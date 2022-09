Nerokas vinkki tekee kaurapuurosta ihanan samettisen – ”Lopputulos oli niin hyvä, että taktiikka jää käyttöön”

Testasimme kaurapuuron, jonka kehutaan olevan "elämäsi paras".

Kaurapuuro on monille tärkeä osa aamiaista. Hyvä niin, sillä kaura on siitä harvinainen ruoka-aine, että sillä on jopa neljä hyväksyttyä terveysväitettä. Kerroimme niistä aikaisemmin:

Jutussa kerrottiin, että terveyden näkökulmasta ei ole merkitystä, missä muodossa täysjyväkauran nauttii.

Kaurapuurosta saa hyvää monella tavalla. Esimerkiksi tuotepakettien keitto-ohjeista saa maukkaita puuroja, mutta on myös muita ohjeita, joita kannattaa testata.

Monissa hyvissä kaurapuuro-ohjeissa painotetaan yhtä asiaa: hauduttamista. Maittavan tuloksen saa miedolla lämmöllä ja kärsivällisellä odottamisella. Jo sekin tekee kaurapuurolle hyvää, että sen antaa seistä keittämisen jälkeen kannen alla muutaman minuutin.

Sitten on yksi ohje, joka on todella toimiva ja säästää aamulla ainakin hieman aikaa. Ohjeen on kirjoittanut ruokakirjoittaja ja toimittaja Satu Koivisto blogissaan vuonna 2019, ja otsikko antaa ihanan lupauksen: Näin teet elämäsi parhaan puuron.

Olihan se testattava.

Kaksi asiaa erottavat tavallisista ohjeista

Satu Koiviston suosituksessa on kaksi oleellista asiaa, jotka eroavat peruskaurapuuron keittämisestä. Ne ovat kaurahiutaleiden seisottaminen nesteessä yön yli ja tietynlaiset hiutaleet.

– Työkaverini Jasmin vinkkasi oman tapansa tehdä puuroa: hän sekoittaa hiutaleet ja maidon jo illalla kattilassa ja nostaa sen yöksi jääkaappiin. Näin aamulla riittää pelkkä kuumennus. Tämä oli kerrassaan nerokas vinkki.

Ohjeen mukaan erityiseen makuun vaikuttaa myös se, että puuroon käytetään höyryttämättömiä kaurahiutaleita. Samaa suosittelee myös keittiömestari ja ruokakirjailija Heikki Ahopelto, jota Satu Koivisto on haastatellut blogiinsa.

Höyryttämättömiä kaurahiutaleita ei lämpökäsitellä, kuten muita kaurahiutaleita. Lämpökäsittely vaikuttaa muun muassa tuotteen säilyvyyteen.

En epäile yhtään, etteikö höyryttämättömillä kaurahiutaleilla saisi todella maukasta puuroa. Mutta varsinkaan pienemmistä ruokakaupoista niitä ei aina löydy. Lisäksi niiden kilohinta on perushiutaleita korkeampi. Siksi testasin ohjetta aivan tavallisiin kaurahiutaleisiin sekä pikakaurahiutaleisiin.

Testi tavallisilla kaurahiutaleilla: hiutaleet ja maito yöksi jääkaappiin, nopea kiehautus aamulla

Aloitin testin illalla laittamalla puurolautasille yhden osan kaurahiutaleita ja kaksi osaa nestettä. Tein annokset maitoon ja yhden kauramaitoon. Laitoin lautasten suojaksi kelmua ja annoin niiden olla jääkaapissa yön yli.

Aamulla kiehautin annokset kattilassa hyvin nopeasti. Lisäsin suolan kuumennusvaiheessa. Kuumennus kannattaa tehdä miedolla lämmöllä (valurautaisella liedellä korkeintaan vitosella) ja tiukasti hellan ääreltä poistumatta, sillä se on valmis hyvin nopeasti. Jopa alle minuutissa, jos puuroa tekee vain pienen määrän.

Tarvittaessa puuroon voi lisätä vielä hieman nestettä, jos se paksuuntuu kuumentaessa liikaa.

Lopputulos oli kerrassaan hyvä

Lopputulos oli ihanan pehmeä. Pidin aavistuksen enemmän kauramaitoon valmistetusta versiosta, mutta molemmista tuli rakenteeltaan ja maultaan oikein hyviä.

Vaikka kaurapuuron perinteinen valmistaminen ei ole hankalaa tai kovinkaan hidasta, tämä taktiikka tuntui silti kätevältä: puuro vaikutti siltä kuin sitä olisi haudutettu pitkään, mutta silti se valmistui aamukiireessä vain minuutissa!

Metodi vastaa tuorepuuron tekemistä, mutta tuorepuurossa ainesten suhteet ovat yleensä noin yksi osa kaurahiutaleita ja yksi osa nestettä.

Jos haluaa kokea todellisen luksuspuuron, Satu Koiviston reseptiä kannattaa testata:

Kaurapuuro

4 dl isoja, höyryttämättömiä kaurahiutaleita

1 l maitoa (lehmänmaitoa tai kasvimaitoa, mielellään rasvaista)

3/4 tl suolaa

2 rkl voita

Lisäksi:

Mieluisia päällysteitä, kuten hilloa, hedelmälohkoja, marjoja tai pähkinöitä.

Sekoita kaurahiutaleet ja maito kattilassa illalla. Nosta kattila jääkaappiin.

Aamulla lisää suola ja nosta kattila hellalle. Kuumenna sekoitellen ja keitä muutama minuutti, kunnes seos paksuuntuu. Lisää voi ja sekoita.

Lusikoi puuro lautasille ja lisää päälle marjoja, hilloa tai hedelmiä tai niitä kaikkia. Syö kuumana.

Lähde: Satukoivisto.fi

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 5.4.2022.