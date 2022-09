Tältä näyttää Suomen parhaaksi lounasravintolaksi äänestetyssä paikassa – kisa keräsi lähes 60 000 ääntä

Suomen parhaaksi lounaspaikaksi on äänestetty Helsingin Kalasatamassa sijaitseva ravintola. Runsas salaattipöytä on suomalaisille nyt tärkeä, kilpailun järjestäjä kertoo.

Ravintolat Helsingistä, Kouvolasta, Turusta ja Oulusta nousivat viiden kärkeen, kun lähes 60 000 suomalaista äänesti Suomen parhaasta lounaspaikasta.

Edenred Finlandin järjestämä äänestys käytiin nyt neljättä kertaa. Tulokset perustuivat avoimiin vastauksiin.

Maan parhaaksi lounasravintolaksi nousi Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Satama Bar & Bistro. Toiselle sijalle nousi Factory, joka sekin sijaitsee Helsingin Kalasatamassa. Kolmanneksi eniten ääniä keräsi Kouvolassa sijaitseva Mimosan Aito, joka oli vuoden 2021 kisassa sijalla 6, mutta voittaja vuonna 2020.

Viime vuoteen verrattuna viiden eniten ääniä keränneen lista muuttui. Uutta on myös se, että helsinkiläiset ravintolat eivät ole aiempina vuosina päässeet äänestyksessä kymmenen parhaan joukkoon.

Osa ravintoloista mainosti äänestystä asiakkailleen. Äänestysinnokkuus poikkesi kuitenkin eri kaupunkien välillä. Esimerkiksi Tampereen ravintoloita äänestettiin vähemmän kuin monien muiden paikkojen yrityksiä.

”Rekka-ruokalat” loistavat poissaolollaan

Eniten ääniä keränneiden ravintoloiden listalla on paljon paikkoja, joissa on muun muassa panostettu salaattitarjontaan.

– Äänestyksen tulokset kertovat siitä, että suomalaiset kuluttajat arvostavat monipuolisuutta ja runsaita salaattipöytiä, vastuullisuusjohtaja Laura Kuusela kertoo Ilta-Sanomille.

– Niin kutsutut ”rekka-ruokalat” loistavat poissaolollaan, hän sanoo.

Ykköseksi nousseen ravintolan tarjonnassa on pohjois-afrikkalaisia makuja.

Ykköseksi nousseen Satama Bar & Bistron lounaspöydässä on erityisen runsas salaattitarjonta.

– Meillä on 13 erilaista salaattia. Lämpimissä ruoissa on enemmän kasvisruokaa ja yksi lihavaihtoehto, ravintoloitsija Habi Saini kertoo.

Pääruoissa on keskitytty kasvisruokiin. Makumaailmassa on pohjois-afrikkalaista maailmaa.

Tiistaina hieman ennen puoltapäivää ravintolassa on asiakkaita kaikissa pöydissä.

Saini kertoo, että erityisesti perjantaina voi olla jopa ruuhkaa, sillä silloin on lohipäivä, josta on tullut suosittu. Myös kasvislasagne on yksi paikan hiteistä.

Yksi paikan suosion syy saattaa olla se, että hintaan sisältyy runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. 12,90 euron lounaaseen kuuluu salaattien ja pääruoan lisäksi myös kahvi sekä jälkiruoka. Tiistaina pöydässä oli myös juustotarjotin, jota harvemmin näkee lounaspaikoissa.

Salaattipöydän tarjonnassa on ruokaisia vaihtoehtoja sekä esimerkiksi hummusta, tsatsikia ja siemensekoituksia. Tuotteissa oli mukavasti erilaisia makuja.

Keiton lisäksi pääruokavaihtoehtoja oli kolme.

Pöydän tarjonnasta sai monipuolisen annoksen.

Yritys kertoo sivuillaan, että kiireisimmän lounasajan jälkeen noutoruokaa saa ostaa viidellä eurolla. Mahdollista lounasbuffetista syntynyttä ylijäänyttä ruokaa myydään myös äänestyksessä Turun parhaaksi ja koko maan neljänneksi nousseesta Lempilounaasta.

– Jos edellisestä päivästä on jäänyt yli, me pakataan ne rasioihin. Ne ovat niin suosittuja, että annoksia varataan puhelimitse, ravintoloitsija Jyrki Lahtivuori kertoo.

Paikka edustaa niin kutsuttua perinteistä lounasbuffettia. Kotiruokaa tarjoavan pöydän tarjonta maksaa 10,20 euroa.

Turun parhaaksi lounaspaikaksi äänestettiin Lempilounas.

– Meillä suosituimpia ovat lohisoppa sekä kaali- ja maksaruoat. Jauhelihapihvit ja lihapullat ovat myös suosittuja.

Lisäksi perinteinen hernekeitto ja pannukakku houkuttelevat asiakkaita. Jyrki Lahtivuoren mukaan myös salaattipöytä on tärkeä.

– Kyllä meilläkin on montaa laatua.

Suomen 10 parasta lounasravintolaa vuonna 2022

1. Satama Bar & Bistro, Helsinki

2. Ravintola Factory Kalasatama TROOLI, Helsinki

3. Mimosan Aito, Kouvola

4. Lempilounas, Turku

5. Olimpos, Oulu

6. JJ’s BBQ, Salo

7. Vanha Sampo, Iitti

8. Ravintola Factory Otaniemi, Espoo

9. Ramin Konditoria Kahvila, Mikkeli

10. Ravintola Parppeinpirtti, Ilomantsi

Eri kaupunkien TOP 3

Helsinki

1. Satama Bar & Bistro

2. Ravintola Factory Kalasatama TROOLI

3. Pompier Albertinkatu

Espoo

1. Ravintola Factory Otaniemi

2. Ravintola & Ulkoilukeskus Oittaa

3. Restaurant Mezza

Turku

1. Lempilounas

2. Navetta Kortteliravintola

3. Blanko

Vantaa

1. Ravintola Zilla

2. Tikkurilan Lysti

3. Sapusca

Oulu

1. Olimpos

2. Cafe Rooster

3. Ravintola Perla

Tampere

1. 4 Vuodenaikaa

2. Lounaskahvila Papu ja Pata

3. Whatever

Kuopio

1. Ravintola Pelimies

2. Hygge BRO

3. Ravintola Urban

Lahti

1. Kievari Virta

2. Cafe Ida

3. Jannen lounas

Kouvola

1. Mimosan Aito

2. Thai Ravintola Chon Thong

3. Salpa Lounas

Jyväskylä

1. Naissaaren Koskenhenki

2. JokoThai.fi

3. Lounas & Leivos Butik

Edenred Finland tarjoaa työsuhde-etuja. Äänestäneitä oli yhteensä 57 297. Kilpailu käytiin 1.–25.9.2022.