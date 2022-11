Nora testasi joulutorttuihin kahden aineksen täytettä, joka kerää kiitosta – ”Todella hyvä”

Ohjeen alkuperää ei tiedetä tarkkaan, mutta laitetaan hyvä kiertämään, Nora Rantalainen sanoo.

Joulutorttujen täytteissä voi olla luova. Perinteikkään luumumarmeladin sijaan joulutortuissa onkin nähty muutamien vuosien aikana monenlaisia vaihtoehtoja. Esimerkiksi reilu viisi vuotta sitten viraaliksi nousseita vihreät kuulat -marmeladitäytteisiä joulutorttuja näkee edelleen.

Viime aikoina somessa on esitelty myös ohjeita, joissa marmeladin lisäksi käytetään vaniljakreemiä.

Kokiksi aiemmin opiskellut, mutta nyt muulla alalla työskentelevän yrittäjän Nora Rantalaisen tapa on saanut kehuja.

Hän kertoi vähän aikaa sitten Instagramissa täyttäneensä joulutortut paistonkestävällä vadelmamarmeladilla ja vaniljakreemillä.

Yhdistelmä muistuttaa viineriä ja saattaa ihastuttaa juuri siksi.

Nora painottaa, että ohje ei ole hänen keksimänsä, vaan se on sovellettu muun muassa Tiktokista nähdyistä ideoista. Vastaavia vaniljakreemiä hyödyntäviä torttuohjeita on nähty aiemmin myös muitakin. Joissakin vastaavissa resepteissä vaniljakreemi on yhdistetty esimerkiksi luumumarmeladiin.

Usein on niin, ettei reseptien alkuperästä voi koskaan saada täyttä varmuutta.

– En todellakaan siis ota siitä krediittejä, mutta vaniljakreemin ja vadelmamarmeladin yhdistelmä on kyllä todella hyvä, voin suositella. Itse teen niin, että laitan ensin vaniljakreemiä lusikallisen torttutaikinalevyn keskelle, sitten käännän tortun reunat sisään ja laitan lusikallisen vadelmamarmeladia vielä siihen päälle.

Nora kertoo vielä toisesta torttutäytteestä, johon hän ihastui viime jouluna.

– Leipäjuusto ja paistonkestävä vadelmamarmeladi on superhyvä yhdistelmä.