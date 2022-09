Kätevää ja nopeaa tarjottavaa kahvipöytään – näin teet helpot tomaattipiiraat

Nämä herkulliset kahden juuston tomaattipiiraat valmistuvat helposti voi-, lehti- tai torttutaikinasta.

Syksy on ihanaa aikaa, kun satokaudessa on erilaisia hedelmiä, marjoja ja kasviksia. Nyt on hyvä aika käyttää myös tomaatteja leivonnassa ja ruoanlaitossa.

Tomaattien maukas maku pääsee hyvin esille yhdessä juustojen ja basilikan kanssa. Terttutomaatit ovat näyttäviä ja helppoja käyttää, mutta poista kannat ennen herkuttelua.

Nämä piiraat ovat parhaimmillaan heti lämpiminä tai hieman jäähtyneinä. Tomaattipiiraat kannattaakin valmistaa aina tarjoilupäivänä, jolloin taikina on ihanan lehtevää ja reunoista rapeaa. Täyte on herkullisen pehmeää.

Kahden juuston tomaattipiiraat

(5 piirasta)

1 pkt (500 g) voi-, lehti- tai torttutaikinaa

noin 200 g maustamatonta tuorejuustoa

noin 300 g kirsikkatomaatteja

125 g pieniä mozzarellapalloja

suolaa

mustapippuria

tuoretta basilikaa

1. Levitä viisi jäistä voi-, lehti- tai torttutaikinalevyä leivinpaperin päälle sulamaan noin 15 minuuttia ennen piiraiden valmistamista.2. Tee taikinalevyihin pienet kehykset leikkaamalla noin senttimetrin päästä reunasta veitsellä kevyesti. Älä paina veistä kuitenkaan aivan taikinan läpi. Voit painella vielä taikinan keskiosaan haarukalla pieniä reikiä.

3. Levitä jokaisen taikinalevyn keskiosan päälle noin ruokalusikallinen tuorejuustoa. Pilko halutessasi tomaatit tai käytä tomaattiterttua. Puolita myös mozzarellapallot. 4. Ripottele tuorejuuston päälle hieman suolaa ja rouhi mustapippuria.

5. Levitä puolitetut mozzarellapallot sekä tomaatit tuorejuuston päälle. Voit halutessasi voidella piiraiden reunat kananmunalla ennen paistamista. 6. Paista piiraita 200 asteessa noin 20 minuuttia, tai kunnes ne ovat kypsiä. Täyte voi hieman valua piiraiden päältä paiston aikana, mutta se ei haittaa.

7. Paista piiraita 200 asteisessa uunissa noin 20 minuutin ajan, tai kunnes ne ovat kypsiä. Täyte voi hieman valua piiraiden päältä paiston aikana, mutta se ei haittaa. 8. Pilko osa tuoreesta basilikasta ja ripottele se piiraiden päälle. Voit koristeilla piiraat lopuksi vielä kokonaisilla basilikanlehdillä.

Taru Vihavainen on alkuperäiseltä ammatiltaan fysioterapeutti. Kaikki alkoi ristiäiskakusta, joka sai hänet kiinnostumaan leivonnasta enemmän.

Vihavainen aloitti Pullahiiren leivontanurkka -blogin pitämisen vuonna 2006 ja jäi sille tielle. Hän on myös kirjoittanut kolme leivontakirjaa. Lisäksi hän pitää leivontakursseja ja suunnittelee yrityksille reseptejä.

Taru Vihavainen haluaa kannustaa erityisesti vanhempia ottamaan lapset mukaan keittiöön.