Maistelimme 5 kahviin tarkoitettua kaurajuomaa – villi uutuus yllätti täysin

Maistelimme kahviin tarkoitettuja, maustettuja kaurajuomia: muun muassa korvapuustin, kinuskin, vaniljan ja appelsiini-brownien makuja.

Kaurajuomat ovat muutaman vuoden sisällä nousseet suosituiksi arkituotteiksi, jopa perustuotteiksi. Harvassa alkavat olla myös sellaiset kahvilat, huoltoasemat tai ravintolat, joissa tarjotaan ei-oota, jos asiakas toivoo kahviinsa kaurajuomaa lehmänmaidon tai kerman sijaan.

– Kaurajuomat eivät enää ole marginaali-ilmiö, vaan niistä on tullut koko kansan tuotteita. Kaurajuomat ovat löytäneet paikkansa kaikenikäisten kuluttajien ostoskoreista. Tuotteita käytetään yhä enemmän myös lapsiperheissä, markkinointijohtaja Lauri Vesala Fazerilta kertoi kesäkuussa.

Tuolloin yhtiö ilmoitti lisäävänsä kauramaitojen valmistuskapasiteettia, sillä niiden suosio on kasvanut.

Villejäkin makuja

Varsinkin isommissa marketeissa on runsaasti valinnanvaraa kasvipohjaisten juomien hyllyillä. Lisäksi erityisesti kahvin kanssa nautittavaksi suunniteltuja tuotteita on jo useita ja osa niistä on maustettuja.

Keskeisin ero tavallisen kaurajuoman ja kahviin suunnitellun kaurajuoman välillä on rasvaisuus.

– Jos kaurajuomassa lukee barista, se on suunniteltu kahvia varten. Se on muun muassa hieman rasvaisempaa ja sitä voi vaahdottaa. Ero tavalliseen kauramaitoon on usein myös siinä, että kahviin suunniteltuja tuotteita on käsitelty siten, ettei rasva erotu, kertoo barista Jarno Peräkylä Oatlyltä.

Osassa makukaurajuomista on villejäkin makuja: löytyy korvapuustia, kinuskia ja nyt yhtenä uutuutena esimerkiksi appelsiini-brownie-kaurajuomaa. Vertailimme viiden maustetun, kahviin sopivan kauramaidon makuja ja ravintosisältöjä.

Testasin kaurajuomia kahdella tavallisimmalla tavalla: peruskahvinkeittimellä keitettyyn tummapaahtoiseen suodatinkahviin sekä espressoon.

Valio Oddlygood Barista kaurajuoma korvapuusti

Tästä on ainakin Instagramin puolella kohistu jo pidemmän aikaa: toiset suorastaan rakastavat sitä, mutta toiset eivät voi ymmärtää, miksi kahvin pitäisi maistua pullalta. Maku onkin täsmälleen juuri sitä, aivan kuin nestemäistä korvapuustia!

Maku on siis hyvä, jos kanelinen pulla maistuu muutoinkin. Varsinaisen kahvin ominaismaku jää kuitenkin vahvasti mausteiden alle. Varsinkin, jos tuotetta juo suodatinkahvin kanssa. Espresson kanssa nautittuna kahvi pääsi hieman enemmän esiin.

Jotkut kehuvat tämän tuotteen sopivan maustamaan myös kaurapuuroa. Sitä suositellaan lisäksi leivontaan. Tämä sopii satunnaisiin herkutteluhetkiin ja varsinkin, jos yhtäkkinen pullanhimo iskee, eikä oikeaa tavaraa ole saatavilla.

Pisteet: 3,5/5

Valio Oddlygood Barista kaurajuoma 0,75l appelsiini-brownie

Tuote on tämän syksyn uutuus. Appelsiini-brownien makuisen kaurajuoman yhdistäminen kahviin voi tuntua erikoiselta vaihtoehdolta, mutta tämä tuote todella yllätti. Se maistui suodatinkahvin kanssa hyvin samalta kuin Fazerina-suklaapatukka. Jos se kuuluu omiin suosikkisuklaisiin, tämä on täydellinen valinta herkkukahviin.

Tuote ei ole ehkä paras vaihtoehto arkijuomaksi. Kuten korvapuustimaussa, sokereita on yhtä desilitraa kohden 5 grammaa, joten se kannattaa huomioida, jos sitä innostuu juomaan enemmän.

Vaikka tämä tuote on makea, se vei yksinkertaisesti kielen mennessään ja sai kehuja kahvipöydässä, vaikka arkailinkin ensin tarjota sitä.

Pisteet: 4,5/5

Oatly kaurajuoma vanilja

Tämän tuotteen kyljessä ei ole barista -merkintää, mikä on erityisesti kahviin suositelluilla tuotteilla, mutta valmistajan mukaan se sopii myös kahviin. Sitä suositellaan erityisesti jäälatten valmistamiseen. Tuotetta voi myös yhdistää monien tuntemaan iKaffeen, jos kahviin haluaa miedon vaniljaisen maun.

Suodatinkahvissa ja espresson kanssa juoma on yllättävän raikas, ei lainkaan liian makea. Juoman keveys verrattuna yllä oleviin tuotteisiin oli myös positiivista. Se ei kuitenkaan ole mielestäni parempi, kuin tuotemerkin tunnetuin iKaffe, mutta voi tuoda mukavaa vaihtelua. Jääkahvissa se toimii hyvin. Siihen valmistaja antaa reseptin: 1 shotti espressoa (~20ml), jääpala ja 220ml jääkaappikylmää vaniljaista kaurajuomaa.

Valmistaja suosittelee tuotetta myös leivontaan ja tuorepuuroihin. Vaikka testin fokus oli kahvissa, kokeilin sitä aiemmin myös kaurapuuron nesteeksi yhteen annokseen. Vaniljan pieni makeus ja aromi yhdistettynä lämpimässä puurossa sulavaan suolaiseen voihin oli kieltämättä ihan maukas – jos joskus kaipaa herkkupuuroa. Lisäksi kaakaojauheen kanssa sai kivan suklaajuoman.

Sokereita on desilitrassa 5,9 grammaa, mikä kannattaa huomioida.

Pisteet: 4/5

Farmers & Chefs Barista Oat kaurajuoma 0,5l vanilja

Ruotsalaisen kaurajuomabrändin vaniljamaku oli koostumukseltaan paksua ja testatuista tuotteista ehkä eniten se, mikä kannattaisi kokeilla myös vaahdotettuna. Vaikka hiilihydraatteja ja sokereita oli verrokkia vähemmän, maku oli silti makeampi.

Myöskään vaniljaisuus ei ollut yhtä voimakas.

Pisteet: 2,5/5

Farmers & Chefs Barista Oat kaurajuoma 0,5l caramel

Tämä oli makutestin toinen yllättäjä Fazerina-suklaapatukan makumaailmaa muistuttavan tuotteen lisäksi. Caramel makuna tuo mieleen kenties jopa yltiömakean ja karkkimaisen maailman, mikä on kahviin kenties turhaa, mutta vaikka tämä olikin kaikkea sitä, se ei ollut ollenkaan huono.

Kahvin ominaismaun se peitti reilusti, mutta erityisesti espresson kanssa siitä saa makeasta pitävälle maistuvan herkkukahvin. Jos esimerkiksi on tykästynyt siirapeilla maustettuihin herkkukahvijuomiin, siirappia ei tätä käyttäessä enää todellakaan tarvitse lisätä. Hauska ja mielenkiintoinen testattava – mutta yksi kuppi riittää.

Pisteet: 4/5