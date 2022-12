4 tapaa tehdä täydellinen riisipuuro joulupöytään – näillä ohjeilla et käräytä puuroa kattilan pohjaan

Kokosimme neljä loistavaa riisipuuroreseptiä. Täyteläisen herkullinen joulupuuro onnistuu mainiosti myös ilman maitoa.

Riisistä tehty joulupuuro kuuluu monen ikisuosikkeihin. Kermaisen pehmeää herkkua nautiskellaan perinteiseen tapaan kanelisokerin, maidon tai sekametelisopan kanssa.

Puuroa kauhoessa pöytäseurueessa myös jännitetään, kuka onnekas löytää piilotetun mantelin ja saa esittää toiveen.

Niin perinteinen kuin riisipuuro jouluna onkin, sen valmistaminen ei ole aivan helpoimmasta päästä. Maitoon keitetty puuro nimittäin kärähtää helposti pohjaan.

Riisipuuro vesihauteessa

Mikäli puuron haluaa keittää perinteiseen tapaan kokonaan maitoon, on vesihaudekattila oiva apuri. Näin puuro ei pala kiinni kattilan pohjaan yhtä helposti.

Vesihaudekattilassa on kaksi erillistä kerrosta.

Jos et omista vesihaudekattilaa, voit myös yhtä hyvin käyttää kahta lähes saman kokoista kattilaa: tämä on tärkeää, jotta et polttaisi käsiäsi kuumassa höyryssä.

Resepti on julkaistu Ilta-Sanomissa aiemmin.

Ainekset

1 l maitoa tai kasvipohjaista juomaa, kuten kaurajuomaa

1 ½ dl puuroriisiä

hyppysellinen suolaa

Valmistusohjeet

Mittaa vesihaudekattilan – tai suuremman kattilan – alaosaan pari desilitraa vettä, ja kiehauta se.

Kun suuremman kattilan vesi kiehuu, nosta pienempi kattila suuremman kattilan sisään. Kaada kaurajuoma pienempään kattilaan ja kuumenna se höyryävän kuumaksi. Lisää tämän jälkeen puurokattilaan myös puuroriisit.

Keitä puuroa hiljalleen kannen alla. Sekoita välillä. Puuro valmistuu reilussa tunnissa. Tarkista silloin tällöin, että suuremman kattilan vesi kiehuu.

Mausta valmis puuro suolalla, ja tarjoile se esimerkiksi omenamarmeladin ja kanelin kera.

Hieman nopeampi riisipuuro

Jos aattoaamuna nälkä kurnii jo vatsassa, tai et muuten vain halua seisoskella pitkään lieden äärellä, kannattaa kokeilla keittää riisit vedessä ennen kerman ja maidon lisäämistä. Tällä menetelmällä puuro ei myöskään pala yhtä helposti pohjaan.

Ohjeesta syntyy puuroa neljälle syöjälle.

Ainekset

4,5 dl vettä

1,5 dl puuroriisiä

Lisäksi

2 dl maitoa

2 dl kermaa

1 tl suolaa

Valmistusohjeet

Keitä vesi kiehuvaksi, ja lisää riisi.

Keitä puuroriisiä vedessä 15 minuuttia, kunnes riisi on täysin kypsää. Keitä riisiä hiljalleen miedolla lämmöllä.

Koska riisi keitetään aluksi vain vedessä, sitä ei tarvitse hämmentää yhtä paljon kuin maitopohjaisessa nesteessä keittäessä.

Laita kypsä riisi sivuun kylmälle liedelle, ja ota toinen, puhdas kattila.

Kiehauta kermamaito omassa kattilassaan. Kun seos on kuumaa, lisää siihen aiemmin tekemäsi lämmin ja kypsä riisi.

Lämmitä seosta 10 minuuttia koko ajan samalla hämmentäen. Lisää suola.

Vaikka puuro näyttäisi vielä hieman liian vetiseltä, ota se pois levyltä, laita kansi kattilan päälle ja siirrä kattila kylmän levyn päälle.

Anna puuron tekeytyä 10 minuuttia, minkä jälkeen koostumus ja maku ovat juuri sopivat.

Riisipuuro uunissa

Uunissa hautuva riisipuuro on siitä kätevä, että se antaa kokille mahdollisuuden touhuta muuta, sillä sitä ei tarvitse vahdata ja hämmennellä jatkuvasti.

Ainekset

voita vuoan voiteluun

2 1/2 dl riisi-ohrasuurimoseosta puuroa varten (esim. Myllyn Paras)

1 tl suolaa

50 g mantelijauhetta

1 kokonainen manteli

1 1/2 l pastöroimatonta maitoa (tai tavallista täysmaitoa)

tarjoiluun kanelia ja sokeria sekä kylmää maitoa

Valmistusohjeet

Mittaa suurimot voideltuun uuninkestävään vuokaan.

Lisää suola, mantelijauhe, manteli ja maito.

Anna kypsyä 200-asteisen uunin alimmalla tasolla noin puolitoista tuntia.

Anna puuron vetäytyä jonkin aikaa uunista ottamisen jälkeen.

Tarjoile kylmän maidon, kanelin ja sokerin kanssa.

Maidoton riisipuuro

Maitoa välttelevät, vegaanit tai muuten vain vaihtelunhaluiset voivat kokeilla tehdä riisipuuron kasvimaitoon. Esimerkiksi mantelimaito antaa puurolle ihanan jouluisen maun.

Täysin maidotonta ruokavaliota noudattavat voivat korvata voin margariinilla.

Myös kaikki jutussa aiemmin mainitut riisipuuroreseptit voi muuttaa maidottomiksi korvaamalla maidon, kerman ja voin kasvipohjaisilla versioilla.

Voit tarjoilla mantelisen riisipuuron esimerkiksi mantelilastujen, kanelin ja omenalohkojen kera.

Ainekset

2 dl puuroriisiä

3 dl vettä

1 rkl voita tai margariinia

1 l makeuttamatonta mantelijuomaa

suolaa

Valmistusohjeet

Pane huuhdotut riisit kiehuvaan, voinokareella höystettyyn veteen. Keitä hiljalleen kunnes vesi on imeytynyt ryyneihin.

Lisää mantelijuoma, ja keitä miedolla lämmöllä hiljalleen välillä sekoittaen noin tunnin ajan. Lisää tarvittaessa mantelijuomaa. Mausta suolalla.

Lähde: IS reseptiarkisto