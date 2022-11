Kauppa myy käpyjä lähes 10 euron kilohinnalla – tästä on kyse

Pinjanmännyn kävyt eivät sovellu sellaisenaan syötäväksi. Yhdestä kävystä saa joitakin kymmeniä pinjansiemeniä.

Keskelle Kupittaan K-Citymarketin heviosastoa on kärrätty erikoinen näky, joka on saanut monet asiakkaat kohottelemaan kulmiaan: laarillinen nyrkin kokoisia käpyjä, joiden kilohinnaksi on merkattu 9,99 euroa.

Kysymyksiä herää: Miksi joku ostaisi Italiasta tuotuja käpyjä kalliilla kaupasta, kun niitä riittää Suomen metsissä loputtomiin? Ja mitä ne tekevät salaattipussien vieressä? Voiko näitä käpyjä syödä?

K-Citymarket Kupittaan markkinointipäällikkö Johanna Saario kertoo, että kävyt itsessään eivät ole syötäviä, mutta niiden sisällä kasvavat siemenet kyllä.

– Yleisesti ruoanlaitossa ja esimerkiksi peston yhtenä ainesosana käytettävät pinjansiemenet ovat peräisin näistä pinjanmännyn kävyistä, Saario selittää.

Siemeniä yhdestä kävystä ei tule kuin korkeintaan muutamia kymmeniä.

Saario kertoo, että käpyjen kilohinta on hirvittänyt monia asiakkaita.

– Toki valmiiksi pussiin pakattujen pinjansiementen kilohinta on korkea muutenkin, useita kymmeniä euroja, Saario huomauttaa.

” Yleisesti ruoanlaitossa ja esimerkiksi peston yhtenä ainesosana käytettävät pinjansiemenet ovat peräisin näistä pinjanmännyn kävyistä.

Kävyt alkavat ajan kanssa avautua, kun niitä säilyttää huoneenlämmössä. Sen jälkeen siemenetkin voi kerätä talteen ja syödä.

Käpyjä ei kuitenkaan myydä ainoastaan pinjansiementen takia. Sillä välin kun käpy aukenee, se toimii Saarion mukaan myös kauniina jouluisena koristeena ja levittää huoneeseen havun ja männynpihkan tuoksua.

– Tarvittaessa kävyn aukenemista voi vauhdittaa laittamalla sen matalalämpöiseen uuniin tai vaikka saunaan.

Kävyt tulivat pienessä erässä myyntiin Kupittaan Citymarketiin ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten joulun alla.

Niitä on myynnissä myös muissa ruokakaupoissa. Muun muassa K-Citymarket Kirkkonummi ja Sello sekä K-Supermarket Tapiola ovat myös kertoneet sosiaalisen median kanavillaan heviosastolle myyntiin tulleista pinjanmännyn kävyistä.

Markkinointipäällikkö Johanna Saario on esitellyt heviosastolla myytäviä kummajaisia muun muassa kaupan Tiktok-tilillä.

Koska kävyt ovat osoittautuneet edellisinä vuosina halutuiksi, niitä on tilattu kauppaan tällä kertaa huomattavasti suurempi erä.

Lue lisää: Tunnistatko eksoottiset hedelmät? Kaikki 11 oikein saavat vain todelliset maailmanmatkaajat ja hevi-osaston tietäjät