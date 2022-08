S-ryhmän tilasto paljastaa, missä 6 tuotteessa ruoan hinnan nousu näkyy eniten – miksi peruna ja kananmuna kallistuvat?

Tuoreen kalan ja kalliimpien lihojen myynnissä näkyy laskua.

Hintojen kallistuminen on vaikuttanut nyt jo niin, että jopa 45 prosenttia kertoo joutuneensa vähentämään jonkun ruoan ostamista tai luopumaan jostain kokonaan, S-ryhmä kertoi viime viikolla.

Tiedot käyvät ilmi ketjun tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yhteensä noin 8000 asiakasta kesäkuussa sekä elokuussa.

S-ryhmän mukaan tammikuun ja heinäkuun 2022 välisenä aikana toteutuneilta keskihinnoiltaan suurimpia nousijoita ovat:

Kahvi (33 %)

Tuore kala (31 %)

Kananmunat (17 %)

Margariini (16 %)

Vehnäjauhot (14 %)

Peruna (12 %)

Vaikka kyselyssä lähes puolet sanoo luopuneensa joistakin tuotteista, S-ryhmän mukaan kokonaiskuvassa hintojen nousu ei näy suurina muutoksina ostokäyttäytymisessä.

Myynnin laskua näkyy kuitenkin esimerkiksi tuoreessa kalassa, kalliimmissa juustoissa (–7 %) ja naudanlihassa (–14 %). Niissä on havaittavissa ”selkeää siirtymistä edullisempiin vaihtoehtoihin”.

K-ryhmästä ei kerrota vastaavaa listaa keskihinnoiltaan suurimmista nousijoista. Lihan myynnin osalta K-ryhmässä nähdään sama ilmiö.

– Lihan osalta näemme hieman siirtymää arvokkaimmista lihoista edullisempiin, kuten fileestä paistiin tai naudasta kanaan, valikoimajohtaja Harri Hellman vastaa.

Hellmanin mukaan yleisestä ruoan hintanoususta huolimatta esimerkiksi valmisruoan myyntimäärä on jatkanut kasvua.

Myös S-ryhmässä valmisruoan menekki on hieman kasvanut, vaikka hinnat ovat nousseet. Lisäksi erilaisten maitopohjaisten välipalojen, pastan, riisin ja nuudeleiden myynti on ollut lievässä kasvussa hinnannoususta huolimatta.

” Ruokaperunan osalta kaupoissa hinta on noussut merkittävästi.

Miksi perunan hinta on noussut?

Kahvin hinnasta on puhuttu viime aikoina paljon, mutta listalla on myös monien kotien ehdottomia perustuotteita, kuten peruna ja kananmunat. Niissä hintojen nousu on vielä suhteellisen maltillista, mutta mistä muutokset johtuvat?

Kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen MTK:lta vastasi kysymyksiin perunan hinnan noususta. MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille.

– Ruokaperunan osalta kaupoissa hinta on noussut merkittävästi. Tilastokeskuksen indekseistä näkyy, että heinäkuusta heinäkuuhun muutos on ollut melkein 36 prosenttia. Tuottajahinnat ovat nousseet vain 8 prosenttia.

Lavosen näkemyksen mukaan kuluttajahinnoilla ja tuottajahinnoilla ei tällä hetkellä ole suoraa yhteyttä.

– Vuodesta 2016 tuottajahinta ei ole juurikaan muuttunut. Sitä ennen tuottajahinta ja kuluttajahinta seurasivat toisiaan. Nyt näyttää siltä, että niiden yhteys on katkennut. Tuottajien kustannukset ovat silti kasvaneet, kuten muuallakin.

” Epävarmuus ei ole omiaan ainakaan laskemaan hintoja.

Antti Lavosen mukaan perunan kysyntä kasvoi koronavuosina, kun työpaikoilta siirryttiin enemmän kotiin. Hän arvioi, että mahdollisesti kauppojen kustannusten nousu, kuten energian hinta ja muut seikat sekä muun muassa Ukrainan sodan tuoma epävarmuus vaikuttavat kuluttajahintoihin. Hinnat ponkaisivat nousuun heti sodan alettua.

– Yleinen inflaatio on menossa, kaikki hinnat nousevat.

Suomalaiset syövät perunaa noin 50 kiloa vuodessa henkilöä kohden, Lavonen kertoo. Konkreettisesti hintojen nousu näkyy siinä, että jos aiemmin kilo perunaa maksoi noin euron, nyt sen hinta on noussut kolmanneksen.

– Vielä hinnat ovat maltillisia. Kotimaiset perunat ovat yhä edullisempia kuin tuontituotteet. Ja kesän jäljiltä näyttää, että perunaa on hyvin saatavilla.

Hintojen muutosten ennustaminen on nyt hyvin vaikeaa.

– Energiahintojen tiedetään nousevan ja tulevaisuuden ennustaminen on nyt aika taitolaji. Epävarmuus ei ole omiaan ainakaan laskemaan hintoja. Tuskin tulee mitään hintojen pudotusta. Mutta vaikka yksistään perunan hinnan nousu ei romuta vielä ihmisten taloutta, yleinen hintojen nousu yhteensä tuntuu tavallisen ihmisen lompakossa.

Kananmunien hintaan vaikuttaa useampi seikka

S-ryhmän listassa kananmunien hinta on noussut keskimäärin 17 prosenttia. Onko vastaavaa muutosta ollut aiemmin?

– Kustannusten nousuja on koettu ennenkin, mutta nyt kyseessä on täysin ennakoimaton ja poikkeuksellisen raju kustannuskriisi alkutuotannossa ja elintarvikkeita jalostavassa teollisuudessa, Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina kertoo hintojen nousun syistä.

” Eniten on noussut ruokintakustannus, sillä viljasato jäi vuonna 2021 alhaiseksi.

Hamina kertoo, että tuotantokustannusten rajut nousut alkoivat vuoden 2021 syksyllä.

– Eniten on noussut ruokintakustannus, sillä viljasato jäi vuonna 2021 alhaiseksi ja kotimaisista rehuraaka-aineista, kuten ohrasta oli pulaa. Venäjän aloittama hyökkäyssota laittoi keväällä maailman vilja-, lannoite- ja energiamarkkinat sekaisin, mikä näkyi niin tuottajille kuin munapakkaamoille korkeampina kustannuksina.

– Aiempaa huomattavasti korkeammat kustannukset on ollut pakko viedä kuluttajahintoihin saakka, jotta tilat pystyvät tuottamaan kananmunia, Hamina sanoo myös.

Hanna Hamina kertoo vielä, että lattiakananmunan tuottaja sai munakilosta kesäkuussa noin 1,58 euroa.

– Tästä tuotoista pitäisi pystyä maksamaan kaikki muuttuvat ja kiinteät kustannukset.