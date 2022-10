Lapset rakastavat Merjan helppoa ja edullista kastiketta – lukijat kertovat halvoista kotiruoista ja rakkaista ”sörsseleistä”

Lukijat kertovat kotiruoistaan, jotka syntyvät edullisesti.

Kerroimme syyskuussa ruokabloggaaja Tiina Varjuksen projektista, jossa tavoitteena oli löytää viiden euron arkiruokia viidelle.

Lue lisää: Tiina onnistuu tekemään 5 eurolla ruokaa viidelle – pellillinen herkkua maksoi vieläkin vähemmän

Juttu sai Ilta-Sanomien lukijat kertomaan omista luottoruoistaan, jotka onnistuvat edullisilla aineksilla.

Yksi kyselyssä edullisesta ohjeestaan kertonut on Merja Hellbom, jonka helpossa reseptissä on lyhyt ja yksinkertainen ainesosalista.

– Lapseni rakastavat nopeaa broilerinjauhelihakastiketta, Hellbom kertoo ruoasta, joka tarjotaan yleensä pastan kanssa.

Siihen tarvitaan:

300–400 g broilerinjauhelihaa

purkki kuohukermaa

kanaliemikuutio, broilerimaustetta ja valkosipulimurskaa

– Ensin laitan pastaveden kiehumaan ja samaan aikaan alan paistamaan jauhelihaa. Kun liha on kypsää, maustan sen, lisään liemikuution ja purkin kermaa. Jos jääkaapissa on tuorejuustoa, sitä voi lisätä kastikkeeseen.

– Kun kastike sakenee, sammutan levyn ja ruoka on valmista.

Lohturuokaa

Kyselyyn vastasi myös Minna, jonka ohjeella on hauska nimi: Mamin pikapasta.

– Aikaa menee ehkä 20 minuuttia. Tämä ei ole todellakaan terveellistä, mutta se on taatusti hyvää lohturuokaa, Minna kuvailee.

Mamin pikapasta

400 g tummaa makaronia

2 l vettä

suolaa

öljyä

1 pussi, eli noin 300 g savukinkkua/meetvurstia tms. kuutioina tai suikaleina

0,5 kg sipulia

2 valkosipulin kynttä

2 dl ruokakermaa

(valko)pippuria

Laita reilusti suolattu vesi kiehumaan.

Veden kuumetessa kuori ja pilko sipulit pieniksi kuutioiksi.

Laita makaronit kiehuvaan veteen.

Makaronien keittämisen aikana ruskista savukinkku pannulla (laita rasvaa sekaan vain, jos lihasta ei kuumetessa irtoa yhtään).

Laita sipulikuutiot ja murskaa valkosipuli sekaan, kun kinkut ovat vähän aikaa olleet pannulla ja rasva on irronnut.

Ripottele sekaan vähän pippuria. Sekoittele, kunnes sipulit ovat pehmenneet. Kaada sitten kerma kinkkupannulle lämpenemään.

Kaada valmiista makaroneista vesi pois ja sekoita kinkkusörsseli makaronien sekaan. Tarkista maku.

”Takaan, että on tosi hyvää”

Taina jakaa keitto-ohjeen, jossa on reilusti kasviksia. Hän kuvailee luotto-ohjettaan ravitsevaksi ja edulliseksi.

– Ette usko, paljonko tätä olen eläessäni lapannut kitusiini, hän kirjoittaa.

– En ole edes paljastanut tätä reseptiä aiemmin, mutta ken kokeilee, koukkuun jää, Tainan lupaus kuuluu.

Hän painottaa ohjeessaan, että porkkanaa pitää olla perunaa enemmän, ja sipulia tulee olla paljon.

– Ainesten mittasuhteet ovat tärkeät. Mutta takaan, että on tosi hyvää.

Taina kirjoittaa lisäksi, että halutessaan ja ”rikkaina päivinä” lihansyöjä voi lisätä siihen jauhelihaa.

– Kun on kovat ajat ja pahemmat tulossa, pidetään ihmiset yhtä, Taina haluaa vielä sanoa.

” Ette usko, paljonko tätä olen eläessäni lapannut kitusiini.

Tainan tomaattikeitto

5 porkkanaa

2 perunaa

2 sipulia

kasvisliemikuutio

purkki papuja

purkki tomaattimurskaa

valkosipulia kuutioituna

mustapippuria rouhittuna

Laita 3 litran kattilaan 7 dl vettä ja kasvisliemikuutio kiehumaan.

Pilko kasvikset ja heitä kattilaan peräkkäin sen mukaan, kun valmista.

Kypsennä kasvikset juuri vedellä peittäen puolikypsiksi(eli tarkista veden määrä ja lisää tarvittaessa), ja lisää tomaattimurska, pavut ja valkosipuli.

Rouhi päälle paljon pippuria. Kiehauta, ja soppa valmis.

Tarjotaan näkkärin kera.

Pelastavat kasvissosekeitot

Kasvissosekeitot ovat tunnetusti edullisia ruokia ja niihin voi käyttää mitä vain mieluisia kasviksia ja juureksia.

Aulikki kertoo oman helpon ohjeensa:

Sosekeitto

1 bataatti

2 porkkanaa

4 perunaa

1–2 valkosipulinkynttä

kasvisliemikuutio

tomaattimurskaa

vettä

Kuori, paloittele, keitä, soseuta. Mausta yrteillä/chilillä /juustolla vaihdellen.

Toinenkin lukija vinkkasi oman luotto-ohjeensa sosekeitolle:

Kukkakaali-, peruna- ja porkkanasosekeitto

Koskenlaskija-juustoa

puolikas kukkakaali

5 perunaa

5 porkkanaa

Keitä ja soseuta kasvikset.

Soseuttamisen jälkeen lisää juustoa kolmasosa purkista. Sekoita.

Tarvittaessa lisää suolaa.

Lisää vielä mustapippuria.

Linssikeittoa pakkaseenkin

Anna jakaa kyselyssä linssikeiton reseptin. Se on edullinen, riittoisa ja kätevä ruoka.

– Meillä syödään linssikeittoa usein, koska se on helppo ja halpa. Monesti teen kylkeen vielä sämpylöitä. Keitto kestää hyvin myös pakastamisen.

Anna vinkkaa myös, että keittoon voi käyttää kaikkia mahdollisia kotoa löytyviä kasviksia, kuten esimerkiksi paprikaa, tomaattia, kesäkurpitsaa ja purjoa. Myös hieman nuupahtaneet tai parhaat päivänsä nähneet vihannekset käyvät.

Maustamisessa voi olla luova. Reseptissä on käytetty esimerkiksi tacomaustetta. Jos kaipaa tulisempaa, voi käyttää myös vaikka chili- tai currytahnaa, Anna vinkkaa.

Linssikeitto

2–3 dl kuivia punaisia linssejä

2 sipulia

valkosipulia (voi jättää pois halutessaan)

2–3 porkkanaa

2–3 perunaa/bataattia

2 tlk tomaattimurskaa

1–2 dl kermaa/kookosmaitoa/turkkilaista jogurttia

suola

mustapippuri

valkopippuri

curry

juustokumina

paprikajauhe

tacomauste (tällä voi halutessaan korvata esim. paprikamausteen ja juustokuminan)

ruokaöljy/oliiviöljy

kasvis-, kana- tai lihaliemikuutio

Pilko kaikki kasvikset, kuullota ensin öljyssä sipulit ja lisää sitten joukkoon porkkanat. Kuullota porkkanoita sipulin kanssa 10 minuuttia.

Lisää myös kuivat mausteet ja sekoittele hetki, että mausteetkin ehtivät paahtua.

Kumoa sekaan tomaattimurskat ja liemikuutio. Lisää joukkoon 1–2 tomaattitölkillistä vettä ja perunat. Anna kiehua 15 minuuttia

Huuhtele linssit siivilässä ja lisää keittoon. Anna kiehua 10 minuuttia.

Lisää lopuksi haluamaasi kermaa tai jogurttia. Odota, että keitto alkaa kiehua, tarkoitus on kiehauttaa – ei keittää.

Tarkista maku ja lisää halutessasi suolaa ja/tai mausteita.

Uuniruokia

Sarin edullinen arkiruokavinkki on pekoniperunat. Annikan ohjeessa uunikasvikset saavat kylkeensä kananmunaa ja majoneesin.

Sanni yhdistää uunikasviksiin broilerilihapullat.

Pekoniperunat

1 paketti pekonia

4–5 isohkoa uuniperuna-lajikkeista perunaa

ruokaöljyä

suolaa

mausteita maun mukaan

lisäksi voi laittaa sipulia, paprikaa yms. kasvista

Perunat kuoritaan ja siivutetaan ohuiksi siivuiksi. Perunasiivut laitetaan kulhoon, jonne lorautetaan hiukan ruokaöljyä. Sen jälkeen sekoitetaan, lisätään suola ja mausteet.

Viipaloidut perunat laitetaan uunipellille.

Pekonit leikataan neljään osaan ja levitellään perunoiden päälle.

Paistetaan 150 asteessa niin kauan, kunnes pekonit on sopivan rapeita.

Uunikasvikset, paistetut kananmunat ja valkosipulimajoneesi

1,5 kg edullisia kauden kasviksia kuten porkkana, peruna, punajuuri, lanttu, kesäkurpitsa

3 rkl ruokaöljyä

suolaa ja mausteita kuten pippuri, paprikajauhe, chili, rosmariini, timjami

Kuori ne kasvikset, jotka vaativat sitä, esim. perunoita ja porkkanoita ei tarvitse kuoria.

Pilko kasvikset isoiksi suupaloiksi ja laita uunipellille leivinpaperin päälle. Kaada öljy ja ripottele mausteet, sekoita.

Paista 225 asteessa niin, että kasvikset ruskistuvat hieman reunoilta ja ovat keskeltä pehmeitä.

Tee sillä aikaa valkosipulimajoneesi ja paista munat.

Majoneesi

2 dl öljyä

1 kananmuna (keltuainen)

1 rkl sinappia

0,5 tl suolaa

0,5 tl mustapippuria

1 valkosipulinkynsi

1 tl etikkaa (esim. valkoviinietikka)

Perusmajoneesi valmistetaan seuraavasti: Sekoita sähkövatkaimella keltuaiset ja sinappi kevyesti keskenään. Lisää joukkoon vuorotellen ohuena nauhana öljyä ja valkoviinietikkaa. Sekoita koko ajan voimakkaasti.

Mausta lisäämällä muut ainekset.

Kotimaiset uunijuurekset ja broilerilihapullat

uunijuureksia

oliiviöljyä

suolaa ja pippuria

400 g broilerin jauhelihaa

1 purkki kermaviiliä

1/2 pussi sipulikeittoaineista (ja muita mausteita)

1 kananmuna

korppujauhoja

Pilko uunijuurekset paloiksi, päälle hiukan oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Uuniin 200 asteessa noin 45 min.

Broilerilihapulliin 400 g broilerin jauhelihaa, 1 prk kermaviiliä, 1/2 pss sipulikeittoainesta (ja muita mausteita maun mukaan), 1 kananmuna, hiukan korppujauhoja, joka tekee lihapullataikinasta paksumpaa.

Paista 200 asteessa noin 15 min.

Toimivat sörsselit

Lukijoiden vinkeissä on myös ohjeita, jotka on nimetty muun muassa sörsseleiksi. Jos sörsseli pitäisi määritellä, se voisi olla toimiva ruoka, joka on syntynyt täysin lennosta, muita ohjeita soveltaen tai ainoastaan itselle mieluisia aineksia käyttämällä.

Onnistuneet sörsselit jäävät monilla usein luotto-ohjeiksi. Niitä syödään usein vain yksin tai oman perheen kesken, mutta nyt sörsselit nostetaan kunniaan!

Koostimme esimerkkejä lukijoiden ohjeista:

Linssejä, erilaisia papuja, kesäkurpitsaa sekä muita kasviksia sekaisin tomaattimurskaan ja pannulle muhimaan. Iso pannu kasvissössöä maksaa noin neljä euroa.

Makaronisörsseli: Makaronia 1 kg, jauhelihaa 1kg (halvin kilohinta/muu liha), muutama sipuli, lihaliemikuutio.

Nistipata. Keitä makaroni ja paista jauheliha. Sekoita.

Mac and cheese. Keitä makaroni ja lisää Koskenlaskija-cheddar-sulatejuusto.

Makaronimössö, eli nistipata.

Simppeli butter chicken. Sipulia, valkosipulia, tomaattia, garam masalaa ja kermaa. Hyvää myös kasvisten kanssa.