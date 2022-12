Miksi suklaa voi harmaantua? Syy on yksinkertainen, eikä se ole pilalla

Harmaantunutta suklaata voi syödä, jos tuotteen päivämäärät ovat vielä kunnossa.

Joskus voi käydä niin, että kotoa löytyy hieman harmahtavalta näyttävää suklaata.

Vastaavaa tapahtuu kenties monille, sillä kysymys: miksi suklaa harmaantuu on molempien isojen suklaatalojen, Fazerin ja Pandan sivuilla usein kysytyimmissä kysymyksissä.

Suklaa harmaantuu, jos se on ollut aivan liian lämpimässä, molemmat talot kertovat sivuillaan. Harmaantuminen on merkki siitä, että suklaan rakenne on muuttunut, kun sen pinnalle on kertynyt rasvakiteitä.

Harmaantuminen kertoo kaakaovoin kiderakenteen muutoksista, Pandan sivuilla tarkennetaan.

Näin voi siis käydä, jos suklaa on päässyt hieman sulamaan jossakin jakeluketjun vaiheessa tai jos sitä on säilytetty esimerkiksi lähellä lämmönlähdettä. Vaikka suklaan rakenne olisi muuttunut ja harmaantunut, se ei kuitenkaan muuta suklaan makua. Harmahtanutta suklaata voi siis syödä.

Mikä on liian lämmin säilytyslämpötila suklaalle?

Suklaalle suositellaan kuivaa ja viileää, mieluiten 16–20 asteen lämpötilaa. Vaikka kotona olisi hieman lämpimämpää kuin 20 astetta, se tuskin vielä aiheuttaa suklaan varsinaista sulamista. Säilytyspaikan lämpötilan olisi hyvä olla kuitenkin tasainen.

Jääkaappia valmistajat eivät suosittele.

Se voi vaikuttaa suklaan makuun, sillä suklaa muuttuu lian kovaksi ja maut erottuvat hitaammin, Brunbergilta ja Fazerilta kerrottiin Ilta-Sanomille aiemmin suklaan säilyvyyttä käsittelevässä jutussa.

Lähteet: Fazer, Panda, IS-arkisto