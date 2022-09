Pehmeät juustopallerot maistuvat taivaalliselta sienikastikkeen kanssa

Gnudi on kuin gnocchi, mutta se tehdään pehmeästä juustosta.

Gnocchit ovat varmasti jo tuttuja monen keittiössä, mutta entäpä gnudit? Gnudit tulevat myös Italiasta ja ne tehdään pehmeästä ricottajuustosta, parmesaanista ja pienestä määrästä jauhoja.

Gnudien valmistus vaatii hieman aikaa odottelun muodossa. Ricottajuustoa on aluksi hyvä valuttaa hetki. Kun taikina on valmis ja siitä on pyöritelty sopivankokoiset pyörykät, täytyy niiden antaa levätä jauhopedillä useamman tunnin, mieluiten yön yli.

Tänä aikana pyöryköiden pinta kuivuu, mikä on tarpeellista, jotta gnudit eivät hajoa keitettäessä.

Gnudit ovat unelman pehmeitä ja melko miedon makuisia, ja ne kannattaa tarjota jonkin erityisen maukkaan kastikkeen kera. Tähän aikaan vuodesta lautaselle sopii luonnollisesti herkullisen täyteläinen kantarellikastike.

Katso ohje Sopasta!