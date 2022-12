Peggyn perheen joulupöydässä on ennen jälkiruokaa hauska perinne, jota kaikki odottavat

Ruokakirjailija Peggy Thomas tunnustaa olevansa todellinen jouluintoilija. Kaunista joulukotia koristaa muun muassa kaksi kuusta.

– Rakastan joulua. Jo loppusyksystä alan salaa laittaa sitä kotiin, ruokakirjailija ja suosittu ruokabloggaaja Peggy Thomas kertoo.

Nyt kaunis koti on koristelu jouluun. Keittiössä on herkullisia piparkakkuasetelmia ja kaksi suvussa perintönä kulkenutta, lähes sata vuotta vanhaa joulupukkikoristetta.

Nisse-koira jouluasussaan.

Kuusiakin on kaksi, yläkerrassa ja alakerrassa. Ne koristeltiin valmiiksi jo ennen itsenäisyyspäivää.

– Olen vähän tämmöinen jouluhullu. Mutta tänä vuonna tuli joulukuusikriisi, Thomas kertoo huvittuneena.

Hän on suosinut aiempina vuosina kuusenkoristeissa säihkyvää ja runsasta linjaa. Hänen miehensä on kotoisin Walesista, ja koristeluissa on ollut niin kutsuttua ”brittityyliä”.

Se tarkoittaa Thomasin mukaan ”pientä bling blingiä”.

Kun hän tänä vuonna päättikin koristella alakerran kuusen hieman hillitymmin muun muassa puisilla, pelkistetyillä koristeilla, perhe ei vaikuttunut.

– Suorastaan järkytin sukulaiset sillä kuusella. Anoppi kysyi, onko tämä vitsi.

”Ei kai tämä vielä valmis ole?”, aikuinen poika taas kysyi tullessaan kylään.

Perheen antama palaute pakotti lisäämään kuuseen vielä hieman koristeita, Thomas naurahtaa.

Alakerran kuusen koristeet olivat perheen mielestä turhan yksinkertaisia.

– Pienet ovat ongelmat!

Jouluruokien suhteen kaiken ei kuitenkaan tarvitse olla joka vuosi samanlaista.

Yläkerran kuusi on ”täyttä bling blingiä”, Peggy kertoo.

Thomaksen perheen joulupöydässä on vain aivan muutamia perinteisiä suomalaisia ruokia sekä makuja miehen jouluperinteistä.

Joulut perhe on useimmiten viettänyt Suomessa.

– Mies ja anoppi rakastavat suomijouluja. Mieheni sanoikin vähän aikaa sitten, että vain täällä pääsee kunnon joulutunnelmaan. Anoppi matkustaa meille jouluksi ja nauttii myös lumesta.

Ison perheen joulussa riittää toki myös hommaa. Thomas myöntää, että on joskus saattanut puurtaa yksin – kenties hiukan turhaankin.

– Nyt olen viime vuosina tajunnut, että ruoanlaittoon voi ihan hyvin pyytää apua, eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin, Thomas sanoo hymyillen.

– Kun pyytää vähän apua, ei tule sitä joulukiukkua sitten.

Yksi asia, johon Thomas ei kuitenkaan edes halua pyytää apua, on minilahjojen etsiminen.

Ennen jälkiruokaa avataan pienet lahjakääröt.

Thomaksen perheen joulupöydässä on nimittäin hauska perinne, joka on miehen kotimaassa yleinen.

Kaikille on asetettu lautasten viereen pieni lahjakäärö eli ”Christmas cracker”. Niiden sisällä on jokaiselle pieni, henkilökohtainen lahja.

Lahja voi olla vaikka suklaata, pieni koru, kasvonaamio tai vaikka jokin erityinen herkku. Ne voi askarrella esimerkiksi tyhjistä talouspaperirullista ja lahjapaperista.

Kääröjen avaaminen on odotettu ohjelmanumero ennen jälkiruokaa.

– Anopin käärössä on pikkuruinen minipullo viskiä, jotta uni tulee sitten paremmin, Thomas kertoo hymyillen.

Kotiin valitaan joka joulu teemaväri, joka toistuu koristeissa ja kattauksessa. Tänä vuonna se on kaunis vihreä. Se yhdistetään valkoiseen.

Vihreä on rauhoittava väri ja tuo luontoa jollain tapaa lähemmäksi, Thomas ajattelee.

Vaikka Thomasin perheessä on peräti kaksi kuusta ja teemavärit, jouluisen tunnelman saa vähemmälläkin.

– Joulua ei tarvitse todellakaan rakentaa hirveällä määrällä tavaraa. Ihan pienilläkin asioilla saa luotua iloa tuovaa tunnelmaa.

Piparkakkutaloasetelma koristaa jouluista keittiötä.

Esimerkiksi hyvin yksinkertainen kynttiläasetelma ja pieni hyasintti, käpyjä ja muita luonnosta löytyviä koristeita tekevät jo sen, Thomas kuvailee.

Hänelle joulun tunnelman luominen auttaa jaksamaan.

– Tämäkin vuosi on ollut raskas sodan ja maailmantilanteen vuoksi. Jouluun hiljentyminen rauhoittaa tämän pimeän ajan keskellä.

– Minulle joulu tuottaa onnellisuutta ja iloa. Sitä on ihanaa myös jakaa.

