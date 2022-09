Nyt on herkullinen juustokakku! Sisältä samettinen, päällä kinuskia

Kakku tehdään tarjoamista edeltävänä päivänä. Lopputulos palkitsee odotuksen.

Kakkuklassikko New Yorkin juustokakku toimii tilanteessa kuin tilanteessa. Silkinpehmeä koostumus ja keksipohja saavat nyt päällensä viskillä maustetun kinuskin.

Silkkisen tasaisen ja ilman halkeamia kypsyvän juustokakun salaisuus on matalassa lämmössä vesihauteessa kypsentäminen. Kakkuvuoan valinnassa on tärkeää ottaa huomioon, että irtopohja on niin tiivis, ettei vesi pääse pilaamaan kakkua. Varman päälle pelaava tekee foliosta kakkuvuokaa suojaava reunan.

Uunin lämpötila pidetään maltillisena ja kakkua paistetaan ensin noin tunti. Sen jälkeen kakun annetaan kypsyä jälkilämmöllä raollaan olevassa uunissa vielä toinen tunti. Kakku jäähdytetään täysin, ennen kuin viskikinuski kaadetaan sen päälle.

Tarjolle kakku laitetaan vasta seuraavana päivänä, kun se on takuulla täysin asettunut.

Katso ohje Sopasta!