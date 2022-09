4 tunnettua kokkia kertoo, miten he säästäisivät kodin ruokakuluissa – ”Ensimmäisenä jättäisin liemikuutiot...”

Kokit antavat vinkkejä edullisen arkiruoan valmistamiseen.

Kysyimme tunnetuilta kokeilta käytännön neuvoja edullisemman arkiruoan valmistamiseen. Vastauksensa antoivat Teresa Välimäki, Harri Syrjänen, Kim Mikkola sekä Teemu Laurell.

Kokkien vastauksia yhdisti sama viesti: vaikka joistakin aineksista joudutaan nyt tinkimään hintojen kallistumisen vuoksi, arkiruoan pitää maistua hyvältä, sillä se on tärkeä osa elämää.

Se on myös mahdollista, vaikka käytössä ei olisikaan kaikkea mahdollista.

Teresa Välimäki: Kaapissa on aina tiettyjä aineksia

Kokki ja ruokakirjailija Teresa Välimäki asuu nykyään yksin, mikä yksinkertaistaa kotiruoan suunnittelua verrattuna lapsiperhe-elämään. Teresan lapset ovat jo aikuistuneet.

– Kun asuu yksin, ruokatalouden hallinta on yksinkertaisempaa ja hävikkiä syntyy vähemmän, mikä jo itsessään säästää kuluissa. Syön aina jääkaapin tyhjäksi ja käyn harvoin kaupassa.

Kasvisruokapäiviä voi pitää sekasyöjien perheessä tekemättä niistä numeroa, Teresa sanoo.

Hänen keittiönsä kulmakivet ovat hyvä kuiva-ainekaappi, säilykevarasto ja niiden hyödyntäminen ilman hamstraamista. Jääkaappi syödään tyhjäksi säännöllisesti.

Teresan arkiruoka perustuu tuttuihin, simppeleihin ja helppoihin ruokiin.

– Arjessa ei tarvitse olla superkokki. Omatkaan arkiruokani eivät ole mitään ilotulitusrepertuaaria, vaan luotettavia ja hyviä kotiruokia.

” Nykyään tuntuu, että ihmiset kategorisoidaan herkästi kahteen leiriin: joko olet vegaani tai lihansyöjäpahis. Näitä asioita voi kuitenkin yhdistää.

Teresan ruokakaapissa on aina tiettyjä tuotteita. Hän mainitsee yhdeksi tärkeäksi perusasiaksi kuivakaapin ainekset, joita käytetään ja täydennetään säännöllisesti.

– Mulla on aina jääkaapissa kananmunia, erilaisia juureksia, pari erilaista juustoa. Kuivakaapissa on aina pastaa ja riisiä, linssejä, erilaisia papuja ja aina jotain tomaattipohjaista säilykettä. Yksi lempparini on arrabiata-pastatomaattikastike, siinä on kivasti potkua ja käytän sitä pohjana kaikissa tomaattikastikkeissa.

Myös uunijuurekset ja vihannekset ovat kätevää ruokaa. Nuupahtaneillekin vihanneslaatikon jämille voi saada näin vielä käyttöä.

Linssit ja pavut ovat edullisia ja todella monikäyttöisiä, vaikka taloudessa ei syötäisi pelkästään kasviruokaa. Teresa kannustaa ottamaan pavut ja linssit osaksi perustarvikkeita.

Edullisilla ja runsaasti proteiinia sisältävillä linsseillä voi myös esimerkiksi täydentää ja jatkaa vaikka tavallista jauhelihakastiketta.

– Nykyään tuntuu, että ihmiset kategorisoidaan herkästi kahteen leiriin: joko olet vegaani tai lihansyöjäpahis. Näitä asioita voi kuitenkin yhdistää ja pitää kotona vaikka säännöllisesti kasvisruokapäiviä tekemättä siitä numeroa.

Bolognese-kastike on esimerkki ruoasta, joihin kuivatut punaiset linssit sopivat hyvin. Myös linssikeitosta saa todellista herkkua ja jos sitä jää yli, siitä voi jalostaa vielä uuden kastikkeen.

” Muun muassa maitotuotteita heitetään aivan liian herkästi roskiin. Esimerkiksi maito saatetaan kaataa viemäriin, jos päiväys oli eilen.

Kun kotona on esimerkiksi linssien lisäksi säilykepapuja, niillä voi saada muihin ruokiin lisää ruokaisuutta, täyttävyyttä ja ravintoaineita. Tästä Teresalla on käytännön esimerkki ajalta, kun kotona asui urheilevia nuoria ja ruokaa meni paljon.

"Siis järjettömästi", hän kuvailee.

– Jos tein esimerkiksi sosekeittoa, oli pakko keksiä, millä saa nuoren kaverin kylläiseksi. Saatoin esimerkiksi marinoida säilykepapuja ja lisätä niitä sosekeiton päälle lisäproteiiniksi ja tuomaan lisää ruokaisuutta. Pavut voi myös soseuttaa keittoon. Kylkeen tein lämpimiä voileipiä.

– Lämpimät voileivät ovat muuten kyllä todella nerokas keino hyödyntää kaikkea pientä mikä voisi mennä hukkaan. Myös uunimunakkaat toimivat samoin.

Teresa nostaa esille vielä tavan, jonka on huomannut toistuva monissa perheissä.

– Ruoka-aineita, muun muassa maitotuotteita, heitetään aivan liian herkästi roskiin. Esimerkiksi maito saatetaan kaataa viemäriin, jos päiväys oli eilen. Jos maito on avaamaton, se saattaa olla ihan hyvää vielä päiväyksen jälkeenkin. Kannattaa opetalla aistinvarainen tutkiminen.

Teresan tulinen linssikeitto

3 dl punaisia linssejä

1 sipuli

4 valkosipulinkynttä

1 punainen chilipalko

1 punainen paprika

3 rkl oliiviöljyä

2 tl currya

2 tl savustettua paprikajauhetta

½ tl kuivattua neilikkaa

2 rkl tomaattipyreetä

n. 1 l vettä

6 kypsää tomaattia kuutioina tai 400 g tomaattimurskaa

1 rkl ruokosokeria

suolaa ja mustapippuria

Sitruunakerma

1 prk ranskankermaa

2 rkl sitruunamehua

1 rkl raastettua (luomu)sitruunankuorta

ripaus suolaa

ripaus sokeria

Huuhtele linssit lävikössä.

Hienonna sipuli ja valkosipulinkynnet sekä chilipalko. Kuutioi paprika.

Kuumenna öljy isohkossa kattilassa ja kuullota sipuleita ja chiliä hetki.

Lisää paprika, kaikki mausteet ja tomaattipyree. Jatka kuullottamista hetki sekoitellen.

Lisää vesi, tomaattikuutiot tai tomaattimurska, linssit, sokeri sekä suolaa ja mustapippuria maun mukaan.

Hauduttele puolisen tuntia välillä sekoitellen.

Lisää tarvittaessa nestettä, jos keitto tuntuu liian paksulta. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa ja pippuria. Voit soseuttaa keiton tasaiseksi halutessasi.

Valmista sitruunakerma sekoittamalla kaikki ainekset kulhossa. Tarjoa linssikeitto sitruunakerman ja hyvän maalaisleivän kera.

Resepti: Teresa Välimäki: LeKeittokirja (Readme 2020)

Kattilallinen linssikeittoa pelastaa arjessa.

Teemu Laurell: Suolaa arastellaan, mutta silti käytetään liemikuutioita

Ravintoloitsija ja tunnettu kokki Teemu Laurell vietti äskettäin kuukauden tosi-tv -ohjelman kuvauksissa, jossa ruoanlaittoon ei ollut tarjolla rajattomasti kaikkea mahdollista.

Suurin osa farmilla käytettävissä olevista ruoka-aineksista nostettiin itse maasta ja kokkaaminen tapahtui vanhanaikaisilla välineillä, kuten puuhellalla ja leivinuunilla.

Hän kertoo kokemuksen olleen hauska ja opettavainen.

– Mun harteille tuli kuvauksissa ruoanlaittovastuu aika vahvasti. Se herätti paljon ajatuksia.

Peruna oli yksi keskeinen aines.

– Mutta mihin kiinnitin erityisesti huomiota oli se, että me söimme kuukauden ajan todella puhdasta ruokaa. Lähes ainoat käytettävissä olevat mausteet olivat suola, tuoreet yrtit ja etikka. Kaikki maistui todella hyvälle.

Teemu Laurell kertoo tosi-tv -ohjelman kuvauksien olleen kiinnostava kokemus myös ruoanlaiton osalta.

Vaikka hinnat kallistuvat ja ruokabudjetit ovat monilla nyt rajattuja, ruoan herkullisuudesta tarvitse tinkiä, hän sanoo.

– Juurekset, kaalit, peruna ja yksinkertaiset ainekset, sekä mausteet, niistä sai oikeasti hyvää. Varsinkin nyt juureksia kannattaa hyödyntää. Kuvauksissa me tehtiin paljon perunasta ja se taipuu kyllä vaikka mihin.

Teemun lempiruoat jo lapsuudesta asti ovat taloudellisia, herkullisia, riittoisia sekä hyvin säilyviä.

Perunasta tehtävät laatikkoruoat ovat edullisia, riittoisia ja käteviä arkiruokia.

– Kaikenlaiset perunapohjaiset laatikkoruoat, kuten liha-perunavuoka ja lohilaatikko ovat taloudellisia ja riittoisia, sekä säilyvät hyvin parikin päivää jääkaapissa. Se tekee niille jopa hyvää. Myös esimerkiksi bolognesekastike on sellaista ruokaa, josta voi tehdä jatkokäyttämällä toisen arkiruoan.

Jos on vaikka perunamuusia, bolognesekastikkeen ja muusin yhdistämällä saa maukkaan, uuden laatikkoruoan.

” Kyllä jotkut katsoivat ihan huuli pyöreänä kun kokkasin, että nyt käytetään kunnolla suolaa. Mutta kun he söivät sitä, he eivät kokeneet sitä liian suolaiseksi. Tosiasia on kuitenkin se, että suola nostaa ainesten makuja, eikä ruoka maistu miltään ilman sitä.

Laurell mainitsee keskeisiksi säästämisneuvoiksi suunnitelmallisuuden.

– Se on se, mitä ravintoloissakin on välttämätöntä tehdä. Ruokien suunnitteleminen säästää oikeasti rahaa.

Se tarkoittaa myös sitä, että kaappien sisältö katsastetaan kunnolla ennen isomman uuden satsin ostamista. Maustamisen opettelu on myös tärkeää, jotta tehty ruoka tulee syödyksi ja siitä nautitaan.

– Kotikokkaamiseen liittyvä todella yleinen kommentti monilla on se, ettei kotikeittiössä osata maustaa. Sitä kuulee todella usein.

Monilla on kuitenkin suorastaan pelko käyttää suolaa.

– Ravintoloissa tehdyn ruoan ja monen kotiruoan yksi iso ero on suolan käyttäminen. Kyllä jotkut katsoivat kuvauksissa ihan huuli pyöreänä kun kokkasin, että nyt käytetään kunnolla suolaa. Mutta kun he söivät sitä, he eivät kokeneet sen olleen liian suolaista. Tosiasia on kuitenkin se, että suola nostaa ainesten makuja, eikä ruoka maistu miltään ilman sitä.

” Moni saattaa käyttää kotikeittiössä silti kaikenlaisia liha- ja kasvisliemikuutioita, joissa voi olla erilaisia e-alkuisia aineksia.

Isommasta satsista suolaa on lopulta yhdessä annoksessa suhteellisen vähän.

– Kannattaa opetella myös maistamaan ruokaa samalla, kun sitä valmistaa. Suolaa voi lisätä pikkuhiljaa, maistella taas ja lisätä, jos makua ei ole riittävästi. Silloin oppii kyllä löytää itselleen sopivat maustemäärät.

Teemu pohtii, voisiko suolan karsimista tehdä enemmän välipaloista, sipseistä, juustoista ja muista aineksista, joista voi tulla suolaa aivan huomaamatta.

– Lisäksi moni saattaa käyttää kotikeittiössä silti kaikenlaisia liha- ja kasvisliemikuutioita, joissa saattaa olla erilaisia e-alkuisia aineksia.

Jos käyttää yksinkertaisesti vain suolaa, pippuria, etikkaa ja tuoreita yrttejä, niillä pärjää kotikeittiössäkin todella pitkälle, Teemu painottaa.

– Ensimmäisenä jättäisin siis kuutiot pois ja ottaisin suolan käytön hallintaan.

Säästämistä ajatellen voi myös pohtia, tarvitseeko lihaa olla kaikilla aterioilla, hän sanoo.

– Huomasin kuvauksissa, että ruoka maistui hyvältä, sillä vaikka mausteita oli vähän, raaka-aineet olivat puhtaita ja yksinkertaisia. Ja tehtiin me myös paljon puurojakin.

Katso reseptejä: 6 edullista ja herkullista laatikkoruokaa, jotka pelastavat arjen – näin hyödynnät vaikka edellisen päivän bolognesen

Kim Mikkola: Aasialaisista ruokakaupoista saa edullisia perusaineksia

Helsinkiläisen Michelin -tähdellä palkitun ravintola Inarin ravintoloitsija Kim Mikkola lähtee arkiruoan säästämisessä liikkeelle perusasioista.

– Niin tylsältä kuin se kuulostaakin, kaikkein tehokkain keino säästää ruokakuluja on suunnitelmallisuus. Että tietää mitä omissa kaapeissa on ja mitä tullaan tekemään. Ne ihmiset ovat harvemmassa, joilla on täysin selkeä käsitys siitä, mitä omissa keittiönkaapeissa jo on.

” Vaikka ajat ovat nyt hurjat, meidän ei tarvitse ruveta tekemään mitään pettuleipää, vaan arkiruoasta pitää voida myös nauttia.

Mikkola kannustaa ottamaan oppia ravintolamaailmasta, sillä siellä ei ole varaa hävikkiin eikä suunnittelemattomuuteen.

– Ravintoloissa kaikki perustuu siihen, että ylimääräistä tavaraa ei makaa missään. Joka päivä tulee tuoretavaraa, ja se käytetään loppuun. Kuiva-aineet suunnitellaan joko niin, että ne kestävät viikosta kuukauteen. Se on ainoa tapa, jolla ravintolassa saadaan kulut riittämään.

Kim Mikkola suosittelee myös tilaamaan arkiruoan ainekset netistä. Silloin ylimääräistä tulee hankittua harvemmin, kuin väsyneenä kaupassa.

– Jos siis vaikka ostaa aasialaisista kaupoista edullista riisiä, nuudeleita ja tofua, tai käyttää sitten edullisempaa kanaa, ja lisää siihen kylkeen vielä itse tekemää kimchiä, siitä saa ihan valtavan hyvää ja ravitsevaa arkiruokaa, Kim Mikkola sanoo.

Järjestelmällisyys, suunnitelmallisuus ja viikon ruokabudjetti voivat auttaa merkittävästi arjen pyörittämistä.

Toisille se voi tarkoittaa sitä, että osa viikon ruoista tehdään etukäteen, kuten suositussa meal preppauksessa.

” Kun yhdistää herkullisuuden, ravinteikkuuden ja edullisuuden, se tuottaa itselle myös hyvää mieltä.

Vaikka osa viikosta olisikin aika "spartalaista", joskus voi sitten hemmotella itseään itselleen sopivalla tavalla, Kim kuvailee.

– Se on myös tärkeää, että ruoka on maistuvaa. Se on mahdollista myös hyvin rajatulla budjetilla.Vaikka ajat ovat nyt hurjat, meidän ei tarvitse ruveta tekemään mitään pettuleipää, vaan arkiruoasta pitää voida myös nauttia.

Kim Mikkola suosittelee tutustumaan esimerkiksi aasialaiseen keittiöön, joissa reseptit sisältävät usein edullisia aineksia. Myös aasialaiset elintarvikekaupat ovat hyviä ruokakauppoja, hän sanoo.

– Niissä saa usein hyvällä hinnalla isompia pakkauksia esimerkiksi mausteita, soijakastiketta, riisiä, nuudeleita ja vaikka tofua. Puoli kiloa tofua voi joskus maksaa vain euron verran.

” Itse tehty hapankaali ja kimchi ovat todella hyviä sekä edullisia ja saavat arkiruoan maistumaan ihan erilaiselta.

Kim Mikkola keskittyisi arkiruoassa myös edullisiin lisukkeisiin, joilla perusruoan saa maistumaan entistä paremmalta. Terveellisiä, edullisia ja helppoja vaihtoehtoja ovat muun muassa itse tehdyt maustetahnat, hummus ja kaalista tehtävät lisukkeet.

– Itse tehty hapankaali ja kimchi ovat todella hyviä sekä edullisia ja saavat arkiruoan maistumaan ihan erilaiselta. Kimchi sisältää usein myös terveellisiä maitohappobakteereja ja niiden tekemisessä aktiivista työskentelyä on ehkä puoli tuntia, ja lopputulos palkitsee.

Kun yhdistää herkullisuuden, ravinteikkuuden ja edullisuuden, se tuottaa itselle myös hyvää mieltä.

– Jos siis vaikka ostaa aasialaisista kaupoista edullista riisiä, nuudeleita ja tofua, tai käyttää sitten edullisempaa kanaa, ja lisää siihen kylkeen vielä itse tekemää kimchiä, siitä saa ihan valtavan hyvää ja ravitsevaa arkiruokaa.

Kimchi on korealaista hapatettua kiinankaalta. Se valmistuu hapattamalla, eli fermentoimalla. Risto Mikkola ja Henry Lepist kertovat kirjassaan Säilöntä (Readme), että aiemmin myös Suomessa oli vahvat hapattamisen perinteet.

Ja sitten vielä tärkeä seikka: pienten asioiden, hyvien makujen äärelle pysähtyminen ja niiden arvostaminen tekee elämästä hieman parempaa.

– Toki joillekin ruoka on vain mättöä, polttoainetta tankkiin. Voihan sitä toki tehdä aina vain makaronia, jauhelihaa ja ketsuppia ja sillä pysyy elossa, mutta aika yksitoikkoiseksi käy. On myös se vaihtoehto, että nauttii pienistä hyvistä asioista, kuten erilaisista ruoista ja makuvivahteista.

– Ihan vain siitäkin, että juo kahvikupin välillä ulkona raittiissa ilmassa. Se maistuu silloin paljon paremmalta.

Hapankaali

2 kg kaalia ohuina suikaleina

1 porkkana ohuina viipaleina

2 rkl merisuolaa

Sekoita ainekset hyvin ja anna mehustua hetken.

Laita säilöntäastiaan ja säilytä 4 vuorokautta huoneenlämmössä, minkä jälkeen hapankaali siirretään jääkaappiin fermentoitumaan.

Resepti: Risto Mikkola, Henry Lepist: Säilöntä (Readme 2022)

Kaalista voi tehdä monenlaista ruokaa. Hapankaali on edullinen ja kätevä lisuke.

Harri Syrjänen: Pienistäkin jämistä voi saada hyvän aterian

Harri Syrjänen on huomannut Instagram-tilinsä kautta, että edulliset arkiruoat kiinnostavat nyt paljon.

Säästövinkkien ei kuitenkaan tarvitse olla sellaisia, jossa karsitaan mausta.

– Halpa ja paha eivät ole synonyymeja, hän sanoo.

Omassa arjessaan lasten kanssa Syrjänen luottaa usein yksinkertaisiin ruokiin, kuten tavalliseen makaronilaatikkoon ja nopeisiin pastaruokiin.

” Jos ei pidä esimerkiksi haudutetuista kaaliruoista, tällainen rapea salaatti on todella hyvä vaihtoehto.

Yksi edullinen ja maukas lisukeruoka syntyi lasten kehumasta kouluruoasta.

– Lapset kertoivat, että koulussa on tosi hyvää kaalisalaattia. En tiennyt yhtään mitä se on, mutta ostin kaalia, suikaloin sen pieneksi ja lisäsin siihen hieman suolaa, etikkaa, sokeria ja sitruunamehua.

– Laitoin sen kulhossa jääkaappiin ja siihen päälle laitoin vielä toisen kulhon kanneksi, sekä painon pitämään kannen paikoillaan. Seuraavana päivänä kaali oli mennyt mukavasti kasaan ja se oli hyvää.

Kaalit ovat edullisia ja niistä saa hyvää ruokaa, mutta kaikille perinteiset kaaliruoat eivät maistu.

– Jos ei pidä esimerkiksi haudutetuista kaaliruoista, tällainen rapea salaatti on todella hyvä vaihtoehto. Vaikka olisi tiukka budjetti, ei tarvitse syödä huonoa ruokaa, vaan yksinkertainen kaalisalaattikin voi olla hyvä.

Harri Syrjänen on tunnettu muun muassa Kokkisota-ohjelmasta.

Edullisiksi proteiinilähteiksi Syrjänen mainitsee pavut, joista voi tehdä maukkaita patoja ja kastikkeita. Patoja voi lisäksi tehdä edullisemmista ruhonosista. Jotta niistä saa herkullisia, haudutuksella kannattaa antaa aikaa.

– Joissakin lihapataohjeissa neuvotaan haudutusajaksi pari tuntia. Se ei yleensä riitä. Esimerkiksi karjalanpaistista ei vain tule hyvää kahdessa tunnissa. Lihapadoille tekee hyvää 6-10 tunnin haudutus, josta osa voi olla uunin jälkilämmössä.

– Voi tehdä vaikka niin, että haudutuksen alkuvaiheessa, kun uuni on kuumempi, samassa uunissa voi paistaa jotain muuta. Haudutuslämpötila voi olla matala ja neljän tunnin kohdalla uunin voi sammuttaa, jos haudutuspadassa on kansi. Kun uunin luukkua ei avaa, jälkilämpö hauduttaa padan sopivaksi.

” Hyvä leipä, oliiviöljyä pintaan, papupataa ja juustoraastetta sekä toinen leipäsiivu päälle ja sitten uuniin tai leipägrilliin. Siinä on valmis lounas.

Kaikkien raaka-aineiden loppuun käyttäminen on parasta säästöä, Harri Syrjänen sanoo. Pieniltäkin tuntuvista määristä voi vielä jalostaa aterian. Hän ottaa esimerkiksi vaikka papupadan, josta on jäänyt yli muutama ruokalusikallinen.

– Joku kolme ruokalusikallista voi tuntua määrältä, mikä ei riitä mihinkään, mutta siitä saa vaikka pienen lounaan yhdelle. Hyvä leipä, oliiviöljyä pintaan, papupataa ja juustoraastetta sekä toinen leipäsiivu päälle ja sitten uuniin tai leipägrilliin. Siinä on valmis lounas.

Harri antaa vielä käytännöllisen vinkin. Jos jääkaappiin on jäänyt nuutumaan vihersalaattia, sen saa virkistymään upottamalla sen hetkeksi jääveteen.