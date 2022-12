Inka teki jättimäisen piparkakkukartanon, johon upposi 40 kiloa taikinaa – yksityiskohdat hurmaavat

Piparkakkukartano ei ole vain koristeeksi, vaan se päätyy herkuksi lapsille.

Idea piparkakkutaloon lähti vitsistä. Mellilässä asuva Inka Kallio, 26, vitsaili äitinsä kanssa, että piparkakusta tehty kartano olisi hieno.

Ajatus kuitenkin kehittyi mahtavaksi luomukseksi.

Inkan piparikartano jäljittelee tarkkaan Nuutajärven kartanoa. Kartano ei ole Inkan ensimmäinen, sillä hän teki myös viime vuonna samanlaisen. Viime vuoden talo oli ikään kuin koeversio, sillä tämän vuoden piparkakkutalo on huomattavasti isompi.

– Sitä ennen olen tehnyt vain muutamia pieniä piparkakkutaloja, Inka kertoo.

Piparkakkukartano on täynnä pieniä yksityiskohtia: ”lasisia” ikkunaruutuja, rappusia ja harmaa ”peltikatto” savupiippuineen. Kartanon pihalle on rakennettu terassit, kuuset ja kaivo. Kartanoa koristavat kauttaaltaan jääpuikot ja lumipeite.

Lisäksi piparkakkutalon sisällä kimmeltää kaksi pientä kristallikruunua.

Talon sisällä kiertää Inkan puolison tekemä kevyt metallirunko.

Piparkakkutalo vaati paljon valmisteluja

Inkan isä kuvasi oikeaa kartanorakennusta joka suunnasta paikan päällä, jottei yksikään yksityiskohta jäisi huomaamatta.

Inka hahmotteli kuvien pohjalta kartanon paperille ja piirsi kaavat. Tämän jälkeen hän leikkasi muotit ja luonnosteli ääriviivat kaulittuihin taikinalevyihin.

Seuraavaksi Inka paistoi levyt ja leikkasi ne lopulliseen muotoonsa paiston jälkeen, vielä kuumina. Juuri paistettu taikina on tarpeeksi pehmeää leikattavaksi, jolloin talon seinistä saa leikattua suorat.

– Taikina pitää paistaa kypsäksi, mutta sitä ei saa polttaa. Täydellisen kypsä taikina kuivuu kivasti ja pysyy hyvin kasassa.

Piparkakkutalon ikkunalaseihin on käytetty liivatelehtiä. Talon seinät ja katon Inka koristeli pikeerillä. Katossa on kahta eri harmaan sävyä ja lumihuntu on tomusokeria.

Koristelun jälkeen Inka kasasi kartanon kiehuvan kuuman sokeriliiman avulla.

– Vaikeinta oli saada mittasuhteet oikein ja piirtää kaavat kohdilleen.

– Myös katon paikalleen liimaaminen oli haastavaa, eikä palovammoilta vältytty.

Kaikkiaan kartanoon upposi vajaa 40 kiloa itse tehtyä taikinaa. Kartano on 130 senttimetriä pitkä, 50 senttimetriä leveä ja 70 senttimetriä korkea. Valtava piparkakkutalo on myös hyvin painava.

Piparkakkukartano ei valmistunut yhdellä kertaa, vaan Inka rakensi sitä pikkuhiljaa kahden viikon ajan.

Piparkakkukartano ja sen lisäosat kuljetuksessa.

Ei vain koristeeksi

Marraskuun viimeisellä viikolla valmistunut talo kuljetettiin sitä esittävään Nuutajärven kartanoon Urjalaan nähtäville. Painavan piparkakkutalon kuljettaminen oli jännittävä tehtävä.

Inka viimeisteli piparkakkutalon vasta paikan päällä kartanossa.

Lopuksi piparkakkutalon sisään sytytettiin valot kahden patterikäyttöisen kristallikruunun avulla.

Piparkakkukartano on saanut paljon positiivisia kommentteja.

– Sitä on ihasteltu ja kehuttu.

– Moni on myös hämmästellyt talon kokoa ja sitä, että onko se oikeasti piparia, Inka kertoo.

Piparkakkutalo ei ole kuitenkaan vain koristeeksi.

Aikaa sitten lastenkodin lapset on pyydetty joulun alla Nuutajärven kartanolle syömään pipareita.

Perinnettä noudattaen nykyinen kartanon isäntä Sauli Siekkinen kutsuu Urjalan paikalliset lapset syömään piparkakkutalon Nuutajärven kartanoon ensi sunnuntaina. Myös viime vuoden piparikartano päätyi herkuksi lapsille.

Oletko tehnyt upeita piparkakkuluomuksia? Lähetä tarinasi, yhteystietosi, video tai kuva WhatsApp-viestillä numeroon 040-6609019.

Lue myös: Nea ei tyytynyt perinteiseen piparitaloon – rakensi keittiöönsä uskomattoman piparimaailman, joka kerää kehuja: ”No nyt on!”