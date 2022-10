Martat maistelivat myydyimmät pinaattikeitot ja voittaja oli täysin selvä – pakkauksista löytyi hämmentävä seikka

Marttaliiton raati maisteli ja arvioi myydyimpiä valmisruokahyllyjen pinaattikeittoja.

Pinaattikeitot ovat suosittuja eineshyllyjen valmisruokia. Pyysimme Helsingin Marttaliiton edustajia arvioimaan Suomen myydyimpiä pinaattikeittoja.

Raatilaiset arvioivat keittojen makua ja kiinnittivät huomiota erityisesti keittojen ravintoarvoihin. 300 gramman keittoannoksissa on niukasti energiaa ja proteiinia.

– Jos annokseen ei tule mitään proteiinilisää, nämä eivät kyllä pidä juuri nälkää.

Joidenkin tuotteiden pakkauksissa on tarjoiluehdotuksena keitetty kananmuna. Yhtä hyvin vaikka raejuusto, pala leipää ja maitolasi toimisivat, jotta einespinaattikeittoateriasta tulee ravitseva ja ruokaisa, raati ehdottaa.

Neljä Marttaliiton edustajaa maistelivat neljä myydyintä pinaattikeittoa ja ne pisteytettiin 1–5 väliltä. Pisteistä laskettiin keskiarvo.

Kaikki testin tuotteet maksavat alle 3 euroa. Halvin on Koskikylän pinaattikeitto, joka maksoi reilusti alle kaksi euroa.

Raati kiinnitti maun lisäksi huomiota erityisesti tuotteiden ravitsemukselliseen antiin, keittojen koostumukseen sekä pakkauksissa ilmoitettuihin tietoihin.

Esiin nousi myös kysymyksiä siitä, mistä keittojen ainekset ovat peräisin, sillä tuotteiden pakkauksissa olevista merkinnöistä löytyi epäselvyyttä.

Paras maku, mutta suolainen

Tiedot myydyimmistä keitoista kysyttiin S-ryhmältä, K-ryhmältä ja Lidliltä syyskuussa. Makunsa puolesta parhaat pisteet sai Saarioisten pinaattikeitto.

– Paras maku, raatilaiset kehuivat, mutta suolaisuus herätti keskustelua.

– Suolainen ruoka jättää pitkän jälkimaun.

Pinaattikeittoja arvioivat ja maistelivat Marttaliitolta Maija Soljanlahti, Niina Silander, Helena Kokkonen ja Emmi Tuovinen.

Parhaat pisteet kerännyt Saarioisten keitto on ravintoarvoiltaan suhteellisen kelpo tuote. Sen suolamäärä, 0,77 g/100 g ylittää vain himpun verran esimerkiksi Sydänmerkin kriteerit, mikä on valmiskeitoissa 0,7 g/100 g. Tyydyttynyttä rasvaa on vähän, mutta niin on myös proteiinia, 2,8 g/100 g.

300 gramman keitto maksoi viikolla 41 Helsingin Sokoksen S-marketissa 2,79 euroa.

Toiseksi parhaat pisteet sai Pirkan pinaattikeitto, jonka koostumusta ja makua kehuttiin, mutta suolan määrä (0,90 g/100 g) sai miinuspisteitä.

– Tuoksuu oikealle!

– Hyvä maku, mutta liian suolainen.

– Jos tämä ei olisi näin suolainen, se olisi voittanut makunsa ja koostumuksensa puolesta, raatilaiset sanoivat.

Kaksi muuta testin tuotetta saivat samat pisteet: Kokkikartanon täyteläinen pinaattikeitto sekä Lidlissä myytävä Koskikylän pinaattikeitto.

Testaajien mielestä on hämmentävää, että Lidlin keitossa on eniten proteiinia, vaikka siinä on vähiten energiaa. Siinä on myös vähiten suolaa, mistä tuote sai plussaa.

Keitossa on lisäksi hyvin niukasti rasvaa (1,2 g/100 g). Erityisesti tämä keitto vaatii proteiinilisän aterialle, vaikka proteiinia onkin eniten.

– Varsinkin silloin, jos ajatellaan vanhempia ihmisiä, joiden pitäisi saada riittävästi energiaa näistä, yksi raatilainen pohtii.

Kokkikartanon täyteläinen pinaattikeitto saa kehuja kotiruokamaisuudesta. Se on energiamääriltään ja rasvan osalta tuhdein testin tuotteista. Tyydyttynyttä rasvaa on myös eniten.

Eikö maito olekaan kotimaista?

Kokkikartanon keitto saa erityistä kiitosta pakkauksen merkinnöistä, sillä niissä ilmoitetaan selvästi, että keiton maito, kerma ja voi ovat Suomesta.

Pinaatin alkuperä on EU.

Raatilaiset tutkivat tuotteiden merkintöjä vielä tarkemmin. He huomasivat, että maininta ainesten alkuperästä ja erityisesti maidon mahdollinen kotimaisuus saattaa jäädä osin epäselväksi.

Se on kuluttajan näkökulmasta hämmentävää.

Pakkauksissa on sinivalkoisia merkkejä, kuten Avainlippu ja Valmistettu Suomesta -lätkä, mutta kaikki kotimaisuuteen viittaavat merkit eivät vaadi sitä, että jokainen ainesosa on suomalaista.

Kysyimme valmistajilta, mistä keittojen maito on peräisin:

– Valmisruokapuolen Pirkka pinaattikeiton maito(jauhe) tulee EU:sta, K-ryhmästä vastataan kysymykseen.

Pirkan keitossa pinaatin alkuperä on myös EU. Tarkemmin alkuperämaata ei avata.

Saarioiden pakkauksessa ei mainita erikseen maidon olevan kotimaista.

– Meillä on käytössä kotimaiset raaka-aineet pinaattikeitossa. Erityisesti pinaatin kotimaisuus on meille tärkeä lisäarvo tuotteessa. Ja toki siis myös muut raaka-aineet, kuten maito on kotimaista, Saarioinen vastaa.

Lidlin Koskikylän keiton ainesosaluettelossa ei myöskään selviä maidon kotimaisuus. Pinaatin alkuperäksi ilmoitetaan EU, mutta ei tarkemmin.

– Keitossa käytetty laktoositon maito on kotimaista maitoa. Myös keitossa käytetty voi on Suomesta. Juuri tällä hetkellä keitossa on käytössä kotimainen pinaatti. Koska kotimaista pinaattia ei aina ole saatavilla, tuoteselosteeseen on merkitty EU saatavuuden varmistamiseksi, Lidlin viestinnästä kerrotaan.