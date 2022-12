Näin paistat maistuvan joulukinkun – älä tee isoa virhettä sulattamisessa

Pakkasesta ostetun joulukinkun valmistelu kannattaa aloittaa viimeistään nyt.

Perinteinen kinkku komeilee edelleen monen suomalaisen joulupöydässä.

Moni asia voi kuitenkin mennä metsään, jos kinkkua ei paista oikeaoppisesti. Kinkusta voi tulla esimerkiksi liian kuiva tai se voi jäädä raa'aksi – pakastekinkku jopa jäiseksi.

Siksi kokosimme tähän ohjeet, joilla onnistut taatusti kinkunpaistossa.

Tänä jouluna myös energiakriisi saa monet miettimään jouluaterian valmistukseen kuluvaa sähköä. Koska pitkään kuumana pauhaava uuni kuluttaa reippaasti sähköä, jutun lopussa on vinkkejä paistamiseen ilman turhaa hukkaenergiaa.

Sulata pakastekinkku ajoissa – äläkä ikinä huoneenlämmössä

Kinkun voi ostaa lihatiskiltä tuoreena, jolloin sen esivalmisteluun ei kulu montaa päivää.

Yhtä lailla myös pakastekinkku on hyvä vaihtoehto, mutta sen kohdalla tulee huomioida riittävä sulatusaika. Kinkun koosta riippuen sulatukseen tulisi varata 2–5 vuorokautta: esimerkiksi 2–4 kilon kinkku sulaa jääkaapissa noin 2–3 vuorokautta.

Kerroimme aiemmin Ilta-Sanomissa, että pakastekinkun hidas sulattaminen kannattaa, sillä silloin lopputulos on mehukas ja kinkun suola tasaantunut.

Jutussa HK:sta kerrotaan, että huoneenlämmössä kinkku sulaa liian nopeasti pintakerroksesta ja voi siten jäädä sisältä jäiseksi.

On myös hyvä huomioida, että luullinen kinkku sulaa hitaammin kuin luuton.

Käytä lihalämpömittaria heti sulatuksen jälkeen

Jääkaapissa säilytetty joulukinkku tulee muistaa ottaa hyvissä ajoin huoneenlämpöön ennen paistamista. Kinkun olisi hyvä antaa sulaa noin tunnin ajan per kinkkukilo.

Jo tässä vaiheessa kinkun paksuimpaan kohtaan tökätty lihalämpömittari on korvaamaton apuri, HK kertoi aiemmassa jutussamme. Mittaria ei saa kuitenkaan asettaa aivan luun viereen, vaan keskelle lihaa.

Kinkku kannattaa laittaa uuniin siinä vaiheessa, kun sen sisälämpötila on lähellä kymmentä astetta: hyvä ohjenuora on 8–15 astetta.

Paistopussilla tai ilman

Ennen uuniin laittamista sujauta kinkku paistopussiin, jossa se kypsyy meheväksi. Paistopussi on HK:n mukaan myös siitä kätevä, että maukkaan paistiliemen saa sen avulla talteen.

Mikäli haluat paistaa kinkun ilman pussia, aseta se uuniin ritilälle ja laita sen alle korkeareunainen uunipelti, jossa on hieman vettä. Näin kinkku pysyy paistuessaan kosteana ilman pussiakin. Tarvittaessa lisää vettä pellille, jos se pääsee haihtumaan.

Paista vähintään 75-asteiseksi

Ruokaviraston mukaan on tärkeää, että lihan sisälämpötila on riittävän korkea, jotta mahdolliset taudinaiheuttajabakteerit kuolevat. Tähän 75 astetta on riittävä: silloin kinkku on kypsä, mutta mehukkaimmillaan. Lämpötilaa saa tarkkailtua paistomittarin avulla.

Hieman mureamman ja kuivemman kinkun ystävien kannattaa jatkaa kinkun paistamista, kunnes se on 80-asteista.

Uunin lämpötila tulisi paistaessa olla 100–120 asteen välillä.

Irrota verkko kinkusta vasta, kun se on hieman jäähtynyt. Kuorrute tehdään sekin vasta jäähtyneeseen kinkkuun.

Jäähdyttäminen kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti ja mielellään ulkona tai esimerkiksi parvekkeella. Näin jääkaappi ja siellä olevat muut ruoat eivät pääse lämpenemään.

Tarvittaessa kinkun voi paistaa jäisenäkin

Jos et ehdi sulatella enää kinkkua jääkaapissa, voit pistää sen myös jäisenä suoraan uuniin.

Pakastekinkun paistaminen tapahtuu muuten samalla tavalla kuin jääkaapissa sulatetunkin, mutta erona on se, että lihalämpömittari tökätään kinkkuun vasta sitten, kun se on ollut muutaman tunnin ajan uunissa 90–100 asteessa.

Jäistä kinkkua kannattaa pitää ensin lämpimässä vedessä tai hanan alla hetken aikaa, jotta pakkausmuovi irtoaa sen ympäriltä.

Säästä sähköä kinkunpaistajaisissa

Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uski kertoi aiemmin Ilta-Sanomissa, että yhden kinkun paistaminen syö energiaa noin 2,5–3 kilowattituntia.

Siitä syntynyt lasku ei vielä monen taloutta kaada, mutta koska kinkkuja paistetaan ennen aattoa likimain samoihin aikoihin, syntyy niistä yhteensä suuri energiankulutuspiikki.

Suur-Uski huomautti, että kodin sähkölaitteiden käytön ajankohtaa kannattaa miettiä myös jouluna energiapiikkien välttämiseksi. Silloin sähkön riittävyys maassa voidaan taata.

– Kodin sähkölaitteiden käytön siirtäminen eri ajankohtiin loiventaa tehohuippuja, Suur-Uski totesi.

Mikäli kinkkunsa haluaa paistaa mahdollisimman energiatehokkaasti, kannattaa kiinnittää huomiota muutamaan muuhunkin seikkaan.

Ensinnäkin kannattaa olla ajoissa: on selvää, että umpijäisen kinkun paistaminen sähköuunissa syö reilusti enemmän sähköä kuin vaikkapa 15-asteisen.

Atrian lihatalo kertoi aiemmassa jutussamme, että sopiva kinkun sisälämpötila on näin ollen 10:n ja 15:n asteen väliltä.

Ennen kuin ryhtyy kinkunpaistajaisiin, kannattaa myös tarkistaa, että uuni on puhdas.

– Yllättävän suuri osa lämpöenergiasta kuluu uunin pintojen ylimääräisen kuorrutuksen ja lian kuumentamiseen. Lisäksi lika estää lämpöä leviämästä uuniin tasaisesti, Atria Suomen Foodservicen kehityspäällikkö Tomi Nevala sanoi aiemmin tiedotteessa.

HK puolestaan suosittelee hyödyntämään uunin kiertoilmaominaisuutta. Silloin kinkku paistuu yhtä tehokkaasti tai jopa nopeammin, vaikka uunin lämpötilaa laskisi 15 astetta alemmaksi.

Myös uunin alku- ja jälkilämmöistä kannattaa ottaa kaikki hyöty irti.

Kinkun voi laittaa paistomittarin kanssa uuniin jo heti, kun sen on napsauttanut päälle. Virran voi myös katkaista hieman ennen kuin mittari näyttää 75:tä ja antaa kinkun kypsyä jälkilämmössä.

Taloussanomien jutussa HKScanin Suomen markkinointijohtaja Mikko Järvinen puolestaan ehdotti naapuriapuun turvautumista: isossa uunissa voi paistaa oman ja myös naapurin kinkun. Näin sähkölaskun voi jakaa puoliksi.

– Keskikokoisia kinkkuja mahtuu uuniin kaksikin, joten nyt voi tehdä tuttavuutta naapurin kanssa ja sopia yhteisestä kinkun paistosta, Järvinen vinkkasi.

Kinkku kypsäksi ilman sähköä

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn jakoi somessa myös oman vinkkinsä, jossa kinkku kypsyy lähes ilman sähköä.

Gröhn näytti lihatalon tilillä julkaisemallaan videolla, kuinka hän keittää kinkun pihallaan saunan padassa. Asiasta uutisoineen Maaseudun tulevaisuuden mukaan saunan pataan on lisätty 20 litraa vettä, 450–500 grammaa suolaa ja kaksi verkotettua kinkkua. Jos kinkkujen keittelyn aloittaa aamulla, iltapäivällä on valmista.

Tosin aivan täysin ilman uunia valmista ei tule. Ohjeessa kehotetaan laittamaan kinkut vielä hetkeksi kuumaan uuniin, jotta niiden pinta rapeutuu ja saa väriä.

Lähteet: Atria, HK, Ruokavirasto, Motiva.