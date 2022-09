Katleenan perheen jääkaapissa on toimiva systeemi, joka vähentää roskiin menevää ruokaa – näin kutistuu myös ruokalasku

On selvää, että jos ruokaa ei mene roskiin, se säästää rahaa. – Nyt aloittaisin katsomalla pakastimeen – varsinkin, jos käytössä on vanha arkkupakastin, ruokahävikistä kirjan kirjoittanut Katleena Kortesuo sanoo.

Ostatko kotiin vihanneksia, kuten vaikka lehtisalaattia lähinnä siksi, että niin ”kuuluu tehdä”?

Koetko esimerkiksi tarjoavasi terveellistä ruokaa perheellesi, kun vihanneslaatikossa on paljon tavaraa? Mutta käykö sitten suhteellisen usein niin, että lopulta osa jääkin vanheneman jääkaappiin, kun kukaan ei teekään sitä salaattia?

Mädäntyneet vihannekset heitetään jossain vaiheessa pois, mutta uutta ostetaan taas tilalle siinä kauniissa ajatuksessa, että niitä pitää olla.

Jääkaapin vihanneslaatikot ovat vihoviimeisiä ansoja. Hävikkikyselymme paljasti kiistämättömän totuuden: porkkana- ja perunakerrosten alle hautautuu kasviksia enemmän kuin keskimääräinen moottoritietyömaa hautaa kivimurskaa.

Muuttamalla yksi tapa kerallaan tiettyjä asioita arjen ruokasirkuksessa, voi säästää puhdasta rahaa, sanoo tietokirjailija ja viestinnän kouluttaja Katleena Kortesuo.

Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan, josta yllä oleva sitaatti on. Älä syötä ruokahukkaa – Näin käytät tähteet, säästät rahaa ja pelastat maapallon (Docendo) ilmestyi vuonna 2018, mutta on erityisesti nyt hyvin ajankohtainen. Kirjan kaksi muuta tekijää ovat Juha Ketola ja Mikko Sairanen.

– Vaikka olen kirjoittanut kirjankin aiheesta, kyllä meilläkin menee välillä ruokaa roskiin, Katleena Kortesuo sanoo.

Kun puhutaan roskiin menevästä ruoasta, se voi tuntua ahdistavalta. Asiaa ei mielellään halua ajatella. Mutta sitä tekevät kaikki ja niin käy hyvin helposti. Tuskin on yhtäkään kotia, jossa ei syntyisi ruokahävikkiä.

Isommassa kuvassa sitä on silti paljon: nelihenkinen perhe heittää vuosittain ruokaa roskiin arviolta useamman sadan euron edestä.

Yleisimmät syyt ovat tavoissa ostaa ja säilyttää ruokaa.

Katleenalla on omassa nelihenkisessä perheessään toimivat systeemi ruokarumbaan, josta hän kertoo nyt. Ideoista voi poimia itselleen sopivia vinkkejä, jotka voivat parhaimmillaan muuttaa asioita hieman parempaan.

Katse pakastimeen ja sama järjestys kuin kaupoissa

Jääkaapin vihanneslaatikko saattaa olla kodin yksi isoimpia ruoan hautausmaita, mutta niin on usein pakastinkin.

” Me olemme koko perheen kanssa opetelleet tavan ja kaikki tietävät sen.

Pakastimen sisällön pitää olla pieni ja hyödynnettävissä eikä valtava ja helposti vanhentuva, kirjassa kerrotaan.

Jääkaappi sekä pakastin kannattaa täyttää samoin, kuin ruoat ovat esillä kaupoissakin: tuoreimmat tuotteet ovat takana ja vanhimmat edessä. Roskiin menevän tavaran määrä vähenee, kun vanhimmat käytetään ennen tuoreempia.

– Kun tullaan kaupasta kotiin, meillä laitetaan esimerkiksi aina tuoreet maidot vanhempien taakse. Näin sitä ei meillä jää juuri koskaan vanhenemaan. Me olemme koko perheen kanssa opetelleet tavan ja kaikki tietävät sen.

Merkkaustussi on tärkein työväline

Merkkaustussi on hävikin säästäjän tärkein väline, Kortesuo painottaa. Myös läpinäkyvät rasiat auttavat hahmottamaan paremmin, mitä asioita jo omistaa.

Tuotteet kannattaa järjestää pakastimessa esimerkiksi siten, että vanhimmat ovat ylimmissä laatikoissa ja tuoreimmat alimpana.

Kun tussilla kirjoittaa pakkauksiin näkyvästi päivämäärän, jolloin ruoka valmistettiin tai ostettiin, tuotteiden iän sekä ruokavaraston yleistilanteen näkee yhdellä silmäyksellä paremmin, kuin tihrustamalla jokaista pussukkaa tai purnukkaa erikseen.

” Ruokareseptit kannattaa jakaa aloittaviin, jatkaviin ja päättäviin. Aloittava resepti on esimerkiksi marenki: siinä käytetään valkuaiset, mutta keltuaiset jäävät yli. Päättävä resepti tälle on vaikkapa hollandaisekastike.

Aloittavat, jatkavat ja päättävät ruoat

Tapojen muuttaminen on vaikeaa. Siksi niitä kannattaa ryhtyä toteuttamaan aina vain yksi kerrallaan. Voi vaikka aloittaa siitä, että tarkastaa kerran viikossa jääkaapin sisällön tarkemmin ja miettii käyttökelpoisille tuotteille jonkin käyttötavan ennen uusien ostamista.

Tästä tullaan Katleenankin perheessä toimivaan ajatusmalliin, josta kerrotaan kirjassa:

Ruokareseptit kannattaa jakaa aloittaviin, jatkaviin ja päättäviin. Aloittava resepti on esimerkiksi marenki: siinä käytetään valkuaiset, mutta keltuaiset jäävät yli. Päättävä resepti tälle on vaikkapa hollandaisekastike, johon saat käytettyä keltuaiset, tai yksinkertaisesti munakas, johon voi sotkea pari ylimääräistä keltuaista kokonaisten kananmunien sekaan.

– Meillä esimerkki ruoista, joille ei ollut jatkavaa ohjetta, olivat kermaviilidipit. Neljä ihmistä ei koskaan syönyt loppuun koko kahden desin satsia. Eikä meillä ollut niille mitään jatkokäyttöä.

Eniten kotitalouksissa ruokahävikkiä syntyy vihanneksista, juureksista ja perunoista (23 %), toiseksi eniten hedelmistä ja marjoista (17 %).

Jos esimerkiksi vihanneslaatikossa alkaa olla jo elämänsä ehtoopuolella käyviä tuotteita, kaiva blenderi esiin. Nuutuneistakin vihanneksista saa hurautettua vielä vaikka sosekeittoa tai nopean pastakastikkeen. Nuokkuvat tuoreyrtit voi hurauttaa myös blenderiin maustamaan kastikkeita tai smoothieita.

Jos kaapissa on tuorejuuston jämiä, niillä voi maustaa keittoja ja kastikkeita. Juustonjämät voi pilkkoa pieneksi ja heittää munakkaaseen.

Vanhenemassa olevat kirsikkatomaatit taas saavat ihanaa makua uunissa paahtamalla. Kun paahdetut tomaatit vielä soseuttaa, saa maukkaan tomaattikastikkeen pastaruokiin tai pizzaan. Katso tästä esimerkiksi Pipsa Hurmerinnan ja Meri-Tuuli Väntsin resepti.

Kotivara on myös hyvä olla. Sen suunnittelemisessa kannattaa keskittyä tuotteisiin, jotka säilyvät ilman sähköä. Sellaisia ovat esimerkiksi kuivatut herneet, riisi, pastat, linssit, hillot, säilyketölkit ja muut hyvin säilyvät ainekset.

Vapautus tulipalojen sammuttamisesta

Tapa ostaa ruokaa on kuitenkin keskeisin asia. Tutkimusten mukaan suunnittelemattomuus aiheuttaa eniten ruokahävikkiä.

Syyllisyyttä siitä ei kannata ottaa. Voi esimerkiksi yrittää opetella kodin kiertävän arkiruokalistan tekemistä, jolloin myös ostoslistat selkiytyvät.

Ostoslistat vähentävät yllättäviä ja turhia hankintoja.

– Meillä on perheen ostoslista pilvipalvelussa, johon kaikki pääsevät kännykällään. On sovittu, että esimerkiksi se, joka syö vaikka viimeisen jogurtin, kirjaa listaan, että sitä tarvitaan lisää.

” Jos menee kiireessä ja nälkäisenä kauppaan ja jos siihen vielä yhdistyy ruuhka, siitä ei vain tule mitään.

Kun on edes jonkinlainen suunnitelma tarvittavista asioista, ei tule tehtyä ainakaan montaa hutiostosta tai paniikkiratkaisua.

Ennen ruokakauppaan menoa kannattaa huomioida myös inhimillinen seikka, joka vaikuttaa päätösten tekemiseen.

Tämä saattaa olla kirjan lyhyin ja tärkein vinkki. Nälkäisenä ihminen ostaa nimittäin liikaa ja turhaa. Jos et ehdi syödä ennen kaupassa käyntiä, käy ensin ostamassa sieltä banaani, karjalanpiirakka tai smoothie ja heitä se kitusiisi. Sen jälkeen voit tehdä uuden ostoskierroksen skarpimpana ja tietoisempana.

Sama vinkki kerrotaan monissa muissakin ruokahävikin vähentämistä koskevissa neuvoissa.

– Jos menee kiireessä ja nälkäisenä kauppaan ja jos siihen vielä yhdistyy ruuhka, siitä ei vain tule mitään, Katleena sanoo nauraen.

– Me käydään kaupassa usein iltaisin. Silloin on rauhallisempaa, on ehtinyt itse syödä. Silloin saattaa olla tarjolla myös punalaputettuja tuotteita, jotka vähentävät kaupan ruokahävikkiä.

Joskus verkkokauppatilaukset auttavat hahmottamaan oman kodin ruokatarpeet paremmin kuin kaupassa juokseminen. Kun tilattavat tuotteet näkee listana ruudulla, se voi auttaa ruokahävikin minimoimista joissakin perheissä.

Suunnitelmallisuus ei rajoita, vaan itse asiassa voi tuoda enemmän vapautta, Katleena sanoo.

Kirjassa asiaa on kuvattu osuvasti.

– Ota kynä kauniiseen käteen ja suunnittele ruokalistasi ja ruokahankintasi. Se antaa enemmän aikaa kaikkeen siihen kivaan, jota et ole ehtinyt tehdä tulipalojen sammuttelultasi.