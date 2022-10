Rapu sulatti tuomariston – Otto, 25, kokkasi MM-hopeaa

Otto Hietamies sijoittui toiseksi nuorten kokkien MM-kisoissa Meksikossa.

Kova harjoittelu kannatti: Otto Hietamies on maailman toiseksi paras nuori kokki.

Suomelle rävähti vuosikausiin paras sijoitus alle 27-vuotiaiden kokkien MM-kisoissa. Meksikon pääkaupungin Mexico Cityn Anahuacin yliopistokampuksella käydyssä kilpailussa Otto Hietamies, 25, tuli hienosti kakkoseksi.

Kilpailuun otti osaa 17 oman maansa parasta kokkia eri puolilta maailmaa.

– Nyt on hyvä fiilis! Olen tosi tyytyväinen, tämä oli tosi kova suoritus. Treenasimme valmentaja Sanna Rahkosen kanssa monta kuukautta kisaa varten, ja tämä oli hieno lopputulema meidän matkaamme, Hietamies iloitsi Ilta-Sanomille.

– Kilpailu oli tosi tasapuolinen kaikille. Kaikki saivat samat työvälineet, saman ajan ja samat raaka-aineet.

Kilpailussa jokainen sai samanlaisen ”mustan laatikon”, jonka sisällöstä oli koottava 3,5 tunnissa kolmen ruokalajin menu neljälle hengelle. Ainostaan yksi pääraaka-aine eli naudanliha oli etukäteen tiedossa.

Otto Hietamies sai hopeisen mitalin ohella komean palkintolautasen.

– Olihan se paha tilanne. Täytyi vain säilyttää fokus, että tässä ne raaka-aineet sitten ovat. Se tietysti auttoi, kun kaikilla kilpailijoilla oli sama tilanne, Hietamies sanoi.

Mustan laatikon avaamisen jälkeen jokaisella kilpailijalla oli 30 minuuttia aikaa suunnitella ja kirjoittaa kolmen ruokalajin menu, ja sen jälkeen siirryttiin suoraan keittiöön.

– Siellä oli teipeillä eroteltu oma työpiste. Se oli tosi pieni. Tekniikkatuomarit arvostelivat kaikkea, mitä teimme. Jos työpiste oli liian sotkuinen, tuli miinuspisteitä. Sitten makutuomarit arvioivat kattauksen ja maun, tämän vuoden nuorten kokkien Suomen mestari Hietamies sanoi.

Hietamies sai kilpailun tuomareilta kiitosta erityisesti menun mausta ja tekniikasta.

Kisan voitto meni Norjaan, ja pronssi matkasi Uuteen-Seelantiin.

Kilpailussa sai käyttää vain ennakkoon ilmoitettuja omia työvälineitä. Hietamiehellä oli selvät suosikit, jotka hän ehdottomasti halusi mukaan: kello ja keittiöveitset.

– Veitset ovat todella tärkeitä. Niillä olen tehnyt töitä koko urani, kuuden vuoden ajan, ja ne on teroitettu minttiin. Toki koko homma lähtee omista käsistä, joten tarvittaessa pärjää vaikka markettiveitsillä, Hietamies sanoi ennen kilpailuja tiedotteessa.

Otto Hietamies on neljä viime vuotta työskennellyt helsinkiläisen hotellin ravintolassa.

Mustasta laatikosta paljastui alkuruuan aineeksi paikallinen jokirapu ja osteri.

Niistä Hietamies loihti alkuruuaksi jokirapucevichen, mousselinen ravusta ja osterista, fenkolia, kukkakaalia ja rapumajoneesia. Pääruokana oli New York strip steak, nautaragu, sipulia, maa-artisokkaa ja savustetulla naudanrasvalla maustettua kastiketta, jälkiruokana puolestaan valkosuklaamoussea, rusinaparfait, ananasta ja touille.

Oman haasteensa toi kisapaikka Mexico City.

Mexico Cityn haasteelliset olot eivät lannistaneet Otto Hietamiestä.

– Aikaero oli kahdeksan tuntia. Se ei niinkään haitannut, mutta korkeusero pikkuisen. Mexico City on yli 2 200 metriä merenpinnasta, Helsinki ehkä 40. Korkeusero toi pientä pääkipua ja hengästymistä, Hietamies kuvasi.

Hietamies sanoo, että kokki-innostus lähti jo pikkupoikana kotoa. Perheessä laitettiin aina paljon ruokaa kotona.

– Halusin osallistua siihen, ja viimeinen niitti oli, kun yläasteella alkoivat kotitaloustunnit. Sitten yläasteen jälkeen hain ravintolakouluun ja pääsin, Hietamies kertaa.

Neljä viime vuotta Hietamies on työskennellyt hotelliketju Lapland Hotelsin Kulta Kitchen & Bar -ravintolassa Helsingin Bulevardilla.

– Iso kiitos tästä menestyksestä kuuluu Lapland Hotelsille ja kuopiolaiselle Kalavapriikille. He ovat tukeneet minua tosi paljon.

Hietamies on tunnettu kirjailijasuku, ja heille Otto on etäistä sukua. Oton isoisän veli on tunnettu kirjailija, toimittaja ja juontaja Heikki Hietamies.

– En ole Heikkiä koskaan tavannut.

Moni suomalainen kokki on television erilaisten ruuanlaitto-ohjelmien ansiosta noussut koko kansan valokeilaan: mm. Jyrki Sukula, Tomi Björck, Henri Alen, Harri Syrjänen, Kari Aihinen ja Aki Wahlman.

Onko Otto Hietamies seuraava joukon jatkona?

– Julkisuus ei sinänsä houkuttele, mutta ei voi sanoa, että olisin syrjään vetäytyvää tyyppiäkään. Olisi kiva joskus televisiotöitä tai julkaista kokkikirjoja, Hietamies väläyttää.

Muun muassa Henri Alen (kuva ylh.) ja Kari Aihinen ovat nousseet television ruuanlaitto-ohjelmien ansiosta koko kansan tietoisuuteen.

Nuorten kokkien MM-kilpailun järjestää maailman vanhin gastronominen järjestö La Chaîne des Rôtisseurs. Kilpailulla on pitkät perinteet: ensimmäisen kerran se pidettiin vuonna 1977. Vuosittain järjestettävän kilpailun tavoitteena on antaa nuorille ammattilaisille mahdollisuus kehittää taitojaan.

Kansainvälisissä kilpailuissa suomalaiset ovat voittaneet mestaruuden kahdesti. Edellinen mitali on vuodelta 2018, jolloin Emmiina Marianne Lehtonen sai MM-pronssia.