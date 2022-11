Suomalainen pizzaketju nousi maailman parhaiden listalle – yllätys oli melkoinen: ”Saimme luottamuksellisen viestin...”

Suomi ei ole erityisen kuuluisa pizzamaa, mutta napolilaisesta pizzasta tunnettu suomalaisketju nousi hyville sijoille italialaisessa kilpailuissa.

Ketjun ravintoloita on seitsemän eri puolilla Suomea.

Suomalainen Via Tribunali on valittu yhdeksi maailman parhaaksi pizzaketjuksi italialaisessa Top 50 Pizza guide -kilpailussa. Ravintola nousi sijalle 25 kategoriassa Worlds Artesan Pizza Chains.

Via Tribunalissa ei mitään ole tietoa siitä, milloin, ketkä ja mitä pizzaa heidän ravintoloissaan on mahdollisesti testattu.

Via Tribunali -ketjun ravintoloita on yhteensä seitsemän Helsingissä, Turussa, Pirkkalassa ja Kolarissa. Ketju on tunnettu erityisesti napolilaisesta pizzastaan.

– Ihan huikea tunnelma, ketjun toimitusjohtaja Antti Kuitunen kommentoi tiistaina.

Ehdokkuus oli yllätys

Maailmalla on paljon erilaisia elintarvikealan kilpailuja, joihin osallistuminen saattaa esimerkiksi maksaa. Joissakin tapauksissa yritykset ilmoittavat itse itsensä erilaisiin kisoihin.

Tässä kisassa yritykset eivät ilmoita itseään ehdokkaiksi, Via Tribunalin toimitusjohtaja Antti Kuitunen kertoo.

– Tieto ehdokkuudesta tuli meille täysin yllätyksenä. Emme ole maksaneet osallistumisesta mitään.

Myös palkintogaalan lippu oli maksuton kutsuvieraille.

Via Tribunalissa ei ole mitään tietoa siitä, milloin, ketkä ja mitä pizzaa heidän ravintoloissaan on mahdollisesti testattu. Kilpailun sivuilla mainitaan vain hyvin lyhyesti, että kansainvälisten tarkastajien henkilöllisyyttä ei kerrota.

– Emme vieläkään tiedä, miten meidät on noteerattu, sillä Suomihan ei ole varsinaisesti mikään kuuluisa pizzamaa, mutta ehkä tähän on nyt tulossa muutos, Kuitunen sanoo.

– Saimme pari kuukautta sitten luottamuksellisen viestin ehdokkuudesta sekä kutsun palkintogaalaan. Voimme vain olettaa, että he ovat käyneet ainakin jossakin ravintoloistamme, mutta emme tiedä, mitä tiettyä pizzaa on kenties kokeiltu.

Palkinnon perusteluissa viitataan muun muassa palveluun.

– Eli voimme sen perusteella olettaa, että tarkastajat ovat tehneet vierailun, mutta tarkempaa sijaintia tuosta ei pysty päättelemään. Mahtavaa oli myös huomata, että olimme ainoa pohjoismainen ketju, joka oli tässä sarjassa yltänyt palkinnoille.

Viime vuonna Turussa sijaitseva pizzeria sai myös yllättyä vastaavaan tapaan kuin Via Tribunali nyt. Tuolloin samassa kilpailussa Vuoden 2021 Pizza Maker of the Year 2021 -palkinto tuli Turun kauppahallissa toimivan 450°C -ravintolan kokille Filomena Tursille.

Testissä toinen listalle päässyt ravintola

Helsinkiläinen ravintola Forza pääsi syyskuussa 2022 saman kilpailun nimeämään sadan maailman parhaan yksittäisen pizzerian listalle.

Se oli listan ainoa suomalainen ravintola ja nousi sijalle 86. Testasimme ravintolan lokakuussa Pizzanpaistajat ry:n edustajien kanssa.