on ketjuista kannattavin, sillä se on kaikkein painavin ja kilohinnaltaan edullisin. Painoa on melkein 10 grammaa enemmän kuin McDonald’sin ja Hesburgerin isoissa ranskalaisissa.

Annosten hinnat vaihtelevat myymälöittäin. Jutun ranskalaisten ostopaikat ovat McDonald’s Hakaniemi, Hesburger Helsinki Hakaniemi ja Burger King Kamppi Helsinki.

