Hanna Sumarin pannarivinkki todella toimii: ”Tästä tulee ihanaa”

Pannari on helppo herkku, mutta pienillä asioilla sen voi saada vielä astetta paremmaksi.

– Tästä tulee ihanaa, toimittaja ja tv:stä tunnettu juontaja Hanna Sumari kertoi viime viikolla Instagramissa tavastaan tehdä pannukakkua.

Sumari vinkkasi, että uunipelti kannattaa lämmittää uunissa samaan aikaan, kun uuni kuumenee. Kuumalle pellille laitetaan voita ennen kuin taikina kaadetaan siihen.

Vinkki on todistetusti toimiva, ja tulos on herkullinen. Jotta pannariin tulee hieman ruskistuneen voin makua, samaa ideaa voi toteuttaa myös näin: anna pellin lämmetä uunissa samalla kun uuni kuumenee. Kun uuni on kuumentunut haluttuun lämpöasteeseen, laita pellille voinokareita ja annan niiden sulaa uunissa pieni hetki. Tarkkaile tilannetta, sillä voi sulaa ja voi myös kärähtää nopeasti.

Kun voi on sulanut ja kuplii, nosta pelti ulos uunista. Keikauta peltiä niin, että voi leviää koko pellille ja kaada vasta sitten pannukakkutaikina siihen. Kun pannari on kypsä, sen päälle voi vielä laittaa sulamaan pari voinokaretta. Tämä tekniikka on kaukana terveellisestä ja kevyestä, mutta herkku on herkku.

Ihanan pähkinäinen maku

Vastaavia ohjeita on useita. Esimerkiksi tässä Soppa365:n reseptissä käytetään samaa ideaa: Reseptissä voi kuutioidaan pellille ja sulatetaan lämpenevässä uunissa. Taikina kaadetaan sulan voin päälle.

Lisäksi olemme kertoneet aiemmin myös ruokatoimittaja Satu Koiviston samaisesta tekniikasta. Siinä voita käytetään pellille 25–50 grammaa riippuen taikinan koosta.

– Äitini vuoli voipaketista nokareita, tipautti ne uunipellille ja työnsi pellin uuniin siksi aikaa, kun uuni lämpisi. Sitten äitini käänteli sulaneen voin tasaisesti ympäri peltiä, kaatoi taikinan pellille ja työnsi pannukakun uuniin paistumaan, Koivisto kirjoitti blogissaan vuonna 2019.

Ruskistuneen voin pähkinäinen maku sopii lähes kaikkeen. Pannariin se tuo lisää herkullista makua.

Jos pannari kohoaa turhankin reippaasti, taikinan ainesten suhde ei ole ihan oikein. Siinä on joko liikaa kananmunia tai liian vähän jauhoja.

Kylmän uunin taktiikka

On vielä toinenkin metodi herkullisen pannukakun valmistamiseen. Tässäkin ohjeessa voilla on tärkeä rooli. Kerroimme viime vuonna ruokabloggaaja Tiina Varjuksen kylmän uunin taktiikasta, jonka hän on julkaissut Tinskun keittiössä -blogissaan.

Tässä ohjeessa taikinaa ei turvoteta. Kaikki rasva kaadetaan pellille, ei suoraan taikinaan. Pannukakku laitetaan uuniin samaan aikaan, kun uuni laitetaan lämpiämään. Näin pannarilla on aikaa nousta kauniisti ja kypsyä tasaisesti, Tiina kirjoittaa.

Hän kertoi oppineensa tavan nuoruuden työpaikastaan, takavuosina Porissa sijainneen Hotelli Jazzin kokilta.

Tiinan ohjeessa on kuitenkin yhdistävä tekijä Satu Koiviston ja Hanna Sumarin vinkkeihin: pellille kaadettu voi maustaa ja tekee pannarin pohjasta hieman rapean.