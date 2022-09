Tiedätkö, mitä C-, tai D-merkinnät lohifileessä tarkoittavat?

Kirjainmerkinnät kertovat fileen käsittelystä ja sillä on yhteys tuotteen hintaan.

Kirjainmerkinnät kertovat hinnan lisäksi myös käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi uunilohen tekemiseen kenties paras vaihtoehto on nahallinen filee, josta ei ole poistettu kaikkea rasvaa.

Lohen hinta on ollut tänä vuonna hyvin korkea, mutta nyt se on laskenut. Monien suomalaisten suosimaa uunilohta ja lohikeittoa tehdään ehkä taas nyt enemmän.

– Myynti on vilkastunut, se näkyy heti kun hintaa on voitu pudottaa, Espoossa sijaitsevan K-Citymarket Iso Omenan kalaosaston hoitaja Juha Lumioksa kertoo.

Lohifileissä on sellaisia merkintöjä kuin esimerkiksi C- ja D. Ne ovat fileointiluokituksia ja kertovat siitä, millä tavoin kalaa on käsitelty.

Käsittelyn määrä vaikuttaa hintaan.

Edullisin on A-leikattu filee. Se on lähes käsittelemätön ja siksi myös halvin.

Lumioksan mukaan A-leikattu filee sopii hyvin esimerkiksi loimuloheksi, sillä se pysyy hyvin kasassa. Siitä on poistettu kidusluu sekä selkä- ja kylkiruodot. Jos osaa poistaa kaikki ruodot kalasta, se sopii hyvin myös uunikalaksi. B-leikkuussa on lisäksi poistettu eväsruodot, evät sekä osittain vatsarasva.

– Yleisimmät palvelutiskillä ovat C- ja D-filee.

C-leikatusta on poistettu enemmän rasvaa sekä pystyruoto lähes täysin. Se on mahdollisimman ruodoton.

D- ja E-leikatusta on poistettu edellä mainittujen lisäksi kaikki selkä- ja vatsarasvat sekä pyrstöpala, ja E-leikatusta myös nahka.

Uunilohen tekemiseen kenties paras vaihtoehto on nahallinen filee, josta ei ole poistettu kaikkea rasvaa. Sushiin taas sopii parhaiten E-leikattu lohi.

Jos muita kaloja haluaa kokeilla, Juha Lumioksa suosittelee nyt kotimaisista kaloista haukea ja siikaa.

– Ne ovat todella hyviä kaloja ja syksyllä saatavuus on hyvä. Nyt niitä tulee hyvin.