Teatterin kaapista löytyi unohtunut aarre – näyttelijöiden luotto-ohjeissa on todellisia herkkuja, kuten tämä mahtava salaatti

Kansallisteatterin näyttelijöiden reseptikirja sisältää erilaisia ruokaohjeita sekä tarinoita niiden takaa. Juha Mäkelän salaatti on täyttävä ja maukas.

Joskus tavaroita raivatessa voi löytää todellisia aarteita. Näin kävi Kansallisteatterissa toukokuussa 2020, kun näyttelijäyhdistyksen johtokunta oli tyhjentämässä näyttelijälämpiötä ennen rakennuksen remonttia.

Kesken siivouksen löytyi arkistokaappiin unohtunut reseptivihkonen. Näyttelijä Sari Puumalainen jakoi kuvan siitä Facebook-sivuillaan, ja hänen ystävänsä Teresa Välimäki kommentoi heti, että vihkosesta pitäisi tehdä kirja, tapausta kuvaillaan elokuussa 2022 ilmestyneessä Kansallisteatterin näyttelijöiden reseptikirjassa (Otava).

Alkuperäisessä, kaapista löytyneessä vihkosessa näyttelijöiden luottoreseptit oli kirjoitettu kirjoituskoneella. Tuoreessa kirjassa on lisäksi uusia reseptejä myös teatterin nykyisiltä näyttelijöiltä.

”Tuore pulla kädessä kaikki on mahdollista”

Kirjassa kerrotaan, että monelle näyttelijälle ruoanlaitto tai leipominen on konkreettista tekemistä vastapainona työlle.

Kirjassa on muun muassa sellaisia ohjeita kuin Anja Pohjolan kaalikääryleet, Esko Salmisen ”täydellinen munakas”, Jukka-Pekka Palon ”Nerokas yrttilammas” ja Pentti Siimeksen maukas kakku. Lisäksi Terhi Panulan ”Herkullinen avokadomössö” lunastaa nimensä lupauksen.

Pentti Siimeksen, eli ”Penan kakku” sisältää muun muassa mantelilastuja, rusinoita ja omenaa.

Ruoalla tai leivonnaisilla on merkityksensä näyttelijöille myös hengen luojana, Hanna Korsberg kuvailee esipuheessa.

Katariina Kaitue jakaakin teoksessa luotto-ohjeensa voisilmäpullien leipomiseen. Hän kertoo kirjassa, että kollegat on aika yllättää herkuilla, kun harjoitukset kiihtyvät ensi-illan lähestyessä.

– Pullan leipomisella luodaan yhteishenkeä, se kertoo välittämisestä ja saa hymyn kasvoille. Tuore pulla kädessä kaikki on mahdollista, Kaitue kirjoittaa.

Kirjassa on myös erityisen maukkaan ruokaisan salaatin resepti. Se on näyttelijä Juha Mäkelän käsialaa. Salaatin juju on karamellisoiduissa päärynöissä. Kastike on todella maukas. Mäkelän sanoin se ”kruunaa kaiken”.

Resepti päättyy sanoihin: Itadakimasu, sanoo japanilainen. Sillä toivotetaan hyvää ruokahalua.

Juha Mäkelän karamellisoitu päärynä-vuohenjuustosalaatti

(2 annosta)

1 iso kiinteä päärynä

1 rkl voita

1 tl fariinisokeria

kourallinen saksanpähkinöitä

1 kerä salaattia (esim. lollorosso)

100 g vuohenjuustoa (fetajuustokin käy)

Kastike:

4 rkl oliiviöljyä

1 rkl valkoviinietikkaa

1 tl Dijon-sinappia

1 tl hunajaa

suolaa ja mustapippuria maun mukaan

Leikkaa päärynä viipaleiksi.

Kuumenna voi pannulla, sekoita joukkoon fariinisokeri ja paista päärynäviipaleita seoksessa 1–2 minuuttia kummaltakin puolelta.

Paahda pähkinät kuivalla pannulla, ne saavat siten makua.

Sekoita kastikkeen ainekset keskenään pienessä kulhossa.

Tee salaatista ”peti” lautaselle, lisää päärynät päälle, sitten murustele juusto ja pähkinät.

Kaiken kruunaa kastike. Itadakimasu, sanoo japanilainen.

Lähde: Sari Puumalainen, Teresa Välimäki, Laura Riihelä: Kansallisteatterin näyttelijöiden reseptikirja (Otava 2022)