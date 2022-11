Opiskelijat Helmi ja Raakel kertovat, miten pienellä budjetilla saa hyvää ruokaa: näillä aineksilla pärjää pitkälle – ja halvimmat proteiinit

Helmi ja Raakel loihtivat maistuvia ja terveellisiä annoksia vain parilla eurolla.

Koska ruokakulut ovat monille yksi suurimpia menoeriä kuukaudessa, arkiruoan budjetointi on entistä tärkeämpää. Kerroimme vuonna 2020 arkiruoista, jotka syntyvät opiskelijabudjetilla.

Vastaavia ohjeita ei ole koskaan liikaa. Kysyimme nyt kahdelta opiskelijalta, Helmiltä ja Raakelilta, miten he onnistuvat kokkaamaan maistuvia annoksia pienellä budjetilla.

Noin 1–2 euron annoksia

Parikymppinen Helmi tekee monipuolista sekä terveellistä ruokaa opiskelijabudjetilla. Hän julkaisee ruokakuvia ja vinkkejä Instagramissa, Budjettivegaani-tilillään. Ruokakauppoihin hän käyttää kuukaudessa noin 150–200 euroa.

– Suurin osa mun lämpimistä ruoista asettuu annoshinnaltaan yhden ja kahden euron väliin, hän kirjoittaa Instagramissa.

– Tulevalle viikolle tein arrabbiatta-pastavuoan ja omena-kaurapaistoksen lisäksi myskikurpitsaa, bataattia, vihreitä vihanneksia ja soijasuikaleita valmiiksi omiin rasioihin. Näistä voin koota pitkin viikkoa erilaisia annoksia, joita voi halutessaan tuunata erilaisilla kastikkeilla, leivällä tai tuoreilla vihanneksilla, Helmi kuvailee taktiikkaansa Instagramissa.

Esimerkkinä annoshinnaltaan edullisesta ruoasta hän mainitsee ”pakasteentyhjennyswokin”, joka sisälsi muun muassa herneitä, kukkakaalia, sipulia, valkosipulia, inkivääriä, chiliä ja tofua.

Peruna, porkkana ja muut peruskasvikset ovat arkiruoan perusta. Lisäksi Helmin kaapissa on aina edullisten proteiinien varasto: linssejä, papuja sekä tofua. Tofua hän ostaa esimerkiksi aasialaisista ruokakaupoista, missä sen kilohinta on usein paljon edullisempi kuin tavallisissa marketeissa.

” Halvin vegaaninen proteiinilähde ei olekaan soijarouhe.

– Aasialaiset ruokakaupat ovat ihan aarreaittoja. Niistä voi saada tofua todella edullisesti ja pakkaus riittää moneksi päiväksi. Tofu säilyy pitkään.

Valmiit, teolliset kasviproteiinituotteet ovat usein samanhintaisia kuin vaikkapa jauheliha.

– Kasvisproteiinituotteet ovat aika kalliita, mutta ostan niitä joskus tarjouksesta.

Edullinen proteiini

Yllättävän edullisiakin vaihtoehtoja on olemassa.

– Halvin vegaaninen proteiinilähde ei olekaan soijarouhe, vaan itse tehty seitan, Helmi kirjoitti Instagramissa.

Itse tehdystä seitanista valmistetut pyörykät ja uunivihannekset noin 4–6 henkilölle maksoivat Helmin laskelmien mukaan yhteensä vain reilu kolme euroa.

Seitanin valmistamiseen tarvitaan yksinkertaisimmillaan gluteenijauhoja, kikhernejauhoja, mausteista, öljyä sekä vettä. Jauhojen hankinta on toki satsaus. Erilaisia ohjeita on runsaasti, mutta valmistuksen periaate on sekoittaa kaikki ainekset yhteen ja muotoilla seoksesta kiinteä taikina, josta voi paistaa pihvejä, pyöryköitä tai suikaleita monenlaisiin ruokiin.

Lempimausteilla saa kaikesta hyvää

Helmin arkiruoan perusainekset ovat edullisia ja niistä saa hyvää, kun kaapista löytyvät tietyt mausteet. Helmin suosikkeja ovat muun muassa maapähkinävoi, soija- ja hoisinkastike.

Toisinaan ruokalistojen suunnittelu auttaa myös pitämään ruokakulut pieninä.

– Teen yleensä myös enemmän ruokaa kerralla ja pakastan osan.

Bowlit ovat raikasta arkiruokaa ja niitä voi koota monenlaisista aineksista.

Lisäksi Helmi suosii bowleja, joissa osa tuotteista on kypsennettyjä.

– Niistä pidän todella paljon, ovat ihan lemppareitani.

Helmi tarjoaa bowleja mielellään myös vieraille. Kun ainekset tarjotaan erikseen, jokainen voi koota itselleen mieluisan annoksen.

Helmin ruokabudjettia auttavat lisäksi ruokakauppojen ilta-alet.

Pakastevihanneksista voi tehdä monenlaista

Raakel julkaisee innostavia ruokakuvia Vegeraksu-tilillään ja jakaa hyväksi havaitsemiaan ruokaohjeita. Hänen arkiruoissaan on esimerkkejä ohjeista, joihin ei tarvita montaa ainesta. Niissä on silti kaikki kohdallaan: proteiinit, maku ja värikkyys.

Raakelin ruokakaapin perusainekset ovat yksinkertaisia ja edullisia.

Tässä Raakelin lautaselta löytyy itse tehtyä coleslawta, uunissa paahdettuja porkkanoita, keräkaalia, kevytmajoneesia ja mustapapupihvejä. Kuva Vegeraksun Instagramista.

– Kaapissa on aina nuudeleita, riisiä, punaisia linssejä ja soijajogurttia. Linssejä voi käyttää niin moneen ruokaan ja ne ovat edullista proteiinia. Niitä voi käyttää keittoihin, pihveihin ja kastikkeisiin. Soijajogurtti menee usein myös vaikka kerman asemasta.

” Pakastevihannekset ovat yksin asuvalle taloudellisia, sillä yhdestä pussista riittää moneen erilaiseen ateriaan.

Pakastetuotteet ovat Raakelille perustarpeita.

– Käytän pakastevihanneksia esimerkiksi wokkeihin. Pakastevihannekset ovat yksin asuvalle taloudellisia, sillä yhdestä pussista riittää moneen erilaiseen ateriaan, Raakel sanoo

Yksi nopea arkiruoka syntyi pakastevihanneksista. Niiden sekaan Raakel lisäsi nuudeleiden lisäksi vain sipulia ja valmiiksi maustettuja härkäpapupaloja.

” Tästä tuli niin hyvää, ehkä paras intialainen curry mitä olen onnistunut kokkailemaan.

Toinen Raakelin herkullinen ohje on curry.

– Tästä tuli niin hyvää, ehkä paras intialainen curry, mitä olen onnistunut kokkailemaan, hän kertoi Instagramissa.

Alkuperäisessä ohjeessa käytetään spagettikurpitsaa, mutta sen voi korvata sesonkiajan ulkopuolella vaikkapa bataatilla.

Raakakelin curry

1 pienehkö spagettikurpitsa (tai jos se ei ole sesongissa, esimerkiksi bataatti sopii hyvin)

1 sipuli ja 3 valkosipulin kynttä

n. 1,5 dl kuivattuja linssejä

purkillinen (230g) kidneypapuja

kasvisliemikuutio

1-1,5 rkl garam masala -mausteseosta

1 rkl currya (tai maun mukaan)

3 pientä kuivattua chiliä

n. 6 mustapippuria jauhettuna

Halkaise kurpitsan, otin siemenet pois, laitoin kattilaan keittymään suolaveteen n. 25 minuuttia.

Kaada vesi pois ja nosta kurpitsat sivuun. Laita kattilan pohjalle uutta puhdasta vettä sen verran kuin linssit tarvitsevat.

Lisää linssit, sipulit, pavut ja kasvisliemikuutio. Irrottele kurpritsa kuorestaan tässä välissä.

Kun linssit ovat kypsiä (noin 15 min), lisää kurpitsa, pippurit ja chilit murskattuna. Anna kiehua hetki.

Nosta pois liedeltä, lisää loput mausteet ja soseuta suurimmat sattumat pois. Tarjoile esimerkiksi riisin ja intialaisen raita-kastikkeen kanssa.

Resepti ei ole kaikista nopein, mutta on tosi helppo. Ja helposti sovellettavissa. Kidneypavut voi korvata esimerkiksi valkopavuilla tai kikherneillä, jolloin väri muuttuu vaaleammaksi (ripauksella kurkumaa kellertäväksi).

Lisäksi Raakelin tilillä on runsaita kaurapuuroannoksia. Arkisistakin aterioista voi tehdä kauniita. Vaikka ruokabudjetti on tiukka, kuvat kertovat raaka-aineiden arvostamisesta.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 10.4.2022.