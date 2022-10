Martat maistelivat ja arvioivat 5 myydyintä eineshyllyjen kalakeittoa ja eroja löytyi – voittajan maku ihastutti

Eineshyllyjen kalakeitot saattavat vaatia pientä tuunaamista, jotta ne pitävät paremmin nälkää, Marttaliiton raadissa pohdittiin.

Vaikka ruoan hinta on noussut, valmisruoan menekki on hieman kasvanut.

Suomalaisten maku erityisesti eineskeittohyllyillä on yhteneväinen: sekä K-ryhmän että S-ryhmän tämän hetken myydyimpien eineskeittojen listoilla on eniten kalakeittoja ja pinaattikeittoja. Myös Lidlistä kerrotaan Ilta-Sanomille, että kalakeitot kuuluvat suosituimpiin eineskeittoihin.

Erilaisia kalakeittoja ruokakauppojen hyllyiltä löytyykin.

Neljän hengen raati Marttaliitolta maisteli kauppojen viittä myydyintä kalakeittoa. Testissä arvioitiin keittojen makua, koostumusta sekä ravintoaineita. Tuotteille annettiin pisteitä 1 ja 5 väliltä ja niistä laskettiin keskiarvo.

Keittoja maistelivat Maija Soljanlahti, Jaana Saikkonen, Emmi Tuovinen ja Helena Kokkonen.

Lohta vai kirjolohta?

– On näissä kyllä paljonkin eroja, raatilaiset toteavat.

Martat kiinnittävät huomiota erityisesti suolaan, proteiiniin, energiamääriin sekä raaka-aineiden kotimaisuuteen.

– Onko tässä lohta vai kirjolohta, testaajat kysyvät kaikkien tuotteiden kohdalla.

Kaikki viisi keittoa on valmistettu Suomessa, mutta kotimaista kirjolohta on vain kolmessa tuotteessa.

Lisäksi raadissa huomioidaan pakkausten kierrätettävyyttä. Valmisruoista ei yleensä jää ruokahävikkiä, mutta aika paljon muovijätettä näistä kyllä tulee, raadissa pohditaan.

– Suhteellisen hyvin pakkauksissa on kuitenkin lajitteluohjeet.

Keittojen rakenteissa oli isoja eroja.

Makunsa puolesta paras, kritiikkiä lohesta

Makunsa puolesta selkeä voittaja on Kokkikartanon 350 gramman lohikeitto.

– Ihana tuoksu, pöydässä kommentoidaan heti, kun lämmitetty soppa-annos nostetaan pöytään.

– Rasva killuu ihanasti!

Raatilaisilta tulee kehuja:

– Tämä ei tunnu laitosruoalta, vaan enemmän kotona tehdyltä.

– Hyvä kala, hyvä maku.

Voittaja saa kehuja siitä, että kalapalat ovat isoja ja perunan rakenne on hyvä. Lisäksi lientä kuvaillaan herkulliseksi.

Täysin yksimielisiä raadissa asiasta ei kuitenkaan olla ja liemen rasvaisuus sekä annoskoko puhuttavat.

– Missä porkkanat, kommenteissa kysytään myös.

Voittaja saa miinuspisteitä siitä, että kala ei ole kotimaista, vaan se on norjalaista lohta. Keitto on myös tuhdein ja kallein.

– Voita ja kermaa. Ravitsemuksellisesti tämä ei ole paras näistä.

Voittaneen tuotteen lämmitysohjeet poikkesivat muista. Se neuvottiin lämmittämään jopa 3–4 minuuttia ja välillä sekoittaen, kun muissa riitti noin kahden minuutin lämmitys kerralla.

Toiseksi tullut on ravitsemuksellisesti paras

Ravitsemuksellisesti parhaat arviot saa Saarioisen kirjolohikeitto, jolla on myös Sydänmerkki. Tästä syystä kokonaisuuden kannalta Marttojen raati pitää Saarioisten kalakeittoa testituotteista parhaana ostoksena, vaikka makutestin voittikin edellä mainittu tuote.

– Nyt on kalaa ja perunat näyttävät hyviltä, ensimmäiset kommentit kuuluvat.

– Kalan koko ilahduttaa.

Lisäksi Saarioisen keitto on täysin kotimainen, mistä tulee kiitosta.

– Parhaat pisteet saanut keitto ei ole niin hyvä, että ostaisin sen mieluummin kuin tämän, yksi raatilainen pohtii.

Saarioisten keitossa on vähiten tyydyttynyttä rasvaa (1,3 g/100 g). Suolaa on juuri ja juuri alle sen, mitä Sydänmerkki edellyttää: (0,69 g/100 g). Sydänmerkin saavissa valmiskeitoissa raja on 0,7 g/100 g.

Tuotteista yksi erottuu eniten muista: Kokkikartanon täyteläinen lohikeitto. Siinä kalapaloja ja perunaa ei juurikaan erota. Raadin kommenteissa mainitaan, että maku on kiva, mutta sitä ei uskoisi kalakeitoksi.

– Hyvä väri, maukas. Kasviskeittomainen, siitä kirjoitetaan.

Huonoimmat pisteet saaneen Kotimaista-tuotemerkin keiton rakenne, väri ja maku eivät miellytä raatia. Myös perunan ja kalapalojen määrä tuntui vähäiseltä. Tuote on Saarioisten valmistama.

Kaikki testin keitot ovat laktoosittomia ja gluteenittomia.

Eivät pidä ehkä nälkää pitkään

Raati kiinnittää huomiota erityisesti keittojen energiaan ja proteiinin määriin, eli siihen miten täyttävä annos on.

– Näiden keittojen ongelma on se, että monet eivät yksinkertaisesti pidä nälkää kovin pitkään.

Esimerkiksi nousee erityisesti Kokkikartanon täyteläinen lohikeitto, josta perunaa ja kalaa ei juurikaan erota.

– Tämä voisi olla välipala, mutta nälkä tulisi uudelleen aika pian.

– Tuhdeimmassa ja makunsa puolesta voittaneen keiton energia tulee rasvasta, ei kalasta.

Eineskalakeittoihin voisi saada tuunaamalla hieman enemmän proteiinia, raatilaiset ehdottavat.

– Esimerkiksi vihreitä herneitä lisäämällä annoksesta voisi saada täyttävämmän, kun proteiinia saadaan lisää.

Vihreitä herneitä lisäämällä einesruokakeitosta voisi saada proteiinipitoisemman ja täyttävämmän, raadissa pohditaan.

Useamman tuotteen kohdalla raati kaipasi keittoon porkkanaa ja enemmän kasviksia. Keittoihin voisi hyvin lisätä itse vielä tuoretta tilliä, jos sellaista sattuu olemaan, he ehdottavat lisäksi.

– Siitä tulisi aika ihanaa. Tuore tilli vaikuttaa myös väriin.

Suolan määrät ovat kaikissa tuotteissa kohtuullisia, sillä suola jää alle prosenttiin tuotteiden painosta. Vähiten suolaa (0,65 g/100 g) on Lidlissä myytävässä Kivikylän kirjolohikeitossa ja eniten Kokkikartanon 350 gramman lohikeitossa (0,9 g/100 g).

– On hienoa, että suola on näissä sellainen, että kuluttaja voi itse lisätä sitä, jos tarvitaan.

Jos keitto tuntuu liian suolaiselta, sitä voi jatkaa maidolla.

Halvin tuotteista on alle kahden euron Kivikylän keitto ja kallein on yli neljä euroa maksanut Kokkikartanon 350 gramman lohikeitto.

Muut olivat noin kahden euron luokkaa.