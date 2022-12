Yksi seos yhdistää Hans Välimäen ja ranskalaisen ruoan taiturin taivaallisia paistettuja perunoita

Paistetut perunat voivat olla koko aterian ihanin osuus.

Kun paistettu peruna on täydellinen, se on päältä rapea ja sisältä kypsä. Jos paistetut perunat on tehty kiireessä, kuori on kärähtänyt ja sisus on raaka.

Jos haluaa hurmata tai hemmotella läheisiä paistetuilla perunoilla, kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita:

– Älä paista perunoita liian täydellä pannulla. Potut tarvitsevat tilaa paistuakseen kunnolla.

– Mieto lämpö on tärkein seikka. Paistettuja perunoita ei tehdä kovalla lämmöllä ja nopeasti, vaan miedolla lämmöllä ja hitaasti paistellen.

– Perunoiden tulee antaa olla rauhassa pannulla, älä siis töki niitä liikaa.

Sitten on vielä muitakin ohjeita, joilla tulos saadaan täydelliseksi.

Hans Välimäen ravintolan joulukuussa julkaisemassa Bardot keittokirjassa on resepti, jossa perunoiden herkullisuuden yksi salaisuus on voin ja öljyn seoksessa.

Reseptissä käytetään 4 ruokalusikallista voita ja 2 ruokalusikallista öljyä.

Myös ranskalaisen ruoan taiturin, ruokatuottajan ja kokin Prisca Leclercin maustettujen paistettujen perunoiden ohjeessa on vastaava öljy-voiseos.

Kun malttaa valmistaa ne rauhassa, tekijä tulee saamaan varmat kiitokset.

Paistinperunat

6 kypsää kiinteämaltoista perunaa (esim. Timo tai Siikli)

4 rkl voita

2 rkl oliiviöljyä

suolaa ja mustapippuria

ruohosipulia hienonnettuna

1 rkl sitruunamehua ja ripaus raastettua kuorta

1. Pilko keitetyt perunat sopivan kokoisiksi paloiksi.

2. Kuumenna voi-öljyseos pannulla ja lisää pilkotut perunat. Paista kauniin kullanruskeiksi.

3. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Viimeistele ruohosipulisilpulla, sitruunamehulla ja raastetulla kuorella.

Resepti: Bardot keittokirja (Bistro & Brasserie Bardot, 2022)

Rapeat dukkah-perunat

1 kg perunoita

1 rkl voita

2 rkl oliiviöljyä

1 tl suolaa

2 tl savupaprikajauhetta

1 rkl dukkahia

Leikkaa perunat 2–3 senttimetrin kokoisiksi kuutioiksi. Sulata laakealla pannulla voi ja lisää joukkoon öljy.

Kaada perunat pannulle, mausta suolalla ja savupaprikalla.

Paista ensin kovalla lämmöllä ja sitten keskilämmöllä, kunnes perunoissa on rapea pinta ja ne ovat kypsiä.

Lisää pannulle dukkah ja paista vielä hetki, jotta maku irtoaa mausteseoksesta.

Valmistusaika: 15–20 minuuttia

Annoksia: 4

Resepti: Prisca Leclerc