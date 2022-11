Testasimme Vappu Pimiän nopean tonnikalapastan: ”Simppeli arkiruoka maistuu koko perheelle”

Vappu Pimiän reseptikirjassa on ohje, jolla saa kelvollisen pastakastikkeen nopeasti. Kastike valmistuu samassa ajassa, kun pasta kiehuu.

Vappu Pimiä tunnetaan juontajana, mutta myös intohimoisena kotikokkina. Hän on julkaissut useita reseptikirjoja. Mutkattomissa ohjeissa on toimivia, arkeen sopivia ruokia ja yksi niistä on vuonna 2014 Vapun Reseptikirjassa (Cozy Publishing) julkaistu tonnikalapasta.

– Tämä simppeli arkiruoka maistuu koko perheelle. Minä rakastan tonnikalaa ja syön sitä silloin tällöin, Vappu kirjoittaa reseptin alussa.

Kirjassa painotetaan, että tonnikalaa valitessa kestävin vaihtoehto on MSC-sertifioitu tuote.

Tomaattia, valkosipulia, kapriksia, sitruunaa

Resepti vaikutti simppeliltä, joten testasimme sen. Lisäksi säilykkeiden hyödyntäminen toimii tässä ruoassa. Alkuperäisessä ohjeessa käytetään tuoretta tomaattia, mutta varsinkin talvella tölkkitomaatti voi olla toimiva ratkaisu, ja ruokaan saa syvempää tomaatin makua. Testissä ohjeeseen kokeiltiin kokonaisia, säilöttyjä luumutomaatteja.

Vapun ohjeessa tonnikala yhdistyy tomaatin lisäksi kapriksiin, sitruunamehuun, valkosipuliin ja basilikasilppuun. Lisäksi kuivattu chili antaa pastaan pienen, mukavan potkun.

Ruoan tekeminen on nopeaa, sillä kastike valmistuu samassa ajassa, kun pasta kiehuu.

Testissä alkuperäinen, neljälle hengelle lasketut ainesosamäärät puolitettiin kahdelle ruokailijalle.

Alkuperäinen ohje kuuluu seuraavasti:

Tonnikalapasta (4–5 annosta)

2 purkkia tonnikalaa paloina öljyssä (MSC-sertifikoitua)

2 tomaattia (testissä käytettiin pieniä, säilöttyjä luumutomaatteja)

1 pieni purkki kaprismarjoja liemineen

loraus oliiviöljyä

1/2 sitruunan mehu

1 valkosipulinkynsi

kourallinen tuoretta basilikaa

suolaa ja pippuria

vähän kuivattua chiliä

spaghettia

Pane pastavesi kiehumaan ja kypsennä pasta ohjeen mukaan. (Kastikkeen tekoon kannattaa ryhtyä vasta, kun pasta on kiehumassa, sillä se tulee nopeasti).

Kuutioi tomaatit ja silppua valkosipuli.

Valuta tonnikala. Kaada loraus oliiviöljyä kasariin, kuullota valkosipuli ja chili.

Lisää joukkoon tonnikala, tomaatit ja kaikki muut aineet ja anna porista hetki. Vähennä sitten lämpöä.

Valuta pasta ja kaada kastikkeen sekaan. Sekoita, maista ja nauti. Lisää halutessasi annoksen päälle tuoretta parmesaania.

Resepti: Vappu Pimiä, Vapun reseptikirja (Cozy Publishing 2014)

Varo kuivatun chilin kärähtämistä!

Kastikkeen tekeminen aloitetaan valkosipulin kuullottamisella kuivatun chilin kanssa. Tässä kannattaa muistaa, ettei kastiketta kannata valmistaa niin kutsutusti nupit kaakossa.

Kuten valkosipulikin, erityisesti kuivattu chili kärähtää kuumalla pannulla hyvin nopeasti, jos liesi sekä pannu ovat liian kuumia. Palovaroitin alkaa huutamaan todella nopeasti. Vaikka kastike valmistuukin nopeasti, kuullottamisvaiheessa kannattaa olla kärsivällinen ja aloittaa miedolla lämmöllä.

Kuivatun chilin määrässä kannattaa myös olla tarkkana, jos ei hae kovinkaan tulista makua. Poltetta rakastava voi lisätä sitä reippaammin.

Kuvassa on kahteen annokseen käytetty kuivatun chilin määrä, mikä toimi mietoja kastikkeita kannattavalle, mutta erityisesti chiliä rakastavan perheenjäsenen mukaan sitä ”olisi voinut olla enemmänkin”.

Kun sipuli on kuullotettu, muut ainekset lisätään sekaan.

Testissä käytettiin säilyketomaatteja, joista kastikkeeseen tulee tuoretta tomaattia hieman voimakkaampi tomaatin maku. Testissä haluttiin myös hyödyntää kaapissa jo valmiiksi olevaa säilykevarantoa.

Kun kaikki ainekset on sekoitettu, kannattaa tarkistaa kastikkeen suola ja lisätä sitä pikkuhiljaa, kunnes omaan makuun sopiva suolaisuus on löytynyt.

Ohje lupaa nopeasti valmistuvan ruoan, eikä se petä. Kelpo lounas syntyi vartissa.

Testin lopputuloksena syntynyt kastike ei kauneudella koreile, mutta maku oli oikein kelvollinen. Tämä voisi toimia hyvin myös vaikka mökkiolosuhteissa, sillä raaka-aineet ovat tuoretta basilikaa lukuun ottamatta hyvin säilyviä.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 23.3.2022.