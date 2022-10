Testasimme uutuussipsit, joista kohistaan nyt somessa: ”Sairaan hyviä”

Loppusyksystä markettien hyllyille tulee uutuustuote, juustonaksuja muistuttavat sipsit, jotka eivät sisällä eläinperäisiä ainesosia. 12 maistelijaa antoi arvionsa niiden mausta.

Juustonaksut ovat yksi niistä klassikkotuotteista, joita tuskin tarvitsee tarkemmin esitellä. Taffelin naksut tulivat kauppojen hyllyille 1970-luvulla.

Nimensä mukaisesti juusto on niiden keskeinen ainesosa, mutta pian Taffelilta tulee kauppoihin alkuperäistä jäljittelevä tuote, jossa ei ole eläinperäisiä ainesosia. Koska uudet sipsit eivät sisällä juustoa, paketissa ne on määritelty ”vegaanisiksi juustonmakuisiksi maissisnackseiksi”. Tuotteen nimi on Zuusto Snacks, sillä sanaa juusto ei vastaavassa tuotteessa saa käyttää.

Somessa tuotteen tuleminen on huomattu. Vaikka vegaanisia tuotteita on jo runsaasti saatavilla eri tuoteryhmissä, tässä kategoriassa vastaavia ei ole juurikaan ollut. Muun muassa Facebookin suositussa Vegaanituotteet -ryhmässä asiaa koskevassa postauksessa on ilahtuneita kommentteja:

– Halleluja ja hellät tunteet, sanonpahan vaan!

– Rukouksiini on vastattu.

– Nimi ärsyttää, mutta mahtavaa!

Testaaja, joka ei ollut koskaan maistanut juustonaksuja

Maistelimme tuotetta Ilta-Sanomien toimituksessa.

– On kyllä onnistunut, melkein samoja kuin alkuperäiset, ensimmäiset maistelijat sanoivat.

– Se terävin juustonmaku ehkä puuttuu, jos vertaa alkuperäisiin. Kiva rakenne, toinen sanoi.

” Marinoitunut sukka.

Sipsit ovat hieman pienempiä kuin alkuperäiset naksut.

Testaajien joukossa oli myös henkilö, joka ei ole ruoka-aineallergioidensa vuoksi maistanut juustonaksuja koskaan elämässään.

– Marinoitunut sukka, hieman tunkkainen maku, hän kommentoi.

Toinen testaaja kommentoi, että juuri se on juustonaksujen ominaismaku ja silti se jostain syystä miellyttää. Tuote menisi jatkoon myös ensikertalaiselle.

– Ostaisin, söisin uudelleen.

12 maistelijan antama tuomio

Kun 12 henkilöä oli maistellut tuotetta, palaute oli pääosin myönteistä. Osa sanoi sipsien maistuvan hieman suolaisemmilta alkuperäisiin verrattuna. Lisäksi sormiin jäävä ”muhju” oli keskustelun aiheena.

Sitä jäi testaajien mukaan sormiin hieman vähemmän kuin juustoa sisältävistä naksuista. Yhden testaajan mielestä tuote on ”ystävällisempi mustille vaatteille”.

– Siistimpää syötävää kuin alkuperäiset, toinen sanoi.

Vegaanisissa on hieman enemmän rasvaa ja suolaa kuin alkuperäisissä, mutta erot ovat hyvin pieniä.

Suurin osa piti tuotetta hyvin samankaltaisena kuin alkuperäisiä juustonaksuja. Osa piti uutuuksia suolaisempina.

– Tosi hyvä, menee täydestä.

– Sairaan hyviä, yksi kehuu.

– Yllättävän aito maku.

– Ei erota aidosta juustosta.

– Puuttuu suuhun jäävä rasvakalvo ja tunkkaisuus. Pidän enemmän kuin tavallisista juustonaksuista, mitä kuitenkin rakastan.

Yksi testaajista piti tuotteiden makua voimakkaampana kuin alkuperäisien.

– Yritetäänkö maustamalla peittää sitä vegaanijuuston makua, hän pohtii.

– Sokkona jos olisi maistanut, niin ei olisi arvannut vegaanisiksi, hän kommentoi myös.

”Asiantuntija” ei täysin vakuuttunut

”Juustonaksuasiantuntijaksi” esittäytynyt ja erityisesti ”Taffelin naksuihin erikoistunut” testaaja maistoi selvän eron.

– Väriltään nämä ovat kyllä ihan tavallisten juustonaksujen näköisiä, mutta huomattavasti esikuviaan pienempiä. Maku taas eroaa alkuperäisistä aika paljon, mutta muistuttaa silti jonkin verran juustoa. Ei epämiellyttävä, joskaan ei myöskään mitenkään herkullista.

” Olen toisaalta maistanut myös pahemmalta maistuvia perinteisiä juustonaksuja.

Hän piti makua hieman keinotekoisena ja esanssisena. Hyvä yritys silti, testaajan kommentti kuuluu.

– Olen toisaalta maistanut myös pahemmalta maistuvia perinteisiä juustonaksuja. Ja varmaan vegaaneille menee ihan täydestä.

– Perinteisten naksujen syömistä taas on tosi vaikea lopettaa, jos niitä on jossain tarjolla. Maistoin näitä pienen kourallisen ja ei tee kyllä mieli enempää, testaaja kommentoi vielä.

Vegaanisissa enemmän hiilareita

Miten tuotesisällöt eroavat toisistaan? Alkuperäiset juustonaksut sisältävät muun muassa maissijauhoa, kasviöljyä, juustojauhetta ja kirnupiimäjauhetta.

Zuusto snackeissa on myös maissijauhoa ja kasvisöljyä, mutta myös hiivauutetta, sipulia ja rypälesokeria, mitä ei perinteisten tuotteiden tuoteselosteessa näy.

Vegaanisissa on energiaa 100 grammaa kohden 540 grammaa, alkuperäisissä 550 grammaa. Suurimmat erot näkyvät hiilihydraateissa: Vegaanisissa hiilihydraattia on 60 grammaa/100 g ja alkuperäisissä 51 grammaa/100 g.

Vegaanisissa on hieman enemmän rasvaa ja suolaa, mutta erot ovat hyvin pieniä.

Miten vegaanisten naksujen aidolta tuntuva juustomaisuus on saatu aikaiseksi?

– Reseptiä emme voi avata tarkemmin, mutta mausteiden ja aromien kautta, viestintäjohtaja Nina Olin Orklalta vastaa.

Olinin mukaan tuotetta on toivottu jo pitkään.