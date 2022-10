Ihana täyte pullapitkoon – valmistaikinan avulla saa helpon kahvitteluherkun

Pullapitko on helppo tehdä gluteenittomana tai tavallisena versiona.

Pullapitko on parhaimmillaan jäähdyttyään kunnolla.

Tämä syksyn makuihin nojaava pullapitko on oikaisijan valinta, sillä nyt hyödynnetään niin valmista taikinaa kuin kinuskiakin.

Valmis gluteeniton pullataikina on etenkin tottumattoman leipojan pelastus, silloin kun täytyy keksiä tarjottavaa vieraille, jotka joutuvat välttämään gluteenia. Siitä leipoessa on kuitenkin myös hyvä pitää mielessä, että on käytettävä puhtaita välineitä.

Pullataikinan sulatuksen jälkeen siitä kaulitulle levylle levitetään makuraidoiksi karamellisoitua kondensoitua maitoa, jotka jäävät ihanasti pullapitkon reunojen sisään. Keskelle pitkoa lusikoidaan mitäs muutakaan, kuin kinuskin rakastamaa puolukkaa.

Katso ohje Sopasta!