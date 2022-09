Nopea herkkuiltapala muutamasta aineksesta: uuniomenat voi tehdä myös pannulla

Kotimaisista omenista syntyy herkullinen iltapala hetkessä.

Syksyn omenasato on alkanut kypsyä ja kuulopuheiden mukaan se on runsas. Monelle tuttu ja rakas jälkiruoka uuniomenat syntyy myös ilman uunia, kun käytössä on valurauta- tai muu paksupohjainen pannu.

Omenat lohkotaan ja asetellaan pannulle, jolle on sulatettu voita. Pannuun ripotellaan reilusti sokeria ja omenalohkoja käännellään, kunnes sokeri on sulanut.

Fariinisokeri antaa makuun ihanaa karamellisuutta. Lopuksi pannulle kaadetaan vielä kuohukermaa, jonka annetaan poreilla ja tiivistyä sokerin kanssa kinuskimaiseksi.

Paksupohjainen pannu on tarpeen, sillä se varaa itseensä lämpöä eikä levyä tarvitse pitää kovin kuumalla. Tämä ehkäisee sokerin ja omenoiden kärähtämistä.

Katso ohje Sopasta!